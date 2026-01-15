Πριγκίπισσα Ειρήνη: Η αδημοσίευτη φωτογραφία από τον Σεπτέμβριο του 1964

Σύνοψη από το

  • Το πρωί της Πέμπτης 15 Ιανουαρίου η πριγκίπισσα Ειρήνη, κόρη του πρώην βασιλιά της Ελλάδας Παύλου και της Φρειδερίκης, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών. Την είδηση του θανάτου της γνωστοποίησε η ισπανική βασιλική οικογένεια.
  • Με αφορμή τον θάνατό της, ο λογαριασμός στο Instagram που αναρτά φωτογραφίες του Κλεισθένη Δασκαλάκου, μοιράστηκε με το κοινό μία αδημοσίευτη φωτογραφία της πριγκίπισσας, από τον Σεπτέμβριο του 1964.
  • Στην αδημοσίευτη αυτή φωτογραφία, ο Κλεισθένης απαθανατίζει την πριγκίπισσα Ειρήνη, με τη βασίλισσα Σοφία και τον βασιλιά Χουάν Κάρλος, κατά την παρουσία τους στην Αθήνα για την επίδειξη μόδας του Yves Saint Laurent το 1964.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Πριγκίπισσα Ειρήνη Βασίλισσα Σοφία

Το πρωί της Πέμπτης 15 Ιανουαρίου η πριγκίπισσα Ειρήνη, κόρη του πρώην βασιλιά της Ελλάδας Παύλου και της Φρειδερίκης, αδελφή του τέως Βασιλιά Κωνσταντίνου και της βασίλισσας Σοφίας της Ισπανίας, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών.

Την είδηση του θανάτου της γνωστοποίησε η ισπανική βασιλική οικογένεια, με ανακοίνωση που εξέδωσε. Εδώ και αρκετά χρόνια η πριγκίπισσα Ειρήνη είχε επιλέξει να ζει με την βασίλισσα Σοφία και την οικογένειά της.

Με αφορμή τον θάνατό της, ο λογαριασμός στο Instagram που αναρτά φωτογραφίες του Κλεισθένη Δασκαλάκου, μοιράστηκε με το κοινό μία αδημοσίευτη φωτογραφία της πριγκίπισσας, από τον Σεπτέμβριο του 1964.

Στο στιγμιότυπο εκτός από την πριγκίπισσα Ειρήνη βλέπουμε και την βασίλισσα Σοφία με τον βασιλιά Χουάν Κάρλος Α’ της Ισπανίας.

«Έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών, η πριγκίπισσα Ειρήνη, μικρότερη αδελφή της βασίλισσας Σοφίας της Ισπανίας και του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου και κόρη των βασιλέων Παύλου και Φρειδερίκης. Απεβίωσε στο παλάτι της Θαρθουέλα στη Μαδρίτη, ύστερα από μακρά περίοδο προβλημάτων υγείας.

Η πριγκίπισσα Ειρήνη ακολούθησε μια ζωή χαμηλών τόνων, μακριά από τη δημόσια προβολή, με έντονο ενδιαφέρον για τη φιλοσοφία, τις ανατολικές θρησκείες και την πνευματική αναζήτηση. Ξεχώρισε για τη διακριτικότητα, την εσωστρέφεια και το ανθρωπιστικό της αποτύπωμα.

Στην αδημοσίευτη αυτή φωτογραφία, ο Κλεισθένης απαθανατίζει την πριγκίπισσα Ειρήνη, με τη βασίλισσα Σοφία και πίσω τους τον σύζυγό της, βασιλιά της Ισπανίας Χουάν Κάρλος, κατά την παρουσία τους στην Αθήνα για την επίδειξη μόδας του Yves Saint Laurent που διοργανώθηκε στις 5 Σεπτεμβρίου του 1964 στην Γαλλική Πρεσβεία», αναφέρεται στη λεζάντα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μιλάτε στον εαυτό σας όταν είστε μόνοι; Τι σημαίνει και γιατί μπορεί να κάνει καλό

Γρίπη: 871 νέες εισαγωγές, 15 νοσηλείες σε ΜΕΘ και 8 θάνατοι την τελευταία εβδομάδα

ΓΕΕΘΑ: Βγήκε η προκήρυξη διαγωνισμού επιλογής σπουδαστών και σπουδαστριών των ΑΣΕΙ – ΑΣΜΥ για το 2026-2027

Επιστροφή ενοικίου: Νέες πληρωμές σε επιπλέον 6.700 δικαιούχους – 27.000 δεν έχουν δηλώσει ακόμα ΙΒΑΝ

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
21:14 , Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026

Χρήστος Φερεντίνος: «Όταν έμεινα τελείως μόνος ήταν μια δύσκολη διαδικασία»

Ο Χρήστος Φερεντίνος την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου ήταν καλεσμένος στην εκπομπή της Νάνσυς Ζαμπέτογ...
20:44 , Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026

Φωτεινή Μπαξεβάνη: Ενσαρκώνει ξανά την «Κυρά της Ρω»

Η παράσταση που έχει σημειώσει τεράστια επιτυχία στο παρελθόν επιστρέφει αυτή τη φορά στο θέατ...
20:10 , Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026

Βάσια Παναγοπούλου: «Υπάρχει περίπτωση να έψαχνα έναν μπαμπά στις σχέσεις μου»

Η Φαίη Σκορδά το πρωί της Πέμπτης 15 Ιανουαρίου, φιλοξένησε στην εκπομπή της την Βάσια Παναγοπ...
19:07 , Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026

Θανάσης Λάλας: «Έχω χάσει 96 κιλά, έχω πολλά χρόνια που το παλεύω»

Τον Θανάση Λάλα συνάντησε η κάμερα της εκπομπής του Γιώργου Λιάγκα, σε έξοδό του. Ανάμεσα σε ά...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι