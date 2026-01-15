Air India: Εναλλακτικές διαδρομές λόγω της κατάστασης στο Ιράν – Ενδέχεται να υπάρξουν καθυστερήσεις

Η Air India ανακοίνωσε ότι αλλάζει τη διαδρομή των πτήσεών της που περνούν πάνω από το Ιράν, μετά το κλείσιμο του εναέριου χώρου της χώρας εξαιτίας της έντασης που επικρατεί στην περιοχή.

Σύμφωνα με την εταιρεία, οι πτήσεις θα ακολουθούν πλέον εναλλακτική πορεία, γεγονός που ενδέχεται να προκαλέσει καθυστερήσεις στα δρομολόγια. Παρά τα προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν, η Air India διαβεβαιώνει ότι η ασφάλεια των επιβατών αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα για το προσωπικό και τη διοίκησή της.

Air India: Due to the emerging situation in Iran, the subsequent closure of its airspace, and in view of the safety of our passengers, Air India flights overflying the region are now using an alternative routing, which may lead to delays. pic.twitter.com/EdToyTC5C7 — Clash Report (@clashreport) January 15, 2026

Πηγή: Reuters