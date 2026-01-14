Μπλόκο Νίκαιας για βανδαλισμούς σε τρακτέρ: «Είναι μία εσκεμμένη ενέργεια με σκοπό τη διάλυσή μας – Ζητήσαμε το υλικό από τις κάμερες»

Ανακοίνωση εξέδωσε το Μπλόκο Νίκαιας για το περιστατικό με τους βανδαλισμούς στα τρακτέρ των δύο αγροτών που συμμετείχαν στη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου.

Το Μπλόκο Νίκαιας καταδικάζει την ενέργεια και τονίζει ότι με απόφαση της Συντονιστικής και έξοδα του μπλόκου αποκαταστάθηκαν τα τρακτέρ.

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

«Το Μπλόκο Νίκαιας καταδικάζει την ενέργεια εναντίον των τρακτέρ των 2 αγροτών που με δική τους πρωτοβουλία και ευθύνη πήγαν στη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό.

Με απόφαση της συντονιστικής και έξοδα του μπλόκου αποκαταστάθηκαν τα τρακτέρ και να έρθουν να τα πάρουν από το μπλόκο. Είναι μια εσκεμμένη ενέργεια που σκοπό έχει τη διάλυση του μπλόκου Νίκαιας. Δεν θα τα καταφέρουν!!! Ζητήσαμε το υλικό από τις κάμερες από την εταιρεία Αιγαίο. Αναμένουμε…».