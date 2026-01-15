Ο Θέμης Μουμουλίδης σκηνοθετεί τον Τάκη Βαμβακίδη σε ένα συγκλονιστικό ταξίδι μνήμης του Ποντιακού Ελληνισμού

Ένα από τα σημαντικότερα κείμενα της Ποντιακής λογοτεχνίας- το Ροδάφ’νον του Κώστα Διαμαντίδη- ανεβαίνει για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων στην Πάνω Σκηνή του Από Μηχανής Θεάτρου, σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη με πρωταγωνιστή τον Τάκη Βαμβακίδη.

Ο Θέμης Μουμουλίδης καταδύεται στη γλώσσα και την ιστορία των προγόνων, φέρνοντας στη σκηνή ένα συγκλονιστικό ταξίδι ψυχής και μνήμης του Ποντιακού Ελληνισμού. Η παράσταση παρουσιάζεται στην ποντιακή διάλεκτο, με ελληνικούς υπέρτιτλους.

Ο Κώστας Διαμαντίδης, ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους Πόντιους συγγραφείς, μας παραδίδει με το Ροδάφ’νον μια κατάθεση ψυχής, μια σπάνιας λογοτεχνικής δύναμης αναφορά στην ιστορία των Ποντίων: ένα ταξίδι στο χώρο και τον χρόνο, από τον Πόντο στη διασπορά και από τον διωγμό και τη γενοκτονία μέχρι το σήμερα, με την μνήμη της Πατρίδας πάντα βαθιά ριζωμένη στην ψυχή.

Η περιπέτεια των Ποντίων ξεδιπλώνεται μέσα από την ιστορία της Παρθένας, μιας γυναίκας που ξεριζώνεται από την Τραπεζούντα για να βρεθεί , με την ανταλλαγή πληθυσμών, σε κάποιο χωριό της Δυτικής Μακεδονίας: ο καθημερινός αγώνας, το γέλιο και το δάκρυ, το ακριβό της μυστικό και το μεγάλο της όνειρο: να φυτέψει στην αυλή της ένα Ροδάφ’νον από τα χώματα του τόπου της, να ριζώσει η μνήμη του Πόντου στη νέα πατρίδα.

Μια αληθινή ιστορία που έρχεται να υπενθυμίσει πως η διατήρηση της μνήμης είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να υπάρξει ιστορική συνέχεια.

Ένας ύμνος στη ζωή, στη δύναμη επιβίωσης και, τέλος, ένας ύμνος στον έρωτα.

Ο Τάκης Βαμβακίδης, ηθοποιός Ποντιακής καταγωγής, άριστος γνώστης της Ποντιακής διαλέκτου, αναλαμβάνει να μας ταξιδέψει σε ένα σπάνιας ευαισθησίας και ανθρωπιάς θεατρικό ταξίδι, στην διάλεκτο των προγόνων.

Η προγραμματισμένη πρεμιέρα της παράστασης είναι το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων στην Πάνω Σκηνή του Από Μηχανής Θεάτρου.

Θεατρική Μεταφορά: Θέμης Μουμουλίδης – Μάρθα Μαυρίδου

Σκηνοθεσία: Θέμης Μουμουλίδης

Φωτογραφίες: Κώστας Θωμαΐδης