Γεύμα Μητσοτάκη με τον Διοικητή της Fed και την Γκίλφοϊλ για την οικονομική ανάκαμψη της χώρας

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης γευμάτισε με τον Διοικητή της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Στίβεν Μίραν, παρουσία της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Κατά τη διάρκεια του γεύματος με τον κ. Μίραν, ο οποίος επισκέπτεται αυτή την εβδομάδα την Αθήνα, συζητήθηκε η εντυπωσιακή οικονομική ανάκαμψη της Ελλάδας.

«Ήταν πραγματική τιμή να συναντήσω τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον κυβερνήτη της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ Στίβεν Μίραν στην Αθήνα και να συζητήσουμε για την εντυπωσιακή οικονομική ανάκαμψη της Ελλάδας», σημείωσε η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ σε ανάρτησή της στο Χ.

«Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Ελλάδα αυτή την εβδομάδα, ο Δρ. Μίραν προσέφερε πολύτιμες πληροφορίες για τη νομισματική πολιτική των ΗΠΑ, εμπλουτίζοντας τον ελληνοαμερικανό διάλογο σχετικά με την ανάπτυξη και τις ευκαιρίες», πρόσθεσε η πρέσβης των ΗΠΑ.