Χαρίτσης: Η σύμβαση τα δίνει όλα στον ιδιώτη πάροχο, στην Hellenic Train

Σύνοψη από το

  • Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, χαρακτήρισε τον τομέα των μεταφορών «βαθιά, ανοιχτή πληγή για την ελληνική κοινωνία» και «παταγώδη κυβερνητική αποτυχία».
  • Κατήγγειλε ότι η σύμβαση «τα δίνει όλα στον ιδιώτη πάροχο, στη Hellenic Train», ενώ «στην ελληνική κοινωνία δίνει καθρεφτάκια για “καινούρια τρένα”». Η σύμβαση «εγγυάται τα έσοδα του ιδιώτη παρόχου» και «μεταφέρει το επιχειρηματικό ρίσκο του παρόχου στο Δημόσιο».
  • Ο Χαρίτσης υπογράμμισε την ανάγκη να επανεξεταστεί συνολικά η ιδιωτικοποίηση του σιδηροδρομικού δικτύου, τονίζοντας ότι «η σιδηροδρομική υπηρεσία πρέπει να γίνει δημόσια υπηρεσία υψηλής ευθύνης».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

Χαρίτσης: Η σύμβαση τα δίνει όλα στον ιδιώτη πάροχο, στην Hellenic Train

«Βαθιά, ανοιχτή πληγή για την ελληνική κοινωνία» χαρακτήρισε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης τον τομέα των μεταφορών, σε παρέμβασή του στην Ολομέλεια της Βουλής, στο πλαίσιο της συζήτησης για την κύρωση της σύμβασης μεταξύ του ελληνικού Δημοσίου και της HELLENIC TRAIN AE για την ανάθεση υποχρεώσεων δημόσιας υπηρεσίας επιβατικών σιδηροδρομικών μεταφορών.

Αναφερόμενος στην τραγωδία των Τεμπών, αλλά και στο πρόσφατο ολικό μπλακ άουτ στο FIR Aθηνών, είπε πως πρόκειται επίσης για έναν τομέα «παταγώδους κυβερνητικής αποτυχίας», χωρίς «καμία ανάληψη ευθύνης».

«Η κύρωση που φέρνει σήμερα η κυβέρνηση βελτιώνει πραγματικά τον χάρτη των σιδηροδρομικών μεταφορών στη χώρα; Η απάντηση είναι όχι», υπογράμμισε, κάνοντας λόγο για «μια σύμβαση που τα δίνει όλα στον ιδιώτη πάροχο, στη Hellenic Train», ενώ «στην ελληνική κοινωνία δίνει καθρεφτάκια για “καινούρια τρένα”».

Αφήνοντας αιχμές για «διαπραγμάτευση» του πρωθυπουργού προκειμένου να «αποσιωπηθούν οι ευθύνες της Hellenic Train», κατήγγειλε πως η εν λόγω σύμβαση «εγγυάται τα έσοδα του ιδιώτη παρόχου», «περιορίζει τις κυρώσεις», «δίνει άλλοθι για καθυστερήσεις», «μεταφέρει το επιχειρηματικό ρίσκο του παρόχου στο Δημόσιο, προβλέποντας τη δυνατότητα αύξησης του ποσού των 50 εκατ. ευρώ της αποζημίωσης» και «αποδυναμώνει κάθε πραγματικό μοχλό ελέγχου». «Με λίγα λόγια, παγιώνεται η δεσπόζουσα -μονοπωλιακή επί της ουσίας- θέση της Hellenic Train στο πεδίο των μεταφορών», πρόσθεσε.

Σχολιάζοντας την «καθημερινή εμπειρία του πολίτη», περιέγραψε μια εικόνα στο σιδηροδρομικό δίκτυο που δεν λειτουργεί με όρους «ασφάλειας, αξιοπιστίας και σεβασμού στον επιβάτη» και αυτό δεν αναμένεται να αλλάξει στο «παραμικρό» με την συγκεκριμένη σύμβαση που, όπως είπε, «διασφαλίζει μόνο τον πάροχο», αφού δεν επανεξετάζεται «το μοντέλο που οδήγησε στην τραγωδία των Τεμπών».

«Αυτό που πρέπει να αλλάξει είναι το αν η σιδηροδρομική υπηρεσία λειτουργεί ως δημόσιο αγαθό ή ως διαχειριζόμενη υποχρέωση», σημείωσε, τονίζοντας την ανάγκη να επανεξεταστεί συνολικά η ιδιωτικοποίηση του σιδηροδρομικού δικτύου.

