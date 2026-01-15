Μινεάπολη: Ομοσπονδιακός πράκτορας πυροβόλησε άνδρα έπειτα από επίθεση με φτυάρι

  • Νέο περιστατικό βίας στη Μινεάπολη: Ομοσπονδιακός πράκτορας πυροβόλησε άνδρα στο πόδι, μετά από επίθεση που δέχθηκε με φτυάρι κατά τη διάρκεια επιχείρησης σύλληψης.
  • Ομοσπονδιακοί πράκτορες και αστυνομικοί έκαναν χρήση δακρυγόνων για να διαλύσουν το πλήθος που είχε συγκεντρωθεί κοντά στο σημείο των πυροβολισμών στη βόρεια Μινεάπολη.
  • Ο τραυματίας μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της περιοχής, χωρίς να έχουν δοθεί πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του. Το συμβάν έρχεται λίγες ημέρες μετά από ένα θανατηφόρο περιστατικό με πυροβολισμούς από πράκτορα της ICE στην ίδια πόλη.
Μινεάπολη: Ομοσπονδιακός πράκτορας πυροβόλησε άνδρα έπειτα από επίθεση με φτυάρι

Ένα νέο περιστατικό βίας σημειώθηκε στη Μινεάπολη, όπου ομοσπονδιακός πράκτορας πυροβόλησε έναν άνδρα στο πόδι, έπειτα από επίθεση που δέχθηκε με φτυάρι στη διάρκεια επιχείρησης σύλληψης. Την πληροφορία αποκάλυψε άτομο που γνωρίζει την υπόθεση και μίλησε στο Associated Press υπό καθεστώς ανωνυμίας.

Το συμβάν συνέβη περίπου 7,2 χιλιόμετρα βόρεια από το σημείο όπου, στις 7 Ιανουαρίου, πράκτορας της ICE είχε πυροβολήσει θανάσιμα τη Ρενέ Γκουντ στο κεφάλι, ενώ εκείνη οδηγούσε το αυτοκίνητό της.

Στο σημείο του νέου περιστατικού έσπευσε ομάδα ομοσπονδιακών πρακτόρων και αστυνομικών, οι οποίοι, φορώντας μάσκες αερίου, έκαναν χρήση δακρυγόνων προκειμένου να διαλύσουν το πλήθος που είχε συγκεντρωθεί στη διασταύρωση της βόρειας Μινεάπολης, κοντά στο σημείο των πυροβολισμών.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της περιοχής, χωρίς να έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του.

Πηγή: Associated Press

