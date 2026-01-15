Θεσσαλονίκη: Διασώστες του ΕΚΑΒ έσωσαν τη ζωή 43χρονου που έπαθε ανακοπή

Σύνοψη από το

  • Σωτήρια αποδείχθηκε η άμεση επέμβαση του ΕΚΑΒ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όπου χθες το πρωί ένας 43χρονος υπέστη καρδιακή ανακοπή.
  • Στον 43χρονο εφαρμόστηκε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και εξειδικευμένη υποστήριξη της ζωής, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρωτόκολλα διαχείρισης καρδιακής ανακοπής.
  • Ο 43χρονος ανέκτησε σφυγμό και η κατάστασή του σταθεροποιήθηκε, διακομίσθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ για περαιτέρω νοσηλεία.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Σωτήρια αποδείχθηκε η άμεση επέμβαση του ΕΚΑΒ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όπου χθες (14/01) το πρωί ένας 43χρονος υπέστη καρδιακή ανακοπή.

Στο σημείο επιχείρησαν ένα συμβατικό ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης, ένα όχημα μικρού όγκου και η Κινητή Ιατρική Μονάδα του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης με γιατρό.

Σύμφωνα με το Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ -2 Θεσσαλονίκης, στον 43χρονο εφαρμόστηκε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και εξειδικευμένη υποστήριξη της ζωής, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρωτόκολλα διαχείρισης καρδιακής ανακοπής. Ο ασθενής διασωληνώθηκε στο σημείο του συμβάντος από την γιατρό της Κινητής Μονάδας του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης και έγινε χρήση συσκευής μηχανικών θωρακικών συμπιέσεων.

Ο 43χρονος ανέκτησε σφυγμό και η κατάστασή του σταθεροποιήθηκε, διακομίσθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ για περαιτέρω νοσηλεία και παρακολούθηση.

