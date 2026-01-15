Κτηματολόγιο: Τι πρέπει να γνωρίζετε για τα νέα αναλογικά τέλη

Στο Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση (2/12.01.2026) των υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομίας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τη νέα κλίμακα τελών αναφορικά με την εγγραφή πράξεων στα βιβλία του Κτηματολογίου, στα βιβλία του συστήματος Μεταγραφών και Υποθηκών αλλά και για τις εγγραφές στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Ενεχύρων.

Ουσιαστικά με την ενεργοποίηση της νέας απόφασης, στα 12 ευρώ ανά εγγραφή είναι το πάγιο τέλος για τον γενικό κανόνα αναφορικά με τις εγγραφές πράξεων στα βιβλία του Κτηματολογίου.

Και μάλιστα το πάγιο της χρέωσης για τις εν λόγω κατηγορίες πράξεων είναι το χαμηλότερο, το τέλος επί της αξίας ή του μισθώματος είναι αναλογικό και το επιπρόσθετο πάγιο ανά πράξη είναι στα 20 ευρώ.

Επίσης επισημαίνεται πως το πάγιο στις αγοραπωλησίες και στις μισθώσεις που εμπίπτουν στη ρύθμιση είναι στα 3 ευρώ και το αναλογικό τέλος σε 5‰ επί της αξίας του ακινήτου ή του δικαιώματος ή επί του ύψους του μισθώματος, μαζί με πάγιο 20 ευρώ. Το αναλογικό τέλος ανεβαίνει σε 8‰ επί της αξίας σε γονικές παροχές, δωρεές, υποθήκες και προσημειώσεις αλλά και σε πράξεις που συνδέονται με κατασχέσεις και πλειστηριασμούς. Στο τέλος αυτό προστίθεται και ένα πάγιο 20 ευρώ ανά πράξη.

Εάν όμως οι εγγραφές γίνονται στο ηλεκτρονικό σύστημα του Κτηματολογίου (στο κτηματολογικό φύλλο/ΚΑΕΚ) , τότε το ποσοστό του αναλογικού τέλους (είτε 5‰ είτε 8‰) προσαυξάνεται κατά 1‰ επί της αξίας ή του μισθώματος, κατά περίπτωση.

Η απόφαση

Αναλυτικά, στην απόφαση επισημαίνονται μεταξύ άλλων τα εξής:

Πεδίο Εφαρμογής

Η απόφαση εφαρμόζεται σε όλες τις πράξεις που καταχωρούνται:

α) στα Κτηματολογικά Βιβλία και στα Βιβλία του συστήματος Μεταγραφών και Υποθηκών και

β) στα Βιβλία του Ηλεκτρονικού Μητρώου Ενεχύρων του ν. 5123/2024 σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 17, καθώς και γ) στην έκδοση αντιγράφων, αποσπασμάτων, πιστοποιητικών και λοιπών εγγράφων από τα ίδια Βιβλία και Αρχεία.

Τρόπος υπολογισμού των καταβαλλόμενων τελών για την εγγραφή πράξεων στα Κτηματολογικά Βιβλία και στα Βιβλία του Συστήματος Μεταγραφών και Υποθηκών (άρθρο 3)

1. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, οι παρακάτω όροι έχουν τις αντίστοιχες έννοιες:

α) Ως «βιβλίο» ή «βιβλία», νοούνται τα βιβλία που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις και τις διατάξεις του παρόντος νόμου να τηρούνται, σε αναλογική ή ηλεκτρονική μορφή, στα Κτηματολογικά Γραφεία και τα Υποκαταστήματά τους, για:

αα) την τήρηση, ενημέρωση και λειτουργία του Εθνικού Κτηματολογίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στους ν. 2308/1995 και 2664/1998,

την τήρηση, ενημέρωση και λειτουργία του Εθνικού Κτηματολογίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στους ν. 2308/1995 και 2664/1998, ββ) την τήρηση, ενημέρωση και λειτουργία του συστήματος Μεταγραφών και Υποθηκών, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο κ.δ. 19/1941, όπως τροποποιήθηκε με το ν.δ. 811/1971 και

την τήρηση, ενημέρωση και λειτουργία του συστήματος Μεταγραφών και Υποθηκών, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο κ.δ. 19/1941, όπως τροποποιήθηκε με το ν.δ. 811/1971 και γγ) την τήρηση και διαχείριση των αρχείων του συστήματος Μεταγραφών και Υποθηκών.

