Air India: Εναλλακτικές διαδρομές λόγω της κατάστασης στο Ιράν – Ενδέχεται να υπάρξουν καθυστερήσεις

  • Η Air India ανακοίνωσε ότι αλλάζει τη διαδρομή των πτήσεών της που περνούν πάνω από το Ιράν, μετά το κλείσιμο του εναέριου χώρου της χώρας εξαιτίας της έντασης που επικρατεί στην περιοχή.
  • Οι πτήσεις θα ακολουθούν πλέον εναλλακτική πορεία, γεγονός που ενδέχεται να προκαλέσει καθυστερήσεις στα δρομολόγια.
  • Παρά τα προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν, η Air India διαβεβαιώνει ότι η ασφάλεια των επιβατών αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα για το προσωπικό και τη διοίκησή της.
Η Air India ανακοίνωσε ότι αλλάζει τη διαδρομή των πτήσεών της που περνούν πάνω από το Ιράν, μετά το κλείσιμο του εναέριου χώρου της χώρας εξαιτίας της έντασης που επικρατεί στην περιοχή.

Σύμφωνα με την εταιρεία, οι πτήσεις θα ακολουθούν πλέον εναλλακτική πορεία, γεγονός που ενδέχεται να προκαλέσει καθυστερήσεις στα δρομολόγια. Παρά τα προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν, η Air India διαβεβαιώνει ότι η ασφάλεια των επιβατών αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα για το προσωπικό και τη διοίκησή της.

Πηγή: Reuters

