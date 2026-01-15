Φρικτό έγκλημα στη Βρετανία: Έφηβοι παγίδεψαν παιδόφιλο και τον χτύπησαν μέχρι θανάτου με μπουκάλι και πέτρες – ΒΙΝΤΕΟ

Ένα ανατριχιαστικό βίντεο από τη φονική επίθεση εφήβων, με θύμα τον 49χρονο Αλεξάντερ Κάσφορντ, παρουσιάστηκε σε δικαστήριο στη Βρετανία, εκεί όπου τρεις έφηβοι κατηγορούνται για τη δολοφονία του άντρα στο νησί Isle of Sheppey, τον Αύγουστο του 2025.

Στο εδώλιο κάθονται μια 16χρονη αλλά και δύο αγόρια ηλικίας 15 και 16 ετών, οι οποίοι όμως αρνούνται την κατηγορία της ανθρωποκτονίας. Το κατηγορητήριο αναφέρει πως οι τρεις ανήλικοι παρέσυραν το θύμα στην παραθαλάσσια περιοχή Leysdown-on-Sea, όπου και του επιτέθηκαν με αγριότητα.

Το οπτικό υλικό παρουσιάστηκε στους ενόρκους και προκαλεί σοκ. Το βίντεο το τράβηξε η ίδια η 16χρονη στις 10 Αυγούστου. Δείχνει ένα από τα αγόρια να χτυπά τον Κάσφορντ στο πίσω μέρος του κεφαλιού με γυάλινο μπουκάλι. Εκείνος τρέχει για να φύγει. Ο έφηβος που τον χτύπησε και ένας ακόμα τον καταδιώκουν, ενώ ακούγεται μία φωνή που τον αποκαλεί «παιδόφιλο», όπως ανέφερε το δικαστήριο.

Ενώ ο 49χρονος τρέχει να ξεφύγει σκοντάφτει και πέφτει στο έδαφος, όπου πάλι δέχεται χτυπήματα. Σηκώνεται και συνεχίζει να τρέχει.

Πάντως να σημειωθεί ότι το βίντεο ολοκληρώνεται χωρίς να καταγράφεται το τέλος του άνδρα – η δολοφονική επίθεση. Φαίνονται όμως οι τρεις ανήλικοι που εξακολουθούν να τον κυνηγούν.

Η εισαγγελέας Κέιτ Μπλουμγκάρτ υποστήριξε ότι η 16χρονη επέδειξε «ακλόνητο ενθουσιασμό» για την επίθεση, σημειώνοντας πως οι κραυγές της ακούγονται καθαρά στο βίντεο. Όπως ανέφερε, το υλικό «είχε σχεδιαστεί για να λειτουργήσει ως απόδειξη ενός επιτυχημένου κυνηγιού».

Επίσης αυτόπτης μάρτυρας, σύμφωνα με την εισαγγελέα, είδε αργότερα τον 16χρονο κατηγορούμενο να εκσφενδονίζει πέτρες προς το σώμα του Κάσφορντ, περιγράφοντας τις ρίψεις ως «μανιώδεις» και με «πολλή δύναμη». Το θύμα βρισκόταν μπρούμυτα στο έδαφος και δεν αντιδρούσε.

Όπως προκύπτει, ο Κάσφορντ γνώρισε τυχαία τη 16χρονη σε αίθουσα ηλεκτρονικών παιχνιδιών δύο ημέρες πριν την επίθεση, όταν και της είχε δώσει επαγγελματική κάρτα με τον αριθμό του. Ένα από τα αγόρια αποθήκευσε τον αριθμό βάζοντας την ένδειξη «pedo» από το pedophile (παιδόφιλος). Ακολούθησε ανταλλαγή μηνυμάτων, ενώ το θύμα πίστευε ότι συνομιλούσε με 16χρονη με το όνομα «Σιένα».

Η παρέα φέρεται να πρότεινε συνάντηση σε άδειο σπίτι με αλκοόλ. Ο Κάσφορντ συναντήθηκε με την κοπέλα στο προκαθορισμένο σημείο και λίγο μετά ο άνδρας ήταν νεκρός.

Προσοχή, σκληρές εικόνες:

SHOCKING FOOTAGE OF MOMENTS BEFORE MAN’S MURDER IN LEYSDOWN, KENT A date has been set for the trial of three children who have been accused of murdering a man in Kent. A 16 year old girl and two boys, aged 14 and 15, will face trial from 13th January 2026. The teenagers, who… https://t.co/B5WqEPsbCN pic.twitter.com/c1ophQVqjP — Kiera Diss (@KieraDiss) August 17, 2025

Η εισαγγελέας τόνισε ότι όλα, πριν της αρχικής συνάντησης, ήταν προσχεδιασμένα.

«Οι κατηγορούμενοι εξοργίστηκαν από το ενδιαφέρον του για τη “Σιένα” και σχεδίασαν σκόπιμα την επίθεση. Ήταν μια κοινή ενέργεια, με τον καθένα να διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο», ανέφερε.

Η νεκροτομή έδειξε βαριά τραύματα στο κεφάλι και το πρόσωπο, μώλωπες στο σώμα και σπασμένα πλευρά που είχαν προκαλέσει διάτρηση πνεύμονα. Μετά τη σύλληψή του, ένας από τους ανηλίκους φέρεται να διένειμε το βίντεο της επίθεσης σε τρίτους, συνοδεύοντάς το με υβριστικό σχόλιο.