β) Ως «πράξη», νοείται κάθε δικαιοπραξία, δικαστική απόφαση, διοικητική πράξη, δικόγραφο, διαδικαστική πράξη ή δημοσίευση, η οποία προβλέπεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις να εγγράφεται στα βιβλία.

γ) Ως «εγγραφή», νοείται η μεταγραφή, η καταχώριση, η σημείωση, η εξάλειψη, η τροπή, η άρση ή η διαγραφή πράξης στα βιβλία.

2. Με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων, για την εγγραφή κάθε πράξης στα βιβλία καταβάλλεται πάγιο τέλος 12, ευρώ με εξαίρεση τις πράξεις της επομένης παραγράφου.

3. Για την εγγραφή σε βιβλία των πράξεων:

α) Αγοραπωλησίας,

Αγοραπωλησίας, β) ανταλλαγής,

ανταλλαγής, γ) διανομής,

διανομής, δ) εισφοράς ακινήτου σε εταιρεία,

εισφοράς ακινήτου σε εταιρεία, ε) περίληψης κατακυρωτικής έκθεσης,

περίληψης κατακυρωτικής έκθεσης, στ) δικαστικής απόφασης με την οποία αναγνωρίζεται η κυριότητα λόγω έκτακτης χρησικτησίας,

δικαστικής απόφασης με την οποία αναγνωρίζεται η κυριότητα λόγω έκτακτης χρησικτησίας, ζ) μίσθωσης κατά το άρθρο 618 ΑΚ, χρονομεριστικής μίσθωσης και χρηματοδοτικής μίσθωσης, καταβάλλεται πάγιο τέλος 3 ευρώ.

4. Για την εγγραφή των παρακάτω πράξεων στα βιβλία καταβάλλεται τέλος, ως εξής:

α) Αναλογικό τέλος ίσο με ποσοστό πέντε χιλιοστά (5 ‰) επί της αξίας του ακινήτου ή του δικαιώματος ή του ύψους του μισθώματος, για την εγγραφή των πράξεων:

αα) αγοραπωλησίας,

αγοραπωλησίας, ββ) ανταλλαγής,

ανταλλαγής, γγ) διανομής,

διανομής, δδ) εισφοράς ακινήτου σε εταιρεία,

εισφοράς ακινήτου σε εταιρεία, εε) περίληψης κατακυρωτικής έκθεσης,

περίληψης κατακυρωτικής έκθεσης, στστ) δικαστικής απόφασης με την οποία αναγνωρίζεται η κυριότητα λόγω έκτακτης χρησικτησίας,

δικαστικής απόφασης με την οποία αναγνωρίζεται η κυριότητα λόγω έκτακτης χρησικτησίας, ζζ) μίσθωσης κατ’ άρθρο 618 ΑΚ, χρονομεριστικής μίσθωσης και χρηματοδοτικής μίσθωσης.

β) Αναλογικό τέλος ίσο με ποσοστό οκτώ χιλιοστά (8 ‰) επί της αξίας του ακινήτου ή του δικαιώματος, για την εγγραφή των πράξεων:

αα) προικοσυμφώνου ή γονικής παροχής,

προικοσυμφώνου ή γονικής παροχής, ββ) δωρεάς εν ζωή ή αιτία θανάτου,

δωρεάς εν ζωή ή αιτία θανάτου, γγ) σύστασης πραγματικής δουλείας,

σύστασης πραγματικής δουλείας, δδ) υποθήκης,

υποθήκης, εε) προσημείωσης υποθήκης,

προσημείωσης υποθήκης, στστ) κατάσχεσης αναγκαστικής ή συντηρητικής ή με επιταγή,

κατάσχεσης αναγκαστικής ή συντηρητικής ή με επιταγή, ζζ) αναγγελίας απαίτησης που επέχει θέση κατάσχεσης,

αναγγελίας απαίτησης που επέχει θέση κατάσχεσης, ηη) δήλωσης συνέχισης πλειστηριασμού,

δήλωσης συνέχισης πλειστηριασμού, θθ) δικαστικής μεσεγγύησης

δικαστικής μεσεγγύησης ιι) έκθεσης περιγραφής και εκτίμησης ακινήτου.

γ) Πάγιο τέλος 20 ευρώ, για την εγγραφή κάθε πράξης από τις αναφερόμενες στις περ. α’ και β’ της παρούσας παραγράφου.

δ) Για τις εγγραφές που διενεργούνται στο κτηματολογικό βιβλίο του άρθρου 10 του ν. 2664/1998, το ποσοστό που ορίζεται για τον προσδιορισμό του αναλογικού τέλους στις περ. α’ και β’, της παρούσας παραγράφου προσαυξάνεται κατά ποσοστό ενός χιλιοστού (1‰) επί της αξίας του ακινήτου ή του δικαιώματος ή του μισθώματος, αντίστοιχα.

Τρόπος υπολογισμού των καταβαλλόμενων τελών για την εγγραφή πράξης στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Ενεχύρων (άρθρο 4)

1. Για την εγγραφή στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Ενεχύρων των πράξεων της παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 5123/2024, το τέλος καθορίζεται σύμφωνα με την αξία της εγγραπτέας πράξης κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης για την εγγραφή της, ως εξής:

α) Για αξία έως και 100.000 ευρώ το τέλος ορίζεται σε 100 ευρώ

β) για αξία από 100.001 ευρώ- 200.000 ευρώ) το τέλος ορίζεται σε 200 ευρώ,

γ) για αξία από 200.001 ευρώ- 300.000 ευρώ το τέλος ορίζεται σε 300 ευρώ

δ) για αξία από 300.001 ευρώ- 400.000 ευρώ το τέλος ορίζεται σε 400 ευρώ

ε) για αξία από 400.001 ευρώ – 500.000 ευρώ το τέλος ορίζεται σε 500 ευρώ,

στ) για αξία από 500.001 ευρώ – 600.000 ευρώ το τέλος ορίζεται σε 600 ευρώ

ζ) για αξία από 600.001 ευρώ – 700.000 ευρώ το τέλος ορίζεται σε 700 ευρώ

η) για αξία από 700.001 ευρώ – 800.000 ευρώ το τέλος ορίζεται σε 800 ευρώ

θ) για αξία από 800.001 ευρώ- 900.000 ευρώ το τέλος ορίζεται σε 900 ευρώ

ι) για αξία από 900.001 ευρώ – 1.000.000 ευρώ το τέλος ορίζεται σε 1000 ευρώ ,

ια) για αξία από 1.000.001 ευρώ – 5.000.000 ευρώ το τέλος ορίζεται σε 1.500 ευρώ

ιβ) για αξία από 5.000.001 ευρώ – 10.000.000 ευρώ το τέλος ορίζεται σε 2.000 ευρώ

ιγ) για αξία από 10.000.001 ευρώ – 50.000.000 ευρώ το τέλος ορίζεται σε 2.500 ευρώ

ιδ) για αξία από 50.000.001 ευρώ – 100.000.000 ευρώ το τέλος ορίζεται σε 3.000 ευρώ

ιε) για αξία άνω των 100.000.001 ευρώ το τέλος ορίζεται σε 3.500 ευρώ.

2. Για τις τροποποιήσεις των όρων εγγεγραμμένων πράξεων που συνεπάγονται αύξηση του ασφαλιζόμενου ορίου, τα αναλογικά τέλη υπολογίζονται επί του ποσού της αύξησης σύμφωνα με την ανωτέρω κλίμακα. Για τις τροποποιήσεις των όρων εγγεγραμμένων πράξεων χωρίς αύξηση του ασφαλιζόμενου ορίου, ορίζεται πάγιο τέλος 50 ευρώ .

3. Για την άρση ή εξάλειψη εγγεγραμμένων ενεχύρων και εν γένει δεσμεύσεων ορίζεται πάγιο τέλος που ανέρχεται σε 100 ευρώ ανά πράξη.

4. Για την εγγραφή πλασματικού ενεχύρου και δημοσίευσης κατά τον ν. 2844/2000 καταβάλλεται αναλογικό τέλος ίσο με ποσοστό οκτώ χιλιοστά (8 ‰) επί της αξίας του δικαιώματος. Για τις εγγραφές, διαγραφές, άρσεις και σημειώσεις που διενεργούνται σύμφωνα με τον ν. 3156/2003, καταβάλλονται μόνο πάγια τέλη 100 ευρώ.

5. Στις περιπτώσεις πολλαπλών ενεχύρων που εξασφαλίζουν την ίδια απαίτηση, καταβάλλεται το αναλογικό τέλος που ορίζεται στην παρ. 2 του παρόντος, προσαυξημένο με πάγιο τέλος 100 ευρώ για κάθε επιπλέον ενέχυρο.

6. Σε όσες περιπτώσεις ζητείται η εγγραφή πράξεων της παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 5123/2024 για τις οποίες δεν υφίσταται αξία στην εγγραπτέα πράξη, καταβάλλεται πάγιο τέλος 300 ευρώ.

Τέλη για την έκδοση και χορήγηση αντιγράφων, πιστοποιητικών και διαγραμμάτων από τα Κτηματολογικά Βιβλία και τα Βιβλία του Συστήματος Μεταγραφών και Υποθηκών (άρθρο 5)

1. Για τη χορήγηση πιστοποιητικού από τα βιβλία, καταβάλλεται πάγιο τέλος 9,50 ευρώ. Όταν με την ίδια αίτηση χορηγούνται περισσότερα του ενός πιστοποιητικά για τον ίδιο τίτλο, καταβάλλεται πάγιο τέλος 6,50 ευρώ για κάθε, επιπλέον του ενός, πιστοποιητικό.

Όταν το πιστοποιητικό χορηγείται με την υποβολή αίτησης για εγγραφή πράξης, καταβάλλεται πάγιο τέλος 6,50 ευρώ για κάθε πιστοποιητικό.

2. Για τη χορήγηση από τα κτηματολογικά βιβλία πιστοποιητικού κτηματολογικών εγγραφών, αντικειμένου (ακινήτου) ή προσώπου (φυσικού ή νομικού), καταβάλλεται πάγιο τέλος 9,50 ευρώ. Όταν το εκδιδόμενο πιστοποιητικό περιέχει περισσότερες από μία ενότητες εγγραπτέων δικαιωμάτων κατά μεταφορά από το κτηματολογικό φύλλο, όπου αυτές απεικονίζονται κατά το άρθρο 11 του ν. 2664/1998 (Α’ 275) καταβάλλεται πάγιο τέλος 4,50 ευρώ για κάθε, επιπλέον της μίας, ενότητα.

3. Για τη χορήγηση αντιγράφου στοιχείου από το αρχείο του Κτηματολογικού Γραφείου ή του Υποκαταστήματός του, καταβάλλεται πάγιο τέλος 9,50 ευρώ. Το τέλος του προηγούμενου εδαφίου προσαυξάνεται κατά 4,50 ευρώ για κάθε, επιπλέον του ενός, φύλλο του χορηγούμενου αντιγράφου. Το τέλος του πρώτου εδαφίου προσαυξάνεται κατά 6,50 ευρώ όταν χορηγείται αντίγραφο πράξης από τα βιβλία μεταγραφών.

4. Για τη χορήγηση αποσπάσματος κτηματολογικού διαγράμματος και κτηματογραφικού διαγράμματος, καταβάλλεται πάγιο τέλος 15 ευρώ ή 33 ευρώ, αντίστοιχα.

Τέλη για την έκδοση και χορήγηση πιστοποιητικών, αντιγράφων και αποσπασμάτων από τα βιβλία του Ηλεκτρονικού Μητρώου Ενεχύρων (άρθρο 6)

Για την έκδοση πιστοποιητικών, αντιγράφων και αποσπασμάτων από τα βιβλία του Ηλεκτρονικού Μητρώου Ενεχύρων σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 19 του ν. 5123/2024, καθώς και από το Πρωτόκολλο Καταχώρισης Δημοσιεύσεων της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4512/2018, καθώς και όλα εν γένει τα βιβλία που μέχρι την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του Μητρώου τηρούντο από τα αρμόδια Κτηματολογικά Γραφεία και Υποκαταστήματα του Φορέα Διαχείρισης και Λειτουργίας του Μητρώου και τα Υποθηκοφυλακεία, που διατηρούνται σε ισχύ για τις ήδη καταχωρισθείσες σε αυτά πράξεις, και εξακολουθούν να φυλάσσονται από τις οικείες υπηρεσίες, σύμφωνα με την περ. γ’ της παρ. 3 του άρθρου 17 του ίδιου νόμου, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 5 της παρούσας.