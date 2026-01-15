Γροιλανδία: Στρατός από την Ευρώπη αποβιβάζεται στο νησί – Οι διαφωνίες στην συνάντηση Δανών και Αμερικανών για το καθεστώς της χώρας

Μια μικρή γαλλική στρατιωτική δύναμη έφτασε στην πρωτεύουσα της Γροιλανδίας, Νουούκ, ενώ αρκετές ευρωπαϊκές χώρες αποστέλλουν μικρές δυνάμεις σε μια αποστολή αναγνώρισης. Η περιορισμένη αποστολή, στην οποία συμμετέχουν επίσης η Γερμανία, η Σουηδία, η Νορβηγία, η Φινλανδία, οι Κάτω Χώρες και το Ηνωμένο Βασίλειο, έρχεται σε μια στιγμή που ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει να διεκδικεί το νησί της Αρκτικής, το οποίο αποτελεί ημιαυτόνομο τμήμα της Δανίας.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι το αρχικό απόσπασμα θα ενισχυθεί σύντομα με «πολλά μέσα χερσαία, εναέρια και θαλάσσια». Ο ανώτερος Γάλλος διπλωμάτης Ολιβιέ Πουαβρ ντ’Αρβόρ εξέφρασε την άποψη ότι η αποστολή στέλνει ένα ισχυρό πολιτικό μήνυμα: «Αυτή είναι η πρώτη άσκηση… θα δείξουμε στις ΗΠΑ ότι το ΝΑΤΟ είναι παρόν».

Ο Poivre d’Arvor δήλωσε ότι η αρχική γαλλική αποστολή περιλαμβάνει 15 άτομα. Λίγες ώρες νωρίτερα οι οι υπουργοί Εξωτερικών της Δανίας και της Γροιλανδίας είχαν επισκεφτεί την Ουάσινγκτον και είχαν συνάντηση με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ JD Vance.

Η διαφωνία στην Ουάσινγκτον

Μετά τη συνάντηση, ο υπουργός Εξωτερικών της Δανίας Lars Lokke Rasmussen δήλωσε ότι, αν και οι συνομιλίες ήταν εποικοδομητικές, παρέμενε μια «θεμελιώδης διαφωνία» μεταξύ των δύο πλευρών και αργότερα επέκρινε την πρόταση του Trump να αγοράσει τη Γροιλανδία.

Ο Τραμπ εν τω μεταξύ, επιβεβαίωσε την πρόθεσή του να θέσει τη Γροιλανδία υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ, δηλώνοντας στους δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο ότι «χρειαζόμαστε τη Γροιλανδία για λόγους εθνικής ασφάλειας». Αν και δεν απέκλεισε τη χρήση βίας, δήλωσε αργά την Τετάρτη ότι πιστεύει ότι μπορεί να επιτευχθεί κάποια συμφωνία με τη Δανία.

«Το πρόβλημα είναι ότι η Δανία δεν μπορεί να κάνει τίποτα αν η Ρωσία ή η Κίνα θέλουν να καταλάβουν τη Γροιλανδία, αλλά εμείς μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Το διαπιστώσατε την περασμένη εβδομάδα με τη Βενεζουέλα», είπε.

Ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ δήλωσε ότι η Πολωνία δεν σχεδιάζει να συμμετάσχει στην ευρωπαϊκή στρατιωτική αποστολή στη Γροιλανδία, αλλά προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ εκεί «θα ήταν πολιτική καταστροφή».

Οι άλλες χώρες

Η Ολλανδία και η Φινλανδία προστέθηκαν στις ευρωπαϊκές χώρες που ανακοινώνουν ότι στέλνουν στρατιωτικό προσωπικό στη Γροιλανδία, με φόντο τις απειλές του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να καταλάβει το υπό δανική κυριαρχία νησί της Αρκτικής.

«Η ασφάλεια στην περιοχή της Αρκτικής (συμπεριλαμβανομένης της Γροιλανδίας) είναι στρατηγικής σημασίας για όλα τα μέλη του ΝΑΤΟ», δήλωσε ο Ολλανδός υπουργός Άμυνας Ρούμπενς Μπρέκελμανς σε ανακοίνωσή του.

«Γι’ αυτό η Ολλανδία συμμετέχει, μαζί με άλλες χώρες του ΝΑΤΟ, σε κοινή αποστολή αναγνώρισης στη Γροιλανδία στο πλαίσιο μιας στρατιωτικής άσκησης στην Αρκτική», πρόσθεσε. «Το υπουργείο Άμυνας θα στείλει έναν αξιωματικό του ναυτικού», διευκρίνισε ο Μπρέκελμανς.

Παράλληλα το υπουργείο Άμυνας της Φινλανδίας ανακοίνωσε πως θα στείλει δύο στρατιωτικούς αξιωματικούς συνδέσμους στη Γροιλανδία για να διερευνήσουν πιθανές εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

Οι ανακοινώσεις του Άμστερνταμ και του Ελσίνκι ακολουθούν τις αντίστοιχες της Γαλλίας, της Σουηδίας, της Γερμανίας και της Νορβηγίας, χώρες που έχουν επίσης ανακοινώσει την ανάπτυξη στρατιωτικού προσωπικού σε αυτή την περιοχή της Αρκτικής.