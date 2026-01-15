Τάσος Χαλκιάς για Πέτρο Φιλιππίδη: «Τιμωρήθηκε επαρκώς, έχει κάθε δικαίωμα να κάνει την προσπάθεια του να επιστρέψει»

Ο Τάσος Χαλκιάς μίλησε στην κάμερα της εκπομπής Super Κατερίνα, όπως προβλήθηκε την Τετάρτη στο πρόγραμμα του Alpha, με αφορμή τη συμμετοχή του στο νέο κινηματογραφικό εγχείρημα του Γιάννη Σμαραγδή, ενώ παράλληλα τοποθετήθηκε τόσο για τις αντιδράσεις γύρω από την ταινία «Καποδίστριας» όσο και για τη φημολογούμενη καλλιτεχνική επάνοδο του Πέτρου Φιλιππίδη.

Ο έμπειρος πρωταγωνιστής αναφέρθηκε στις αντιδράσεις που έχει προκαλέσει η νέα ταινία, επισημαίνοντας τις δυσκολίες που αντιμετώπισε ο δημιουργός της. Ο Τάσος Χαλκιάς τόνισε χαρακτηριστικά ότι «έδωσε ο κ. Σμαραγδής έναν πολύ έντιμο και σημαντικό αγώνα, γιατί έπρεπε να υπερασπιστεί ένα δημιούργημα το οποίο κάποιοι προσπάθησαν να του το κόψουν στη μέση. Οι λόγοι είναι πάρα πολλοί, για μένα είναι κυρίως πολιτικοί».

Αμέσως μετά, ο ηθοποιός ανέπτυξε τη δική του οπτική για το ιστορικό πρόσωπο που βρίσκεται στο επίκεντρο της ταινίας, λέγοντας πως «προσωπικά, επειδή έχω μελετήσει αρκετά, θεωρώ πως ο Καποδίστριας είναι ο φόβος και ο τρόμος των σημερινών ανθρώπων που κυβερνούν αυτόν τον τόπο διότι, αν αναδειχθεί αυτή η προσωπικότητα και οι πρακτικές του, τότε θα δουν οι σημερινοί πολιτικοί μας ότι ούτε στο μικρό του νυχάκι δεν μπορούν να φτάσουν».

Ο Τάσος Χαλκιάς τοποθετήθηκε, επίσης, και για το ενδεχόμενο επιστροφής του Πέτρου Φιλιππίδη, εκφράζοντας ξεκάθαρα τη θέση του. Όπως ανέφερε, «ο Πέτρος Φιλιππίδης τιμωρήθηκε επαρκώς, κατά την άποψη μου. Από κει και πέρα κρίθηκε ένοχος ως συμπεριφορά ανθρώπου, δεν κρίθηκε ένοχος ως καλλιτέχνης. Θεωρώ ότι είναι ένας εκ των σπουδαιότερων καλλιτεχνών, ο οποίος υπάρχει τα τελευταία 50 χρόνια και έχει κάθε δικαίωμα να κάνει την προσπάθεια του να επιστρέψει. Πιστεύω ότι θα είναι ένας άλλος άνθρωπος».

Κλείνοντας, ο ηθοποιός στάθηκε στον ρόλο του κοινού σε μια τέτοια περίπτωση, υπογραμμίζοντας πως «εάν ο κόσμος τον αποδεχτεί, τότε δεν μπορεί κανείς να κρίνει τον κόσμο. Με την έννοια ότι ήθελε να δει ξανά έναν καλλιτέχνη, του έδωσε συγχώρεση εφόσον τιμωρήθηκε κιόλας και επιθυμεί να τον ξαναδεί. Με αυτή την έννοια έχει κάθε δικαίωμα να επιστρέψει».