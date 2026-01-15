«Βόμβα» στην Ισπανία: Η Αλμπαθέτε απέκλεισε την Ρεάλ Μαδρίτης από το Κύπελλο – Δύο γκολ σημείωσε ο δανεικός από τον Ολυμπιακό, Χεφτέ Μπετανκόρ, δείτε βίντεο

«Βόμβα» στην Ισπανία: Η Αλμπαθέτε απέκλεισε την Ρεάλ Μαδρίτης από το Κύπελλο – Δύο γκολ σημείωσε ο δανεικός από τον Ολυμπιακό, Χεφτέ Μπετανκόρ, δείτε βίντεο

Η νέα εποχή στη Ρεάλ Μαδρίτης με τον Αλβάρο Αρμπελόα στον πάγκο ξεκίνησε με τον χειρότερο δυνατό τρόπο. Η «Βασίλισσα» γνώρισε ιστορική ήττα με 3-2 από την Αλμπαθέτε, αποχαιρετώντας πρόωρα το Κύπελλο Ισπανίας. Μεγάλος πρωταγωνιστής του αγώνα ήταν ο Χεφτέ Μπετανκόρ, επιθετικός που ανήκει στον Ολυμπιακό, καθώς σημείωσε δύο από τα τρία γκολ της ομάδας του και έγινε ο άνθρωπος που υπέγραψε τον αποκλεισμό της Ρεάλ.

Το παιχνίδι άρχισε με ρυθμό και ένταση. Η Αλμπαθέτε προηγήθηκε στο 42’ με τον Βιγιάρ, όμως ο Μασταντουόνο ισοφάρισε στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, δίνοντας προσωρινή ανάσα στους Μαδριλένους. Παρά το γεγονός ότι όλοι περίμεναν τη Ρεάλ να κάνει την ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο, ο Μπετανκόρ είχε άλλη γνώμη.

Στο 82’, με ένα σκαστό σουτ, έδωσε ξανά προβάδισμα στους γηπεδούχους, βάζοντας «φωτιά» στο ματς.

Η Ρεάλ προσπάθησε να απαντήσει και τα κατάφερε προσωρινά στο 90+1’ με τον Γκαρθία, όμως ο Μπετανκόρ ήταν ασταμάτητος.

Στο 90+4’ πέτυχε το δεύτερο προσωπικό του τέρμα, «τεζάροντας» τη «Βασίλισσα» και χαρίζοντας μια τεράστια πρόκριση στην Αλμπαθέτε μέσα σε αποθέωση.

Την ίδια ώρα, η Μπέτις πήρε την πρόκριση για την επόμενη φάση επικρατώντας 2-1 της Έλτσε με ανατροπή, χάρη στα γκολ του Άβιλα στο 68’ και το 80’, ενώ για την Έλτσε είχε ανοίξει το σκορ ο Πετρό στο 58’. Επίσης, η Αλαβές επιβλήθηκε 2-0 της Ράγιο Βαγεκάνο, χάρη στα τέρματα των Μαρτίνεθ (49’) και Βιθέντε (89’), εξασφαλίζοντας και εκείνη το εισιτήριο για την επόμενη φάση του θεσμού.

