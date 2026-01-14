Συνελήφθησαν και οι έξι ανήλικοι για τον ξυλοδαρμό του 16χρονου στην Ερέτρια – «Πάρε την μαμά μου» ψέλλισε το θύμα

Συνελήφθησαν και οι έξι ανήλικοι που φέρονται να συμμετείχαν στο άγριο επεισόδιο ξυλοδαρμού του 16χρονου το μεσημέρι της Τρίτης (13/1) στην κεντρική πλατεία της Ερέτριας, στην Εύβοια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 16χρονος κατά την επιστροφή του από το σχολείο, καθώς περπατούσε σε κεντρικό δρόμο της πόλης, χτυπήθηκε σοβαρά στο πρόσωπο από παρέα έξι ατόμων. Το παιδί νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», ενώ οι έξι ανήλικοι με τους γονείς τους έχουν συλληφθεί και κρατούνται.

Αυτόπτης μάρτυρας περιγράφει ότι η εξαμελής παρέα ανηλίκων σταμάτησε με αυτοκίνητο για να πειράξει την κοπέλα που ήταν μαζί με τον 16χρονο. Τότε, το θύμα προσπάθησε να υπερασπιστεί την φίλη του, με αποτέλεσμα τον άγριο ξυλοδαρμό του. Οι δράστες τον χτύπησαν σε διάφορα σημεία του σώματός του και στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή.

Το περιστατικό συνέβη στη 1 το μεσημέρι, μετά το σχόλασμα από το σχολείο, δίπλα ακριβώς από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Πρόκειται για μία πυκνοκατοικημένη περιοχή, γεγονός που προκαλεί σοβαρό προβληματισμό για το πόσο, τελικά, ασχολήθηκαν οι περίοικοι και έτρεξαν να βοηθήσουν το παιδί.

Στην κάμερα του Star μίλησε αυτόπτης μάρτυρας και μητέρα παιδιού στο Λύκειο Ερέτριας, η οποία μόλις που πρόλαβε να αφήσει το μωρό στο σπίτι της και χωρίς δεύτερη σκέψη να τρέξει για να δει τι συμβαίνει.

Η ίδια αντίκρυσε τον 16χρονο αιμόφυρτο στον δρόμο και την κοπέλα σε κατάσταση σοκ.

Όπως δηλώνει, το παιδί δεν μπορούσε να μιλήσει από τα χτυπήματα και ίσα που ψέλλισε: «πάρε την μαμά μου».

Ο 16χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Χαλκίδας, προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Ωστόσο, λόγω της κατάστασής του, κρίθηκε επιβεβλημένη η άμεση διακομιδή του στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», όπου και νοσηλεύεται.

Το περιστατικό καταγγέλθηκε αμέσως στο Α.Τ Ερέτριας και εντός 24ωρου ολοκληρώθηκαν οι συλλήψεις. Οι θύτες είναι μαθητές του Γυμνασίου Ερέτριας και αλβανικής καταγωγής, ενώ το θύμα μαθητής του Λυκείου Ερέτριας. Οι γονείς των ανηλίκων που συνελήφθησαν κατηγορούνται για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.