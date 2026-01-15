Αμπάς Αραγτσί στο Fox News: «Έχουμε τον πλήρη έλεγχο» της κατάστασης – «Δεν θα γίνουν απαγχονισμοί σήμερα ή αύριο»

Σύνοψη από το

  • Ο ΥΠ.ΕΞ. του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε στο Fox News ότι οι ιρανικές αρχές έχουν τον «πλήρη έλεγχο» της κατάστασης στη χώρα.
  • Ο Αμπάς Αραγτσί υποστήριξε ότι δεν προγραμματίζονται απαγχονισμοί διαδηλωτών για σήμερα και αύριο, επιμένοντας πως «δεν υπάρχει σχέδιο για απαγχονισμούς».
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ, που είχε απειλήσει με στρατιωτική επιχείρηση, δήλωσε πως πληροφορήθηκε από «αξιόπιστη πηγή» ότι δεν υπάρχει «σχέδιο για εκτελέσεις» στο Ιράν.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Αμπάς Αραγτσί στο Fox News: «Έχουμε τον πλήρη έλεγχο» της κατάστασης – «Δεν θα γίνουν απαγχονισμοί σήμερα ή αύριο»

Σε δηλώσεις του στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο Fox News ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί διαβεβαίωσε ότι οι αρχές της Ισλαμικής Δημοκρατίας έχουν τον «πλήρη έλεγχο» της κατάστασης στη χώρα, ενώ υποστήριξε ότι δεν προγραμματίζονται απαγχονισμοί διαδηλωτών για σήμερα και αύριο.

Το Ιράν κλείνει προσωρινά τον εναέριο χώρο του – Εκδόθηκε νέα NOTAM

«Πλέον (…) επικρατεί ηρεμία. Έχουμε τον πλήρη έλεγχο» της κατάστασης, είπε ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας στο τηλεοπτικό δίκτυο που προτιμά η αμερικανική δεξιά κατά τη διάρκεια της συνέντευξης που του παραχώρησε χθες Τετάρτη, έπειτα από δυο και πλέον εβδομάδες ογκωδών μαζικών κινητοποιήσεων που πυροδότησαν κύμα σκληρής καταστολής.

Στην ερώτηση δε αν «θα προχωρήσετε στον απαγχονισμό κάποιων από τους διαδηλωτές;» ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας απάντησε πως δεν θα γίνουν «απαγχονισμοί σήμερα (σ.σ. χθες Τετάρτη) ή αύριο (σήμερα Πέμπτη)».

Lufthansa: Παρακάμπτει τον εναέριο χώρο των Ιράν – Ιράκ «μέχρι νεοτέρας» – Περιορισμοί στις πτήσεις προς Ισραήλ – Ιορδανία

«Μπορώ να σας πω ότι είμαι βέβαιος πως δεν υπάρχει σχέδιο για απαγχονισμούς», επέμεινε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε επανειλημμένα τις τελευταίες ημέρες να διατάξει αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση για να τερματιστεί η καταστολή των κινητοποιήσεων, που χαρακτηρίζονται οι μεγαλύτερες από την ίδρυση της Ισλαμικής Δημοκρατίας του 1979. Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε νωρίτερα χθες πως πληροφορήθηκε από «αξιόπιστη πηγή» πως δεν υπάρχει «σχέδιο για εκτελέσεις» στο Ιράν, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Προειδοποίηση ασφαλείας από την Αμερικανική Πρεσβεία στην Ιερουσαλήμ λόγω περιφερειακών εντάσεων

Μήνυμα Αραγτσί προς τον Τραμπ: «Μην επαναλάβετε το ίδιο λάθος – Θα έχετε το ίδιο αποτέλεσμα»
Προειδοποιητικό μήνυμα προς τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απηύθυνε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί, κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε την Τετάρτη στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο Fox News.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το ποιο μήνυμα θα ήθελε να στείλει στον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος –όπως επισημάνθηκε– εξετάζει το ενδεχόμενο κάποιας μορφής δράσης για τη στήριξη των διαδηλωτών στο Ιράν, ο Αμπάς Αραγτσί δήλωσε χαρακτηριστικά:

«Το μήνυμά μου είναι να μην επαναλάβετε το ίδιο λάθος που κάνατε τον Ιούνιο. Αν προσπαθήσετε ξανά μια αποτυχημένη εμπειρία, θα έχετε το ίδιο αποτέλεσμα».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αϋπνία: 7 απλές ασκήσεις που βελτιώνουν θεαματικά τον ύπνο, σύμφωνα με μελέτη

Νέα υπερσύγχρονη συσκευή μεταφοράς καρδιάς ενισχύει τις μεταμοσχεύσεις στο Ωνάσειο Νοσοκομείο

«Φορολογικό διαζύγιο»: Τι ισχύει όταν ο ένας σύζυγος έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές – Όσα πρέπει να γνωρίζετε πριν από την απόφ...

Συνάντηση Θεοδωρικάκου με την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος για τα ασφάλιστρα υγείας – «Οι όποιες αυξήσεις πρέπει να...

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
03:15 , Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026

Ιράν: Έκλεισε προσωρινά τον εναέριο χώρο του – Μήνυμα Αραγτσί προς τον Τραμπ: «Μην επαναλάβετε το ίδιο λάθος»

Το Ιράν ανακοίνωσε το προσωρινό κλείσιμο του εναέριου χώρου του, ενώ την ίδια στιγμή οι Ηνωμέν...
02:24 , Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026

Air India: Εναλλακτικές διαδρομές λόγω της κατάστασης στο Ιράν – Ενδέχεται να υπάρξουν καθυστερήσεις

Η Air India ανακοίνωσε ότι αλλάζει τη διαδρομή των πτήσεών της που περνούν πάνω από το Ιράν, μ...
01:31 , Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026

Προειδοποίηση ασφαλείας από την Αμερικανική Πρεσβεία στην Ιερουσαλήμ λόγω περιφερειακών εντάσεων

Η Αμερικανική Πρεσβεία στην Ιερουσαλήμ εξέδωσε προειδοποίηση ασφαλείας, καλώντας τους Αμερικαν...
01:23 , Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026

Το Ιράν κλείνει προσωρινά τον εναέριο χώρο του – Εκδόθηκε νέα NOTAM

Το Ιράν ανακοίνωσε το προσωρινό κλείσιμο του εναέριου χώρου του για όλες τις πτήσεις, έπειτα α...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι