ΗΠΑ: Πούλησαν το πρώτο φορτίο πετρελαίου της Βενεζουέλας, έναντι 500 εκατ. δολαρίων – Άγνωστος ο αγοραστής

Enikos Newsroom

Οι ΗΠΑ ολοκλήρωσαν μια πρώτη πώληση βενεζουελάνικου πετρελαίου, την πρώτη αφού έθεσαν υπό τον έλεγχό τους τον πετρελαϊκό τομέα της χώρας,  μετά τη σύλληψη του ανατραπέντος προέδρου Νικολάς Μαδούρο, ανακοίνωσε  Αμερικανός αξιωματούχος.

Σύμφωνα με αυτήν την πηγή, που δεν προσδιόρισε την ταυτότητα του αγοραστή, το ποσό ανέρχεται σε 500 εκατομμύρια δολάρια. Νέες πωλήσεις ενδέχεται να γίνουν εντός των επόμενων ημερών ή εβδομάδων.

«Ο πρόεδρος Τραμπ διαπραγματεύτηκε μια ιστορική ενεργειακή συμφωνία με τη Βενεζουέλα, αμέσως μετά τη σύλληψη του ναρκοτρομοκράτη Νικολάς Μαδούρο, η οποία θα ωφελήσει τους λαούς των ΗΠΑ και της Βενεζουέλας», είπε η Τέιλορ Ρότζερς, μια εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου.

Την περασμένη εβδομάδα ο Τραμπ δήλωσε ότι οι μεταβατικές αρχές της Βενεζουέλας θα παραδώσουν στις ΗΠΑ 30-50 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου, που υπόκειται σε κυρώσεις και είναι «υψηλής ποιότητας».

Η ποσότητα αντιστοιχεί σε παραγωγή ενός-δύο μηνών. Ο Αμερικανός πρόεδρος σκοπεύει να «ελέγχει» τα έσοδα από την πώληση αυτού του πετρελαίου. Πίεσε επίσης μεγάλους πετρελαϊκούς ομίλους να επιδιώξουν την εκμετάλλευση των τεράστιων κοιτασμάτων αυτής της χώρας της Νοτίου Αμερικής.

Σε ειδική προστασία τα χρήματα

Σύμφωνα πάντα με τον Τραμπ, οι πετρελαϊκές εταιρείες είναι έτοιμες να επενδύσουν «τουλάχιστον 100 δισεκ. δολάρια» στη Βενεζουέλα. Ωστόσο, ο επικεφαλής του αμερικανικού κολοσσού ExxonMobil είπε την περασμένη Παρασκευή ότι είναι «αδύνατον να επενδύσει» στη Βενεζουέλα υπό τις παρούσες συνθήκες.

Με βάση το σχέδιο του Λευκού Οίκου, το Καράκας δεν έχει λόγο στην εκμετάλλευση του υπεδάφους του. Ο Τραμπ προειδοποίησε τις πετρελαϊκές εταιρείες ότι πρέπει να συναλλάσσονται απευθείας μαζί του και όχι με τη Βενεζουέλα.

Το περασμένο Σαββατοκύριακο ο Τραμπ υπέγραψε ένα διάταγμα με το οποίο τίθενται υπό ειδική προστασία τα περιουσιακά στοιχεία της Βενεζουέλας, μεταξύ των οποίων και τα πετρελαϊκά έσοδα, που βρίσκονται σε αμερικανικό έδαφος, προκειμένου να εμποδίσει την κατάσχεσή τους από τα δικαστήρια ή τους πιστωτές της χώρας.

(Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ)

