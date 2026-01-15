Αμπάς Αραγτσί στο Fox News: «Έχουμε τον πλήρη έλεγχο» της κατάστασης – «Δεν θα γίνουν απαγχονισμοί σήμερα ή αύριο»

Σε δηλώσεις του στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο Fox News ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί διαβεβαίωσε ότι οι αρχές της Ισλαμικής Δημοκρατίας έχουν τον «πλήρη έλεγχο» της κατάστασης στη χώρα, ενώ υποστήριξε ότι δεν προγραμματίζονται απαγχονισμοί διαδηλωτών για σήμερα και αύριο.

«Πλέον (…) επικρατεί ηρεμία. Έχουμε τον πλήρη έλεγχο» της κατάστασης, είπε ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας στο τηλεοπτικό δίκτυο που προτιμά η αμερικανική δεξιά κατά τη διάρκεια της συνέντευξης που του παραχώρησε χθες Τετάρτη, έπειτα από δυο και πλέον εβδομάδες ογκωδών μαζικών κινητοποιήσεων που πυροδότησαν κύμα σκληρής καταστολής.

Στην ερώτηση δε αν «θα προχωρήσετε στον απαγχονισμό κάποιων από τους διαδηλωτές;» ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας απάντησε πως δεν θα γίνουν «απαγχονισμοί σήμερα (σ.σ. χθες Τετάρτη) ή αύριο (σήμερα Πέμπτη)».

«Μπορώ να σας πω ότι είμαι βέβαιος πως δεν υπάρχει σχέδιο για απαγχονισμούς», επέμεινε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε επανειλημμένα τις τελευταίες ημέρες να διατάξει αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση για να τερματιστεί η καταστολή των κινητοποιήσεων, που χαρακτηρίζονται οι μεγαλύτερες από την ίδρυση της Ισλαμικής Δημοκρατίας του 1979. Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε νωρίτερα χθες πως πληροφορήθηκε από «αξιόπιστη πηγή» πως δεν υπάρχει «σχέδιο για εκτελέσεις» στο Ιράν, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Μήνυμα Αραγτσί προς τον Τραμπ: «Μην επαναλάβετε το ίδιο λάθος – Θα έχετε το ίδιο αποτέλεσμα»

Προειδοποιητικό μήνυμα προς τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απηύθυνε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί, κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε την Τετάρτη στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο Fox News.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το ποιο μήνυμα θα ήθελε να στείλει στον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος –όπως επισημάνθηκε– εξετάζει το ενδεχόμενο κάποιας μορφής δράσης για τη στήριξη των διαδηλωτών στο Ιράν, ο Αμπάς Αραγτσί δήλωσε χαρακτηριστικά:

«Το μήνυμά μου είναι να μην επαναλάβετε το ίδιο λάθος που κάνατε τον Ιούνιο. Αν προσπαθήσετε ξανά μια αποτυχημένη εμπειρία, θα έχετε το ίδιο αποτέλεσμα».