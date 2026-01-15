Ντόναλντ Τραμπ: Ο Ζελένσκι, όχι ο Πούτιν, μπλοκάρει την ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε την Ουκρανία ότι εμποδίζει μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία με τη Ρωσία, υποστηρίζοντας πως το Κίεβο δεν δείχνει πρόθεση να προχωρήσει σε συμβιβασμό. Οι δηλώσεις του έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τη στάση των ευρωπαϊκών συμμάχων, οι οποίοι επισημαίνουν ότι η Μόσχα δεν έχει δείξει καμία διάθεση για τερματισμό του πολέμου.

Σε αποκλειστική συνέντευξη στο Reuters από το Οβάλ Γραφείο, ο Τραμπ ανέφερε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν είναι έτοιμος να σταματήσει τη σχεδόν τετραετή εισβολή στην Ουκρανία, ενώ ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι εμφανίζεται πιο επιφυλακτικός. «Νομίζω ότι ο Πούτιν είναι έτοιμος να κάνει συμφωνία. Η Ουκρανία φαίνεται λιγότερο πρόθυμη να προχωρήσει», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Όταν ρωτήθηκε γιατί οι διαπραγματεύσεις υπό την ηγεσία των ΗΠΑ δεν έχουν αποφέρει ακόμη αποτέλεσμα, ο Τραμπ απάντησε λακωνικά: «Ο Ζελένσκι», αφήνοντας να εννοηθεί η δυσαρέσκειά του απέναντι στον Ουκρανό ηγέτη.

Exclusive: Trump told Reuters that Ukraine — not Russia — is holding up a potential peace deal, a stance that sharply contrasts with European allies, who argue Moscow has little interest in ending the war https://t.co/pH7ZJ3yxCa pic.twitter.com/FpIWMDtPNW — Reuters (@Reuters) January 15, 2026

Οι συνομιλίες, σύμφωνα με το δημοσίευμα, επικεντρώνονται τις τελευταίες εβδομάδες στις εγγυήσεις ασφάλειας για μια μεταπολεμική Ουκρανία, ώστε να αποτραπεί νέα ρωσική εισβολή. Πηγές αναφέρουν ότι οι Αμερικανοί διαπραγματευτές ασκούν πιέσεις στο Κίεβο να εγκαταλείψει περιοχές της ανατολικής Ουκρανίας, κυρίως στο Ντονμπάς, ως αντάλλαγμα για μια συνολική συμφωνία.

Ο Τραμπ υποστήριξε επίσης ότι δεν έχει γνώση για ενδεχόμενο ταξίδι του ειδικού απεσταλμένου Στιβ Ουίτκοφ και του Τζάρεντ Κούσνερ, συζύγου της κόρης του, στη Μόσχα. Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να συναντηθεί με τον Ζελένσκι στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός την επόμενη εβδομάδα, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν υπάρχουν οριστικοποιημένα σχέδια. «Θα το έκανα — αν είναι εκεί», είπε ο Τραμπ. «Κι εγώ θα είμαι εκεί».

Σε ερώτηση γιατί θεωρεί ότι ο Ζελένσκι καθυστερεί τη διαδικασία, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε: «Νομίζω απλώς ότι δυσκολεύεται να φτάσει εκεί». Από την πλευρά του, ο Ουκρανός ηγέτης έχει επανειλημμένα τονίσει πως δεν πρόκειται να παραχωρήσει εδάφη στη Ρωσία, επικαλούμενος το σύνταγμα της χώρας που απαγορεύει τέτοια υποχώρηση.

Πηγή: Reuters