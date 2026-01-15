Θεσσαλονίκη: Διασώστες του ΕΚΑΒ έσωσαν τη ζωή 43χρονου που έπαθε ανακοπή

Σωτήρια αποδείχθηκε η άμεση επέμβαση του ΕΚΑΒ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όπου χθες (14/01) το πρωί ένας 43χρονος υπέστη καρδιακή ανακοπή.

Στο σημείο επιχείρησαν ένα συμβατικό ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης, ένα όχημα μικρού όγκου και η Κινητή Ιατρική Μονάδα του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης με γιατρό.

Σύμφωνα με το Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ -2 Θεσσαλονίκης, στον 43χρονο εφαρμόστηκε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και εξειδικευμένη υποστήριξη της ζωής, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρωτόκολλα διαχείρισης καρδιακής ανακοπής. Ο ασθενής διασωληνώθηκε στο σημείο του συμβάντος από την γιατρό της Κινητής Μονάδας του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης και έγινε χρήση συσκευής μηχανικών θωρακικών συμπιέσεων.

Ο 43χρονος ανέκτησε σφυγμό και η κατάστασή του σταθεροποιήθηκε, διακομίσθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ για περαιτέρω νοσηλεία και παρακολούθηση.