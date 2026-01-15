Χαρίτσης: Η σύμβαση τα δίνει όλα στον ιδιώτη πάροχο, στην Hellenic Train

«Βαθιά, ανοιχτή πληγή για την ελληνική κοινωνία» χαρακτήρισε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης τον τομέα των μεταφορών, σε παρέμβασή του στην Ολομέλεια της Βουλής, στο πλαίσιο της συζήτησης για την κύρωση της σύμβασης μεταξύ του ελληνικού Δημοσίου και της HELLENIC TRAIN AE για την ανάθεση υποχρεώσεων δημόσιας υπηρεσίας επιβατικών σιδηροδρομικών μεταφορών.

Αναφερόμενος στην τραγωδία των Τεμπών, αλλά και στο πρόσφατο ολικό μπλακ άουτ στο FIR Aθηνών, είπε πως πρόκειται επίσης για έναν τομέα «παταγώδους κυβερνητικής αποτυχίας», χωρίς «καμία ανάληψη ευθύνης».

«Η κύρωση που φέρνει σήμερα η κυβέρνηση βελτιώνει πραγματικά τον χάρτη των σιδηροδρομικών μεταφορών στη χώρα; Η απάντηση είναι όχι», υπογράμμισε, κάνοντας λόγο για «μια σύμβαση που τα δίνει όλα στον ιδιώτη πάροχο, στη Hellenic Train», ενώ «στην ελληνική κοινωνία δίνει καθρεφτάκια για “καινούρια τρένα”».

Αφήνοντας αιχμές για «διαπραγμάτευση» του πρωθυπουργού προκειμένου να «αποσιωπηθούν οι ευθύνες της Hellenic Train», κατήγγειλε πως η εν λόγω σύμβαση «εγγυάται τα έσοδα του ιδιώτη παρόχου», «περιορίζει τις κυρώσεις», «δίνει άλλοθι για καθυστερήσεις», «μεταφέρει το επιχειρηματικό ρίσκο του παρόχου στο Δημόσιο, προβλέποντας τη δυνατότητα αύξησης του ποσού των 50 εκατ. ευρώ της αποζημίωσης» και «αποδυναμώνει κάθε πραγματικό μοχλό ελέγχου». «Με λίγα λόγια, παγιώνεται η δεσπόζουσα -μονοπωλιακή επί της ουσίας- θέση της Hellenic Train στο πεδίο των μεταφορών», πρόσθεσε.

Σχολιάζοντας την «καθημερινή εμπειρία του πολίτη», περιέγραψε μια εικόνα στο σιδηροδρομικό δίκτυο που δεν λειτουργεί με όρους «ασφάλειας, αξιοπιστίας και σεβασμού στον επιβάτη» και αυτό δεν αναμένεται να αλλάξει στο «παραμικρό» με την συγκεκριμένη σύμβαση που, όπως είπε, «διασφαλίζει μόνο τον πάροχο», αφού δεν επανεξετάζεται «το μοντέλο που οδήγησε στην τραγωδία των Τεμπών».

«Αυτό που πρέπει να αλλάξει είναι το αν η σιδηροδρομική υπηρεσία λειτουργεί ως δημόσιο αγαθό ή ως διαχειριζόμενη υποχρέωση», σημείωσε, τονίζοντας την ανάγκη να επανεξεταστεί συνολικά η ιδιωτικοποίηση του σιδηροδρομικού δικτύου.

«Δεν θα είμαστε οι πρώτοι που επανεξέτασαν ιδιωτικοποιήσεις, επανέφεραν τον δημόσιο έλεγχο, αναγνώρισαν ότι ο σιδηρόδρομος δεν είναι απλώς μια αγορά, αλλά στρατηγική υποδομή», σχολίασε, προσθέτοντας πως «η σιδηροδρομική υπηρεσία πρέπει να γίνει δημόσια υπηρεσία υψηλής ευθύνης».

«Η χώρα δεν χρειάζεται απλώς καλύτερους όρους σε μια σύμβαση. Χρειάζεται άλλη στρατηγική για τον σιδηρόδρομο συνολικά. Και την χρειάζεται αυτή τη στρατηγική άμεσα», είπε, κάνοντας λόγο για ανάγκη ενός «σχεδίου μετάβασης σε δημόσιο έλεγχο, με χρονικό ορίζοντα, οικονομική αποτίμηση και νομική ασφάλεια». «Μετά τα Τέμπη, δεν υπάρχει η πολυτέλεια να μιλάμε σαν να μην συνέβη τίποτα», ανέφερε, ενώ εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση για το «μοντέλο» που ακολουθεί συνολικά και «που οτιδήποτε δημόσιο, οτιδήποτε κοινωνικό, αντιμετωπίζεται ως λάφυρο, ως πεδίο προς κερδοσκοπική εκμετάλλευση από ιδιωτικά συμφέροντα».

Στο πλαίσιο αυτό κατηγόρησε την κυβέρνηση και για την στάση της στο αγροτικό, λέγοντας πως «υιοθετεί ένα μείγμα υπεροψίας και εμπαιγμού: υποσχέσεις χωρίς βάθος και ελάχιστη ουσία». «Η κυβέρνηση διαχειρίζεται επικοινωνιακά μια κρίσης βιωσιμότητας όχι μιας κοινωνικής ομάδας αλλά ενός ολόκληρου παραγωγικού τομέα», πρόσθεσε.

Κλείνοντας, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, υπογράμμισε πως «είναι στο χέρι της αριστερής και προοδευτικής αντιπολίτευσης να ανατρέψει αυτό το καθεστώς, να ανατρέψει αυτή την καταστροφική για την ελληνική κοινωνία πορεία, πριν να είναι πολύ αργά». «Για τον σιδηρόδρομο και τις μεταφορές, για τον πρωτογενή τομέα, για τη δημόσια υγεία, τη δημόσια παιδεία, για όλα τα πεδία πολιτικής που η κυβέρνηση Μητσοτάκη εξυπηρετεί αποκλειστικά μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα», κατέληξε.