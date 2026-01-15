Σταύρος Σβήγκος: Η απάντηση στο ενδεχόμενο γάμου με τη Γιολάντα Καλογεροπούλου το 2026

Ο Σταύρος Σβήγκος παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στο περιοδικό «Λοιπόν» και τον δημοσιογράφο Ανδρέα Θεοδώρου, όπου μίλησε ανοιχτά για την προσωπική και επαγγελματική του ζωή. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στη σύντροφό του, Γιολάντα Καλογεροπούλου, αλλά και στην αντίληψή του για τη δημοσιότητα και τη showbiz.

Όταν ρωτήθηκε αν πρόκειται να παντρευτεί τη Γιολάντα Καλογεροπούλου μέσα στο 2026, ο ηθοποιός απάντησε απλά: «Δεν ξέρω κάτι τέτοιο».

Στη συνέχεια, αποκάλυψε πως με τη σύντροφό του συζητούν τα πάντα, όπως κάθε ζευγάρι. «Συζητάμε τα πάντα, όπως όλοι οι άνθρωποι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο δημοφιλής ηθοποιός αναφέρθηκε και στη σχέση του με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εξηγώντας πως, αν και δημοσιεύει στιγμιότυπα από την καθημερινότητά του, δεν θεωρεί ότι ανήκει στη showbiz. «Δεν το έχω σκεφτεί ποτέ αυτό με τη showbiz, ότι ανήκω εκεί. Είναι κάτι με το οποίο δεν έχω ασχοληθεί ποτέ και ούτε με αγγίζει. Κάνω μια δουλειά όπως όλες οι άλλες και αυτό εξηγώ και στον γιο μου. Αυτό προσπαθώ να του περάσω. Ότι είναι μια δουλειά που μπορεί να την κάνει οποιοσδήποτε», τόνισε ο Σταύρος Σβήγκος.