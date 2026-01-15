Ένας 28χρονος Έλληνας τουρίστας δίνει μάχη για τη ζωή του στην Αυστραλία – Το σοβαρό ατύχημα όταν πήγε για μπάνιο στο Περθ

Ένας 28χρονος Έλληνας δίνει μάχη για τη ζωή του μετά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη ενώ κολυμπούσε σε παραλία του Περθ στην Αυστραλία. Η ελληνοαυστραλιανή κοινότητα προχώρησε σε δημόσια έκκληση για υποστήριξη, ώστε να καλυφθούν τα αυξανόμενα ιατρικά έξοδα αλλά και τα έξοδα αποκατάστασης.

Ο Ιωάννης Βιδινιώτης είχε ταξιδέψει από την Αθήνα στην Αυστραλία για διακοπές, όταν τραυματίστηκε σοβαρά την παραμονή της Πρωτοχρονιάς ενώ κολυμπούσε στην παραλία Cottesloe. Σύμφωνα με πληροφορίες, χτύπησε με δύναμη το κεφάλι του σε μια αμμουδιά, με αποτέλεσμα να υποστεί κάταγμα κλείδας και σοβαρούς τραυματισμούς στη σπονδυλική στήλη.

Η Ελληνική Κοινότητα Δυτικής Αυστραλίας ξεκίνησε εκστρατεία συγκέντρωσης χρημάτων μέσω του GoFundMe για να βοηθήσει με το σημαντικό οικονομικό βάρος που αντιμετωπίζει ο νεαρός επισκέπτης και η οικογένειά του.

Μιλώντας στο ομογενειακό μέσα “Νέο Κόσμο”, ο πρόεδρος της Κοινότητας, Πολ Άφκος, δήλωσε ότι ο κ. Βιδινιώτης έχασε τις αισθήσεις του επί τόπου, ενώ του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες προτού μεταφερθεί με ασθενοφόρο στο Βασιλικό Νοσοκομείο του Περθ.

Εκεί κρίθηκε απαραίτητο να μπει στο χειρουργείο, όπου υποβλήθηκε σε επείγουσα επέμβαση στη σπονδυλική στήλη, η οποία διήρκεσε πέντε ώρες.

Ο κ. Βιδινιώτης νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, όπου οι γιατροί αναμένουν ότι θα παραμείνει για τουλάχιστον έξι έως οκτώ εβδομάδες. Σύμφωνα με πληροφορίες που παρείχε η οικογένειά του, αυτή τη στιγμή δεν έχει καμία κίνηση στα πόδια του και δεν μπορεί να κλείσει τα χέρια του, με τους θεράποντες γιατρούς να εκφράζουν σοβαρές ανησυχίες για τον κίνδυνο τετραπληγίας λόγω της έκτασης των τραυματισμών στη σπονδυλική του στήλη.

«Η Ελληνική Κοινότητα απευθύνει έκκληση στην ευρύτερη κοινότητα και τους φίλους της να στηρίξουν τον Ιωάννη Βιδινιώτη, τον 28χρονο επισκέπτη από την Αθήνα, ο οποίος έχει υποστεί καταστροφικά τραύματα που του άλλαξαν τη ζωή», δήλωσε ο κ. Άφκος.

Ο κ. Βιδινιώτης είναι ανιψιός του Δημητρίου και της Έφης Καζαντζίδου και ξάδερφος της Έλλης και της Αριστέας Καζαντζίδου, όλες γνωστά και ενεργά μέλη της ελληνικής κοινότητας στη Δυτική Αυστραλία.

Οι γονείς του, Νικόλαος Βιδινιώτης και Σεβαστή Καζαντζίδου, αναμένεται να φτάσουν στο Περθ την Πέμπτη για να βρίσκονται στο πλευρό του σε αυτή την κρίσιμη και εξαιρετικά δύσκολη περίοδο.

Σε ανακοίνωσή της, η Ελληνική Κοινότητα Δυτικής Αυστραλίας ανέφερε ότι η σοβαρότητα των τραυματισμών του κ. Βιδινιώτη έχει επιβαρύνει σε μεγάλο βαθμό τον ίδιο και την οικογένειά του με οικονομικά αδιέξοδα.

«Το κόστος της παρατεταμένης εντατικής θεραπείας, των εξειδικευμένων ιατρικών διαδικασιών και της μακροχρόνιας αποκατάστασης στην Αυστραλία είναι τεράστιο», αναφέρει η δήλωση. «Ως κοινότητα, πιστεύουμε στη δύναμη της ενότητας και της αλληλεγγύης σε στιγμές απρόβλεπτων δυσκολιών».

Τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν μέσω της έκκλησης θα διατεθούν για την κάλυψη νοσοκομειακών και ιατρικών εξόδων, καθώς και για τη συνεχιζόμενη περίθαλψη και τη μακροχρόνια αποκατάσταση. Ο αρχικός στόχος συγκέντρωσης κεφαλαίων είναι 250.000 δολάρια, με περίπου 92.000 δολάρια να έχουν ήδη συγκεντρωθεί μέχρι το μεσημέρι της Τετάρτης.

Όσοι επιθυμούν να συνεισφέρουν μπορούν να το κάνουν μέσω της σελίδας GoFundMe που έχει δημιουργήσει η Ελληνική Κοινότητα Δυτικής Αυστραλίας.