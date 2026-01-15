Ντόναλντ Τραμπ: Ο Ζελένσκι, όχι ο Πούτιν, μπλοκάρει την ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία

Σύνοψη από το

  • Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε την Ουκρανία ότι εμποδίζει μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία με τη Ρωσία, υποστηρίζοντας πως το Κίεβο δεν δείχνει πρόθεση να προχωρήσει σε συμβιβασμό. Οι δηλώσεις του έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τη στάση των ευρωπαϊκών συμμάχων.
  • Σε συνέντευξη στο Reuters, ο Τραμπ ανέφερε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν είναι έτοιμος να σταματήσει την εισβολή, ενώ ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι εμφανίζεται πιο επιφυλακτικός. Χαρακτηριστικά δήλωσε: «Νομίζω ότι ο Πούτιν είναι έτοιμος να κάνει συμφωνία. Η Ουκρανία φαίνεται λιγότερο πρόθυμη να προχωρήσει».
  • Πηγές αναφέρουν ότι Αμερικανοί διαπραγματευτές ασκούν πιέσεις στο Κίεβο να εγκαταλείψει περιοχές της ανατολικής Ουκρανίας, κυρίως στο Ντονμπάς. Ωστόσο, ο Ουκρανός ηγέτης έχει επανειλημμένα τονίσει πως δεν πρόκειται να παραχωρήσει εδάφη στη Ρωσία.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Ντόναλντ Τραμπ: Ο Ζελένσκι, όχι ο Πούτιν, μπλοκάρει την ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία
(COMBO) This combination of pictures created on August 18, 2025 shows US President Donald Trump and Ukrainian President Volodymyr Zelensky in Washington, DC, on August 18, 2025 and Russian President Vladimir Putin in Anchorage, Alaska, on August 15, 2025. US President Donald Trump said August 18 he had started arranging a two-way peace meeting between Ukraine's Volodymyr Zelensky and Russia's Vladimir Putin -- to be followed by three-way talks involving himself. "At the conclusion of the meetings, I called President Putin, and began the arrangements for a meeting, at a location to be determined, between President Putin and President Zelensky," Trump said after hosting Zelensky and European leaders at the White House. "After that meeting takes place, we will have a Trilat, which would be the two Presidents, plus myself." European leaders join Ukrainian President Volodymyr Zelensky in talks with US President Donald Trump on August 18, as they try to find a way to end Russia's offensive. The leaders heading to Washington on Monday to appear alongside Zelensky call themselves the "coalition of the willing." Putin is in Alaska at the invitation of Trump in his first visit to a Western country since he ordered the 2022 invasion of Ukraine that has killed tens of thousands of people. (Photo by ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε την Ουκρανία ότι εμποδίζει μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία με τη Ρωσία, υποστηρίζοντας πως το Κίεβο δεν δείχνει πρόθεση να προχωρήσει σε συμβιβασμό. Οι δηλώσεις του έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τη στάση των ευρωπαϊκών συμμάχων, οι οποίοι επισημαίνουν ότι η Μόσχα δεν έχει δείξει καμία διάθεση για τερματισμό του πολέμου.

Σε αποκλειστική συνέντευξη στο Reuters από το Οβάλ Γραφείο, ο Τραμπ ανέφερε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν είναι έτοιμος να σταματήσει τη σχεδόν τετραετή εισβολή στην Ουκρανία, ενώ ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι εμφανίζεται πιο επιφυλακτικός. «Νομίζω ότι ο Πούτιν είναι έτοιμος να κάνει συμφωνία. Η Ουκρανία φαίνεται λιγότερο πρόθυμη να προχωρήσει», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Όταν ρωτήθηκε γιατί οι διαπραγματεύσεις υπό την ηγεσία των ΗΠΑ δεν έχουν αποφέρει ακόμη αποτέλεσμα, ο Τραμπ απάντησε λακωνικά: «Ο Ζελένσκι», αφήνοντας να εννοηθεί η δυσαρέσκειά του απέναντι στον Ουκρανό ηγέτη.

