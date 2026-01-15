Δώρα Παντέλη: Ξεκίνησε τις προετοιμασίες για τον γάμο της – «Δεν περίμενα να είναι τόσο δύσκολο»

  • Η Δώρα Παντέλη ξεκίνησε τις προετοιμασίες για τον θρησκευτικό της γάμο με τον σύντροφό της, Τζον, αναλαμβάνοντας η ίδια τον ρόλο της wedding planner. «Δεν περίμενα να είναι τόσο δύσκολο», αποκάλυψε η ίδια.
  • Η γνωστή αθλητικογράφος αποκάλυψε πως θα δει νυφικό τέλος του μήνα, καθώς άργησε για να έχει επανέλθει το σώμα της μετά την εγκυμοσύνη.
  • Μετά τον γάμο, θα ακολουθήσει και η βάφτιση του γιου τους, ο οποίος γεννήθηκε τον περασμένο Ιούλιο, τον Αύγουστο του χρόνου στο αγαπημένο της νησί.
Enikos Newsroom

lifestyle

Δώρα Παντέλη: Ξεκίνησε τις προετοιμασίες για τον γάμο της – «Δεν περίμενα να είναι τόσο δύσκολο»

Η Δώρα Παντέλη απάντησε σε ερωτήσεις των διαδικτυακών της φίλων μέσα από ένα Q&A που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, αποκαλύπτοντας λεπτομέρειες τόσο για τον επερχόμενο γάμο της όσο και για τη βάφτιση του γιου της.

Η γνωστή αθλητικογράφος και παρουσιάστρια, απαντώντας σε ερώτηση για το πότε θα τη δούμε ντυμένη νύφη, αποκάλυψε πως έχει αναλάβει η ίδια τον ρόλο της wedding planner. «Εκτός από όλα αυτά που κάνω… κάνω και την wedding planner για τον γάμο. Παιδιά, αλήθεια δεν περίμενα να είναι τόσο δύσκολο, αλλά επειδή είμαι πολύ πεισματάρα και τελειομανής, πιστεύω ότι θα το φέρω εις πέρας. Νυφικό θα δω τέλος του μήνα. Άργησα γιατί ήθελα να έχει επανέλθει το σώμα μου μετά την εγκυμοσύνη ώστε να μη χρειαστεί να το αυξομειώσω. Ευχηθείτε μου καλή τύχη και ό,τι συμβουλή έχετε καλοδεχούμενη», ανέφερε η Δώρα Παντέλη, αποκαλύπτοντας πως προετοιμάζει τον θρησκευτικό της γάμο με τον σύντροφό της, Τζον.

Η ίδια αποκάλυψε, επίσης, πως μετά τον γάμο θα ακολουθήσει και η βάφτιση του γιου τους, ο οποίος γεννήθηκε τον περασμένο Ιούλιο. Σε σχετική ερώτηση follower, απάντησε: «Του χρόνου το καλοκαίρι στο αγαπημένο μου νησί, τον Αύγουστο! Ένα μήνα σχεδόν μετά τον θρησκευτικό μας γάμο τον Ιούλιο».

