Πριγκίπισσα Ειρήνη: Η αδημοσίευτη φωτογραφία από τον Σεπτέμβριο του 1964

Το πρωί της Πέμπτης 15 Ιανουαρίου η πριγκίπισσα Ειρήνη, κόρη του πρώην βασιλιά της Ελλάδας Παύλου και της Φρειδερίκης, αδελφή του τέως Βασιλιά Κωνσταντίνου και της βασίλισσας Σοφίας της Ισπανίας, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών.

Την είδηση του θανάτου της γνωστοποίησε η ισπανική βασιλική οικογένεια, με ανακοίνωση που εξέδωσε. Εδώ και αρκετά χρόνια η πριγκίπισσα Ειρήνη είχε επιλέξει να ζει με την βασίλισσα Σοφία και την οικογένειά της.

Με αφορμή τον θάνατό της, ο λογαριασμός στο Instagram που αναρτά φωτογραφίες του Κλεισθένη Δασκαλάκου, μοιράστηκε με το κοινό μία αδημοσίευτη φωτογραφία της πριγκίπισσας, από τον Σεπτέμβριο του 1964.

Στο στιγμιότυπο εκτός από την πριγκίπισσα Ειρήνη βλέπουμε και την βασίλισσα Σοφία με τον βασιλιά Χουάν Κάρλος Α’ της Ισπανίας.

«Έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών, η πριγκίπισσα Ειρήνη, μικρότερη αδελφή της βασίλισσας Σοφίας της Ισπανίας και του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου και κόρη των βασιλέων Παύλου και Φρειδερίκης. Απεβίωσε στο παλάτι της Θαρθουέλα στη Μαδρίτη, ύστερα από μακρά περίοδο προβλημάτων υγείας.

Η πριγκίπισσα Ειρήνη ακολούθησε μια ζωή χαμηλών τόνων, μακριά από τη δημόσια προβολή, με έντονο ενδιαφέρον για τη φιλοσοφία, τις ανατολικές θρησκείες και την πνευματική αναζήτηση. Ξεχώρισε για τη διακριτικότητα, την εσωστρέφεια και το ανθρωπιστικό της αποτύπωμα.

Στην αδημοσίευτη αυτή φωτογραφία, ο Κλεισθένης απαθανατίζει την πριγκίπισσα Ειρήνη, με τη βασίλισσα Σοφία και πίσω τους τον σύζυγό της, βασιλιά της Ισπανίας Χουάν Κάρλος, κατά την παρουσία τους στην Αθήνα για την επίδειξη μόδας του Yves Saint Laurent που διοργανώθηκε στις 5 Σεπτεμβρίου του 1964 στην Γαλλική Πρεσβεία», αναφέρεται στη λεζάντα.