Οι συνομιλίες, σύμφωνα με το δημοσίευμα, επικεντρώνονται τις τελευταίες εβδομάδες στις εγγυήσεις ασφάλειας για μια μεταπολεμική Ουκρανία, ώστε να αποτραπεί νέα ρωσική εισβολή. Πηγές αναφέρουν ότι οι Αμερικανοί διαπραγματευτές ασκούν πιέσεις στο Κίεβο να εγκαταλείψει περιοχές της ανατολικής Ουκρανίας, κυρίως στο Ντονμπάς, ως αντάλλαγμα για μια συνολική συμφωνία.

Ο Τραμπ υποστήριξε επίσης ότι δεν έχει γνώση για ενδεχόμενο ταξίδι του ειδικού απεσταλμένου Στιβ Ουίτκοφ και του Τζάρεντ Κούσνερ, συζύγου της κόρης του, στη Μόσχα. Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να συναντηθεί με τον Ζελένσκι στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός την επόμενη εβδομάδα, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν υπάρχουν οριστικοποιημένα σχέδια. «Θα το έκανα — αν είναι εκεί», είπε ο Τραμπ. «Κι εγώ θα είμαι εκεί».

Σε ερώτηση γιατί θεωρεί ότι ο Ζελένσκι καθυστερεί τη διαδικασία, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε: «Νομίζω απλώς ότι δυσκολεύεται να φτάσει εκεί». Από την πλευρά του, ο Ουκρανός ηγέτης έχει επανειλημμένα τονίσει πως δεν πρόκειται να παραχωρήσει εδάφη στη Ρωσία, επικαλούμενος το σύνταγμα της χώρας που απαγορεύει τέτοια υποχώρηση.

Πηγή: Reuters

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αϋπνία: 7 απλές ασκήσεις που βελτιώνουν θεαματικά τον ύπνο, σύμφωνα με μελέτη

Νέα υπερσύγχρονη συσκευή μεταφοράς καρδιάς ενισχύει τις μεταμοσχεύσεις στο Ωνάσειο Νοσοκομείο

«Φορολογικό διαζύγιο»: Τι ισχύει όταν ο ένας σύζυγος έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές – Όσα πρέπει να γνωρίζετε πριν από την απόφ...

Συνάντηση Θεοδωρικάκου με την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος για τα ασφάλιστρα υγείας – «Οι όποιες αυξήσεις πρέπει να...

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
05:25 , Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026

Μινεάπολη: Ομοσπονδιακός πράκτορας πυροβόλησε άνδρα έπειτα από επίθεση με φτυάρι

Ένα νέο περιστατικό βίας σημειώθηκε στη Μινεάπολη, όπου ομοσπονδιακός πράκτορας πυροβόλησε ένα...
04:05 , Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026

Τραμπ για Ρεζά Παχλεβί: Φαίνεται πολύ καλός, αλλά δεν ξέρω αν μπορεί να ηγηθεί στο Ιράν

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Τετάρτη ότι ο Ρεζά Παχλεβί, «φαίνεται πολύ ευγε...
04:00 , Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026

Ανάλυση Αμερικάνου πρώην αξιωματούχου: «Ασαφής» o Τραμπ για ενδεχόμενη στρατιωτική δράση στο Ιράν

Ο Μαρκ Κίμιτ, πρώην αξιωματούχος του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ που πλέον δραστηριοποιείται...
03:45 , Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026

Οργή στην Ιταλία: Μειωμένη ποινή σε μετανάστη που βίασε κι άφησε έγκυο ανήλικο κορίτσι – «Είχαμε σχέση» υποστήριξε

Έντονη οργή έχει ξεσπάσει στην Ιταλία μετά την απόφαση δικαστηρίου να υποβαθμίσει την κατηγορί...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι