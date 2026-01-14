Μαύρη Θάλασσα: Βίντεο από την επίθεση drone στο ελληνικών συμφερόντων τάνκερ «Delta Harmony»

Σύνοψη από το

  • Βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφει την επίθεση drone στο δεξαμενόπλοιο «Delta Harmony» στη Μαύρη Θάλασσα, ανοιχτά του Νοβοροσίσκ, με τις εικόνες να δείχνουν έκρηξη και πυρκαγιά.
  • Συνολικά τρία δεξαμενόπλοια ελληνικών συμφερόντων επλήγησαν από επιθέσεις με drones στη Μαύρη Θάλασσα, ανοιχτά του Νοβοροσίσκ.
  • Τα πλοία που επλήγησαν είναι τα «MT MATILDA», «MT DELTA HARMONY» και «MT DELTA SUPREME», ενώ το «FREUD» της TMS Tankers δεν περιλαμβάνεται πλέον στις επιβεβαιωμένες περιπτώσεις επίθεσης.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Delta Harmony
Πηγή: Χ

Βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφει τη στιγμή που το δεξαμενόπλοιο «Delta Harmony» δέχεται επίθεση από drone στη Μαύρη Θάλασσα, ανοιχτά του Νοβοροσίσκ, με τις εικόνες να δείχνουν έκρηξη και εκδήλωση πυρκαγιάς πάνω στο πλοίο.


Συνολικά τρία δεξαμενόπλοια ελληνικών συμφερόντων επλήγησαν από επιθέσεις με drones στη Μαύρη Θάλασσα, ανοιχτά του Νοβοροσίσκ.

Πρόκειται για τα «MT MATILDA», «MT DELTA HARMONY» και «MT DELTA SUPREME».

Το «FREUD» της TMS Tankers δεν περιλαμβάνεται πλέον στις επιβεβαιωμένες περιπτώσεις επίθεσης.

Το συγκεκριμένο πλοίο, που διαχειρίζεται η ελληνική εταιρεία TMS, είχε αρχικά αναφερθεί ως στόχος επίθεσης, όμως η εταιρεία προχώρησε στη συνέχεια σε διάψευση.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Έλλειψη σιδήρου: 12 φρούτα και λαχανικά που μπορούν να τον ανεβάσουν

Ιδιωτικές ασφαλιστικές μπαίνουν στο ΕΣΥ- Οι γιατροί προειδοποιούν για Υγεία «δύο ταχυτήτων»

IRIS: Τι αλλάζει από αύριο στις άμεσες πληρωμές – Τα νέα όρια στις συναλλαγές

ΑΔΜΗΕ: Eντός Ιανουαρίου οι αποφάσεις για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
13:41 , Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026

Γιώργος Φίλης στον Realfm 97,8: Θεωρώ ότι σίγουρα θα υπάρξει κάποια κίνηση των Αμερικανών σε μία προσπάθεια αλλαγής καθεστώτος στο Ιράν

Για τις εξελίξεις στο Ιράν μίλησε ο διδάκτωρ γεωπολιτικής και καθηγητής γεωστρατηγικής, Γιώργο...
13:17 , Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026

Γροιλανδία: Ένας «θησαυρός» σπάνιων ορυκτών στην καρδιά της Αρκτικής – Οι πλούσιοι αλλά ανεκμετάλλευτοι πόροι της

Οι υπουργοί Εξωτερικών της Δανίας, Λαρς Λόκε Ράσμουσεν, και της Γροιλανδίας, Βίβιαν Μότζφελντ,...
12:12 , Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026

Το Ιράν απειλεί ότι θα χτυπήσει αμερικανικές βάσεις σε περίπτωση επίθεσης των ΗΠΑ – Συναγερμός στο Κατάρ

Η Τεχεράνη προειδοποίησε τους συμμάχους των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή ότι θα επιτεθεί στις αμερικαν...
11:57 , Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026

Ιράν: Η Δικαιοσύνη προαναγγέλλει fast-track εκτελέσεις διαδηλωτών – Ώρες αγωνίας για τον 26χρονο Σολτανί που έχει καταδικαστεί σε θάνατο

Η καταστολή των διαδηλώσεων στο Ιράν φαίνεται να εισέρχεται σε μια νέα, εξαιρετικά σκληρή φάση...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι