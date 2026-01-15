Μινεάπολη: Ομοσπονδιακός πράκτορας πυροβόλησε άνδρα έπειτα από επίθεση με φτυάρι

Ένα νέο περιστατικό βίας σημειώθηκε στη Μινεάπολη, όπου ομοσπονδιακός πράκτορας πυροβόλησε έναν άνδρα στο πόδι, έπειτα από επίθεση που δέχθηκε με φτυάρι στη διάρκεια επιχείρησης σύλληψης. Την πληροφορία αποκάλυψε άτομο που γνωρίζει την υπόθεση και μίλησε στο Associated Press υπό καθεστώς ανωνυμίας.

Το συμβάν συνέβη περίπου 7,2 χιλιόμετρα βόρεια από το σημείο όπου, στις 7 Ιανουαρίου, πράκτορας της ICE είχε πυροβολήσει θανάσιμα τη Ρενέ Γκουντ στο κεφάλι, ενώ εκείνη οδηγούσε το αυτοκίνητό της.

A man (illegal alien from Venezuela) who was the object of an ICE operation in Minneapolis tried to use a shovel to attack an ICE agent. The agent drew his weapon and shot the suspect. The subject was shot in the leg and taken the hospital. pic.twitter.com/yh26PzLsJ0 — Spencer Bennett 🇺🇸 (@SpencerAmerican) January 15, 2026

Στο σημείο του νέου περιστατικού έσπευσε ομάδα ομοσπονδιακών πρακτόρων και αστυνομικών, οι οποίοι, φορώντας μάσκες αερίου, έκαναν χρήση δακρυγόνων προκειμένου να διαλύσουν το πλήθος που είχε συγκεντρωθεί στη διασταύρωση της βόρειας Μινεάπολης, κοντά στο σημείο των πυροβολισμών.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της περιοχής, χωρίς να έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του.

Πηγή: Associated Press