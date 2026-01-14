Συνελήφθησαν και οι έξι ανήλικοι για τον ξυλοδαρμό του 16χρονου στην Ερέτρια – «Πάρε την μαμά μου» ψέλλισε το θύμα

Σύνοψη από το

  • Συνελήφθησαν και οι έξι ανήλικοι που φέρονται να συμμετείχαν στο άγριο επεισόδιο ξυλοδαρμού του 16χρονου το μεσημέρι της Τρίτης στην κεντρική πλατεία της Ερέτριας.
  • Ο 16χρονος, ο οποίος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», ξυλοκοπήθηκε άγρια όταν προσπάθησε να υπερασπιστεί την φίλη του.
  • Αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε ότι το παιδί δεν μπορούσε να μιλήσει από τα χτυπήματα και ίσα που ψέλλισε: «πάρε την μαμά μου».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Συνελήφθησαν και οι έξι ανήλικοι για τον ξυλοδαρμό του 16χρονου στην Ερέτρια – «Πάρε την μαμά μου» ψέλλισε το θύμα

Συνελήφθησαν και οι έξι ανήλικοι που φέρονται να συμμετείχαν στο άγριο επεισόδιο ξυλοδαρμού του 16χρονου το μεσημέρι της Τρίτης (13/1) στην κεντρική πλατεία της Ερέτριας, στην Εύβοια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 16χρονος κατά την επιστροφή του από το σχολείο, καθώς περπατούσε σε κεντρικό δρόμο της πόλης, χτυπήθηκε σοβαρά στο πρόσωπο από παρέα έξι ατόμων. Το παιδί νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», ενώ οι έξι ανήλικοι με τους γονείς τους έχουν συλληφθεί και κρατούνται.

Αυτόπτης μάρτυρας περιγράφει ότι η εξαμελής παρέα ανηλίκων σταμάτησε με αυτοκίνητο για να πειράξει  την κοπέλα που ήταν μαζί με τον 16χρονο. Τότε, το θύμα προσπάθησε να υπερασπιστεί την φίλη του, με αποτέλεσμα τον άγριο ξυλοδαρμό του. Οι δράστες τον χτύπησαν σε διάφορα σημεία του σώματός του και στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή.

Το περιστατικό συνέβη στη 1 το μεσημέρι, μετά το σχόλασμα από το σχολείο, δίπλα ακριβώς από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Πρόκειται για μία πυκνοκατοικημένη περιοχή, γεγονός που προκαλεί σοβαρό προβληματισμό για το πόσο, τελικά, ασχολήθηκαν οι περίοικοι και έτρεξαν να βοηθήσουν το παιδί.

Το σημείο όπου σταμάτησαν τον 16χρονο, όπως περπατούσε με την φίλη του

Στην κάμερα του Star μίλησε αυτόπτης μάρτυρας και μητέρα παιδιού στο Λύκειο Ερέτριας, η οποία μόλις που πρόλαβε να αφήσει το μωρό στο σπίτι της και χωρίς δεύτερη σκέψη να τρέξει για να δει τι συμβαίνει.

Η ίδια αντίκρυσε τον 16χρονο αιμόφυρτο στον δρόμο και την κοπέλα σε κατάσταση σοκ.

Όπως δηλώνει, το παιδί δεν μπορούσε να μιλήσει από τα χτυπήματα και ίσα που ψέλλισε: «πάρε την μαμά μου».

Ο 16χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Χαλκίδας, προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Ωστόσο, λόγω της κατάστασής του, κρίθηκε επιβεβλημένη η άμεση διακομιδή του στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», όπου και νοσηλεύεται.

Το περιστατικό καταγγέλθηκε αμέσως στο Α.Τ Ερέτριας και εντός 24ωρου ολοκληρώθηκαν οι συλλήψεις. Οι θύτες είναι μαθητές του Γυμνασίου Ερέτριας και αλβανικής καταγωγής, ενώ το θύμα μαθητής του Λυκείου Ερέτριας. Οι γονείς των ανηλίκων που συνελήφθησαν κατηγορούνται για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Απλήρωτοι δεκάδες συμβασιούχοι στο Νοσοκομείο Λέρου

Έλλειψη σιδήρου: 12 φρούτα και λαχανικά που μπορούν να τον ανεβάσουν

Έρχονται νέα ειδοποιητήρια για απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας και ανασφάλιστα οχήματα – “Καθ’ οδόν” και τα βεβαιωμένα πρόστιμα

Διεθνείς αγορές: Σε υψηλά επίπεδα ρεκόρ τα χρηματιστήρια και τα πολύτιμα μέταλλα

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
15:45 , Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026

Σέρρες: Καταδικάστηκαν δύο εφοριακοί και μία λογίστρια για υπόθεση δωροληψίας που είχε καταγγείλει παλαίμαχος ποδοσφαιριστής

Δύο εφοριακοί και μία λογίστρια καταδικάστηκαν σε ποινές φυλάκισης 4,5 και 3,5 ετών, αντίστοιχ...
15:35 , Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026

Θεσσαλονίκη: Κάθειρξη 6 ετών σε 20χρονο για κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας

Σε κάθειρξη έξι ετών καταδικάστηκε ένας 20χρονος, ο οποίος κάθισε στο εδώλιο του Μικτού Ορκωτο...
15:33 , Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026

Στη Βουλή το θέμα της υδροδότησης της Αίγινας – «Ανάγκη για συνολική και μόνιμη λύση»

Κοινοβουλευτική ερώτηση κατατέθηκε το πρωί της Τετάρτης (14/1) με πρώτη υπογράφουσα την βουλευ...
15:20 , Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026

Εξαφάνιση 16χρονης από την Πάτρα: «Με ρώτησε αν αγοράζω χρυσό και μου ζήτησε να της καλέσω ταξί» – Νέα μαρτυρία για την Λόρα από κοσμηματοπώλη στου Ζωγράφου

Η αγωνία της 16χρονης Λόρας να εξασφαλίσει χρήματα, επιβεβαιώνεται από μία νέα μαρτυρία που βλ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι