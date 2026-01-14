Μαύρη Θάλασσα: Βίντεο από την επίθεση drone στο ελληνικών συμφερόντων τάνκερ «Delta Harmony»

Βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφει τη στιγμή που το δεξαμενόπλοιο «Delta Harmony» δέχεται επίθεση από drone στη Μαύρη Θάλασσα, ανοιχτά του Νοβοροσίσκ, με τις εικόνες να δείχνουν έκρηξη και εκδήλωση πυρκαγιάς πάνω στο πλοίο.

Footage of a Ukrainian attack drone slamming into the oil tanker Delta Harmony in the Black Sea. The tanker was headed to load oil off the Russian coast, and no crew were injured. Yesterday’s strikes reportedly more than doubled insurance costs for tankers in the Black Sea. pic.twitter.com/8ykYPRJKEP — OSINTtechnical (@Osinttechnical) January 14, 2026



Συνολικά τρία δεξαμενόπλοια ελληνικών συμφερόντων επλήγησαν από επιθέσεις με drones στη Μαύρη Θάλασσα, ανοιχτά του Νοβοροσίσκ.

Πρόκειται για τα «MT MATILDA», «MT DELTA HARMONY» και «MT DELTA SUPREME».

Το «FREUD» της TMS Tankers δεν περιλαμβάνεται πλέον στις επιβεβαιωμένες περιπτώσεις επίθεσης.

Το συγκεκριμένο πλοίο, που διαχειρίζεται η ελληνική εταιρεία TMS, είχε αρχικά αναφερθεί ως στόχος επίθεσης, όμως η εταιρεία προχώρησε στη συνέχεια σε διάψευση.