Προειδοποίηση ασφαλείας από την Αμερικανική Πρεσβεία στην Ιερουσαλήμ λόγω περιφερειακών εντάσεων

Η Αμερικανική Πρεσβεία στην Ιερουσαλήμ εξέδωσε προειδοποίηση ασφαλείας, καλώντας τους Αμερικανούς πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να επανεξετάσουν τα ταξιδιωτικά τους σχέδια, εξαιτίας των συνεχιζόμενων περιφερειακών εντάσεων στη Μέση Ανατολή.

Στην ανακοίνωση της Πρεσβείας επισημαίνεται ότι οι πολίτες των Ηνωμένων Πολιτειών πρέπει να αξιολογούν προσεκτικά την ανάγκη κάθε μετακίνησης, λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις στο περιβάλλον ασφάλειας και τους πιθανούς κινδύνους που ενδέχεται να επηρεάσουν τα ταξίδια τους. Παράλληλα, σημειώνεται ότι απρόβλεπτες καταστάσεις μπορεί να οδηγήσουν σε αιφνίδιες διαταραχές στις μετακινήσεις.

Η Πρεσβεία τονίζει ακόμη ότι οι πολίτες οφείλουν να λαμβάνουν υπεύθυνες αποφάσεις για τους ίδιους και τις οικογένειές τους, δίνοντας έμφαση στην προσωπική προετοιμασία και εγρήγορση σε περίπτωση επιδείνωσης της κατάστασης στην περιοχή.