«Δεν θα είμαστε οι πρώτοι που επανεξέτασαν ιδιωτικοποιήσεις, επανέφεραν τον δημόσιο έλεγχο, αναγνώρισαν ότι ο σιδηρόδρομος δεν είναι απλώς μια αγορά, αλλά στρατηγική υποδομή», σχολίασε, προσθέτοντας πως «η σιδηροδρομική υπηρεσία πρέπει να γίνει δημόσια υπηρεσία υψηλής ευθύνης».

«Η χώρα δεν χρειάζεται απλώς καλύτερους όρους σε μια σύμβαση. Χρειάζεται άλλη στρατηγική για τον σιδηρόδρομο συνολικά. Και την χρειάζεται αυτή τη στρατηγική άμεσα», είπε, κάνοντας λόγο για ανάγκη ενός «σχεδίου μετάβασης σε δημόσιο έλεγχο, με χρονικό ορίζοντα, οικονομική αποτίμηση και νομική ασφάλεια». «Μετά τα Τέμπη, δεν υπάρχει η πολυτέλεια να μιλάμε σαν να μην συνέβη τίποτα», ανέφερε, ενώ εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση για το «μοντέλο» που ακολουθεί συνολικά και «που οτιδήποτε δημόσιο, οτιδήποτε κοινωνικό, αντιμετωπίζεται ως λάφυρο, ως πεδίο προς κερδοσκοπική εκμετάλλευση από ιδιωτικά συμφέροντα».

Στο πλαίσιο αυτό κατηγόρησε την κυβέρνηση και για την στάση της στο αγροτικό, λέγοντας πως «υιοθετεί ένα μείγμα υπεροψίας και εμπαιγμού: υποσχέσεις χωρίς βάθος και ελάχιστη ουσία». «Η κυβέρνηση διαχειρίζεται επικοινωνιακά μια κρίσης βιωσιμότητας όχι μιας κοινωνικής ομάδας αλλά ενός ολόκληρου παραγωγικού τομέα», πρόσθεσε.

Κλείνοντας, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, υπογράμμισε πως «είναι στο χέρι της αριστερής και προοδευτικής αντιπολίτευσης να ανατρέψει αυτό το καθεστώς, να ανατρέψει αυτή την καταστροφική για την ελληνική κοινωνία πορεία, πριν να είναι πολύ αργά». «Για τον σιδηρόδρομο και τις μεταφορές, για τον πρωτογενή τομέα, για τη δημόσια υγεία, τη δημόσια παιδεία, για όλα τα πεδία πολιτικής που η κυβέρνηση Μητσοτάκη εξυπηρετεί αποκλειστικά μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα», κατέληξε.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Εγκαίνια του νέου ΤΕΠ στο νοσοκομείο Κοργιαλένειο-Μπενάκειο

Τι αλλάζει από Φεβρουάριο για γιατρούς και ασθενείς στη συνταγογράφηση φαρμάκων

Παπασταύρου: Εγκρίθηκαν από το Ελεγκτικό Συνέδριο οι συμβάσεις για τους διαγωνισμούς υδρογονανθράκων της Chevron – Helleniq...

Μηνιαίο «κρατικό» επίδομα έως 800 ευρώ: Σήμερα ανακοινώνονται τα οριστικά αποτελέσματα – Ποιους αφορά

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
15:56 , Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026

Μάντζος στον Realfm 97,8: Είμαστε υπέρ των ανοιχτών διαύλων επικοινωνίας Αθήνας – Άγκυρας, όμως ο διάλογος πρέπει να γίνεται χωρίς αυταπάτες

Για την άφιξη της φρεγάτας Belharra “Κίμων”, τις τουρκικές προκλήσεις, τα μπλόκα τ...
15:30 , Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026

Γεωργιάδης: Τα μπλόκα είναι μεγάλη αηδία, είναι φασισμός – Ο δρόμος ανήκει σε όλους

Σφοδρή κριτική στους αγρότες που βρίσκονται σε κινητοποιήσεις άσκησε ο Υπουργός Υγείας Άδωνις ...
15:03 , Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026

Πλεύρης στον Realfm 97,8: Τις επόμενες εβδομάδες το πλάνο για τη δημιουργία κέντρου κράτησης μεταναστών στην Αφρική – Θα είναι το απόλυτα αποτρεπτικό μήνυμα

Για την υποδοχή της πρώτης ελληνικής Belharra και το μεταναστευτικό μίλησε ο υπουργός Μετανάστ...
14:40 , Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026

Η Ελλάδα υποδέχθηκε την πρώτη φρεγάτα Belharra, «Κίμων» – Όλα όσα έγιναν στην εντυπωσιακή τελετή – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Με τιμές υποδέχτηκε σήμερα η Ελλάδα τη φρεγάτα Belharra «Κίμων», σε μία εντυπωσιακή εν πλω τελ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι