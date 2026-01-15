Φρικτό έγκλημα στη Βρετανία: Έφηβοι παγίδεψαν παιδόφιλο και τον χτύπησαν μέχρι θανάτου με μπουκάλι και πέτρες – ΒΙΝΤΕΟ

Enikos Newsroom

διεθνή

ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Ένα ανατριχιαστικό βίντεο από τη φονική επίθεση εφήβων, με θύμα τον 49χρονο Αλεξάντερ Κάσφορντ, παρουσιάστηκε σε δικαστήριο στη Βρετανία, εκεί όπου τρεις έφηβοι κατηγορούνται για τη δολοφονία του άντρα στο νησί Isle of Sheppey, τον Αύγουστο του 2025.

Στο εδώλιο κάθονται μια 16χρονη αλλά και δύο αγόρια ηλικίας 15 και 16 ετών, οι οποίοι όμως αρνούνται την κατηγορία της ανθρωποκτονίας. Το κατηγορητήριο αναφέρει πως οι τρεις ανήλικοι παρέσυραν το θύμα στην παραθαλάσσια περιοχή Leysdown-on-Sea, όπου και του επιτέθηκαν με αγριότητα.

Το οπτικό υλικό παρουσιάστηκε στους ενόρκους και προκαλεί σοκ. Το βίντεο το τράβηξε η ίδια η 16χρονη στις 10 Αυγούστου. Δείχνει ένα από τα αγόρια να χτυπά τον Κάσφορντ στο πίσω μέρος του κεφαλιού με γυάλινο μπουκάλι. Εκείνος τρέχει για να φύγει. Ο έφηβος που τον χτύπησε και ένας ακόμα τον καταδιώκουν, ενώ ακούγεται μία φωνή που τον αποκαλεί «παιδόφιλο», όπως ανέφερε το δικαστήριο.

Ενώ ο 49χρονος τρέχει να ξεφύγει σκοντάφτει και πέφτει στο έδαφος, όπου πάλι δέχεται χτυπήματα. Σηκώνεται και συνεχίζει να τρέχει.

Πάντως να σημειωθεί ότι το βίντεο ολοκληρώνεται χωρίς να καταγράφεται το τέλος του άνδρα – η δολοφονική επίθεση. Φαίνονται όμως οι τρεις ανήλικοι που εξακολουθούν να τον κυνηγούν.

Η εισαγγελέας Κέιτ Μπλουμγκάρτ υποστήριξε ότι η 16χρονη επέδειξε «ακλόνητο ενθουσιασμό» για την επίθεση, σημειώνοντας πως οι κραυγές της ακούγονται καθαρά στο βίντεο. Όπως ανέφερε, το υλικό «είχε σχεδιαστεί για να λειτουργήσει ως απόδειξη ενός επιτυχημένου κυνηγιού».

Επίσης αυτόπτης μάρτυρας, σύμφωνα με την εισαγγελέα, είδε αργότερα τον 16χρονο κατηγορούμενο να εκσφενδονίζει πέτρες προς το σώμα του Κάσφορντ, περιγράφοντας τις ρίψεις ως «μανιώδεις» και με «πολλή δύναμη». Το θύμα βρισκόταν μπρούμυτα στο έδαφος και δεν αντιδρούσε.

Όπως  προκύπτει, ο Κάσφορντ γνώρισε τυχαία τη 16χρονη σε αίθουσα ηλεκτρονικών παιχνιδιών δύο ημέρες πριν την επίθεση, όταν και της είχε δώσει επαγγελματική κάρτα με τον αριθμό του. Ένα από τα αγόρια αποθήκευσε τον αριθμό βάζοντας την ένδειξη «pedo» από το pedophile (παιδόφιλος). Ακολούθησε ανταλλαγή μηνυμάτων, ενώ το θύμα πίστευε ότι συνομιλούσε με 16χρονη με το όνομα «Σιένα».

Η παρέα φέρεται να πρότεινε συνάντηση σε άδειο σπίτι με αλκοόλ. Ο Κάσφορντ συναντήθηκε με την κοπέλα στο προκαθορισμένο σημείο και λίγο μετά ο άνδρας ήταν νεκρός.

Προσοχή, σκληρές εικόνες:

Η εισαγγελέας τόνισε ότι όλα, πριν της αρχικής συνάντησης, ήταν προσχεδιασμένα.

«Οι κατηγορούμενοι εξοργίστηκαν από το ενδιαφέρον του για τη “Σιένα” και σχεδίασαν σκόπιμα την επίθεση. Ήταν μια κοινή ενέργεια, με τον καθένα να διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο», ανέφερε.

Η νεκροτομή έδειξε βαριά τραύματα στο κεφάλι και το πρόσωπο, μώλωπες στο σώμα και σπασμένα πλευρά που είχαν προκαλέσει διάτρηση πνεύμονα. Μετά τη σύλληψή του, ένας από τους ανηλίκους φέρεται να διένειμε το βίντεο της επίθεσης σε τρίτους, συνοδεύοντάς το με υβριστικό σχόλιο.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Εγκαίνια του νέου ΤΕΠ στο νοσοκομείο Κοργιαλένειο-Μπενάκειο

Τι αλλάζει από Φεβρουάριο για γιατρούς και ασθενείς στη συνταγογράφηση φαρμάκων

Παπασταύρου: Εγκρίθηκαν από το Ελεγκτικό Συνέδριο οι συμβάσεις για τους διαγωνισμούς υδρογονανθράκων της Chevron – Helleniq...

Μηνιαίο «κρατικό» επίδομα έως 800 ευρώ: Σήμερα ανακοινώνονται τα οριστικά αποτελέσματα – Ποιους αφορά

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
15:36 , Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026

Πέθανε σε ηλικία 48 ετών η «κρυφή» κόρη του Φρέντι Μέρκιουρι – Η μάχη με σπάνια μορφή καρκίνου

Πέθανε σε ηλικία 48 ετών η «κρυφή» κόρη του Φρέντι Μέρκιουρι, ύστερα από μάχη που έδινε για χρ...
13:59 , Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026

Βαρκελώνη: Αεροσκάφος της Turkish Airlines πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση έπειτα από απειλή

Μια πτήση της Turkish Airlines από την Κωνσταντινούπολη πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση ...
13:21 , Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026

Βρετανία: Το Λονδίνο μελετά την απάντησή του μετά την απέλαση από τη Ρωσία ενός Βρετανού διπλωμάτη

Η βρετανική κυβέρνηση δήλωσε σήμερα ότι “εξετάζει προσεκτικά” την απάντησή της μετ...
12:56 , Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026

Φιντάν: Συνάντηση Ερντογάν – Μητσοτάκη τον Φεβρουάριο – «Στόχος μια μόνιμη λύση στο Αιγαίο»

Τον Φεβρουάριο αναμένεται να πραγματοποιηθεί η συνάντηση του προέδρου της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγί...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι