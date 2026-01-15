ΗΠΑ: Ο Τραμπ απειλεί να στείλει στρατό στη Μινεσότα – Τι προβλέπει ο Νόμος περί Εξέγερσης

Enikos Newsroom

διεθνή

Ντόναλντ Τραμπ
Φωτογραφία: Reuters

‌Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απείλησε σήμερα να εφαρμόσει στην Μινεσότα τον Νόμο περί Εξέγερσης (Insurrection Act) που επιτρέπει τη χρήση των ενόπλων δυνάμεων εναντίον Aμερικανών πολιτών, εν μέσω κλιμάκωσης της έντασης σχετικά με την ανάπτυξη ομοσπονδιακών πρακτόρων στην πιο πυκνοκατοικημένη πόλη της πολιτείας, η οποία έχει γίνει το επίκεντρο καθημερινών συγκρούσεων.

«Αν οι διεφθαρμένοι πολιτικοί της Μινεσότα δεν υπακούουν στον νόμο και δεν εμποδίσουν τους επαγγελματίες ταραχοποιούς και στασιαστές από το να εξαπολύουν επιθέσεις στους Πατριώτες της (ICE) οι οποίοι προσπαθούν απλώς να κάνουν τη δουλειά τους, θα θέσω σε εφαρμογή τον ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΞΕΓΕΡΣΗΣ», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτηση στο Truth Social.

Μέλος της αστυνομίας μετανάστευσης (ICE) πυροβόλησε χθες, Τετάρτη, στο πόδι έναν άνδρα από τη Βενεζουέλα που δεν σταμάτησε σε έλεγχο στη Μινεάπολη, ανακοίνωσε η κυβέρνηση των ΗΠΑ εν μέσω κλιμάκωσης των επιχειρήσεων σύλληψης παράτυπων μεταναστών που έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην πόλη αυτή της πολιτείας Μινεσότα.

Την περασμένη εβδομάδα μια γυναίκα πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε από ομοσπονδιακό πράκτορα της  ICE.  Ο Νόμος περί Εξέγερσης είναι ένας νόμος που εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο να αναπτύξει στρατιωτικές δυνάμεις σε αμερικανικό έδαφος.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Εγκαίνια του νέου ΤΕΠ στο νοσοκομείο Κοργιαλένειο-Μπενάκειο

Τι αλλάζει από Φεβρουάριο για γιατρούς και ασθενείς στη συνταγογράφηση φαρμάκων

Κομισιόν: Τι δείχνουν τα νέα στοιχεία για την τιμή του ρεύματος στην Ελλάδα

Έρευνα της RE/MAX Ελλάς: Ποια ακίνητα προτιμούν οι ξένοι και τι αγοράζουν – Αποκαλυπτικά στοιχεία

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
17:30 , Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026

Φον Ντερ Λάιεν: «Απόλυτη προτεραιότητα για την ΕΕ μια συνολική, δίκαιη και διαρκής λύση για την Κύπρο» – Η συγκινητική επίσκεψη στην Πράσινη Γραμμή

Συμβολικό μήνυμα επανένωσης εξέπεμψαν από τη Λευκωσία ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκ...
16:52 , Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026

Τουρκία: Πώς δικαιολογεί την χρήση βίας από τον Συριακό Στρατό εναντίον των Κούρδων

Ο υπουργός Εξωτερικών στην Τουρκία δήλωσε σήμερα, Πέμπτη, ότι ελπίζει πως τα προβλήματα στη γε...
16:46 , Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026

Βενεζουέλα: Οι ΗΠΑ κατέσχεσαν και 6ο δεξαμενόπλοιο στην Καραϊβική

Άλλο ένα δεξαμενόπλοιο που συνδέεται με τη Βενεζουέλα κατέσχεσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως α...
16:15 , Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026

Φρικτό έγκλημα στη Βρετανία: Έφηβοι παγίδεψαν παιδόφιλο και τον χτύπησαν μέχρι θανάτου με μπουκάλι και πέτρες – ΒΙΝΤΕΟ

Ένα ανατριχιαστικό βίντεο από τη φονική επίθεση εφήβων, με θύμα τον 49χρονο Αλεξάντερ Κάσφορντ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι