Βουλή: Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για τη τροποποίηση Σύμβασης της Hellenic Train

Με τη θετική ψήφο της ΝΔ ψηφίσθηκε κατά πλειοψηφία από την Βουλή, επί της Αρχής και στο Σύνολό του, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την «Κύρωση της Πρώτης Τροποποίησης της από 14 Απριλίου 2022 Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΙΝΟΣΕ Μεταφορές – Μεταφορικές Υπηρεσίες Επιβατών και Φορτίου Ανώνυμη Σιδηροδρομική Εταιρεία» (ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.), ήδη μετονομασθείσας σε «HELLENIC TRAIN – ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (HELLENIC TRAIN A.E.) για την ανάθεση Υποχρεώσεων Δημόσιας Υπηρεσίας επιβατικών σιδηροδρομικών μεταφορών» από την Ολομέλεια. Αντίθετα, το καταψήφισαν όλα τα κόμματα της Αντιπολίτευσης.

Ο αναπληρωτής υπουργός ολοκληρώνοντας τη συζήτηση του σχεδίου νόμου απάντησε στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου που νωρίτερα υποστήριξε ότι με την τροποποίηση της Συμφωνίας που προβλέπει να παραπέμπεται η επίλυση τυχόν διαφορών από τριμερή διαιτητική επιτροπή, αυτό σημαίνει ότι ακυρώνεται η όποια αγωγή του ΟΣΕ κατά της HELLENIC TRAIN για την τραγωδία των Τεμπών λέγοντάς της ότι «όταν σε μια δημόσια Σύμβαση προβλέπεται η προσφυγή σε διατησία, αυτό, στα νομικά, δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι δεν μπορεί το ελληνικό Δημόσιο ή οποιοδήποτε άλλος εμπλεκόμενος να ασκήσει αγωγή. Ο ΟΣΕ και μπορεί και το έχει κάνει και μάλιστα με πολλαπλές αγωγές κατά της HELLENIC TRAIN για την υπόθεση των Τεμπών».

Απευθυνόμενος στον ειδικό αγορητή του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξανδρο Μεϊκόπουλο είπε πως σωστά λέτε ότι η HELLENIC TRAIN χρωστάει στον ΟΣΕ, στο ελληνικό δημόσιο για Τέλη Υποδομής και μια σειρά άλλων υποχρεώσεων, αλλά αυτά παρατήρησε «πως τα διεκδικούμε μέχρι τελευταίο ευρώ, έχουμε κάνει ήδη μια σειρά από νομικές ενέργειες, όπως θα κάνουμε και πρόσθετες», αλλά «δυστυχώς πολιτικά για εσάς και την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ο δικός σας τότε Υπουργός όταν είδε τα χρέη της HELLENIC TRAIN είπε πως αυτά τα 690 εκατ. ευρώ τα διαγράφω με μια Υπουργική Απόφαση!».

Για τα κερδοφόρα δρομολόγια, ο κ. Κυρανάκης είπε πως «η Σύμβαση γράφει ξεκάθαρα και ρητά ότι εάν ένα δρομολόγιο από ζημιογόνο γίνεται κερδοφόρο (δηλ. τα έσοδα των εισιτηρίων υπερβαίνουν το κόστος της εταιρείας) τότε ένα μέρος αυτών των εσόδων (20% του κέρδους) θα πηγαίνει στο Δημόσιο και βέβαια, όταν ένα δρομολόγιο από ζημιογόνο γίνεται κερδοφόρο θα σταματά να επιδοτείται το εισιτήριο της γραμμής».

Σχετικά με τα τρένα «Ασημένια Βέλη», που ήρθαν με πρωτοβουλία και παραγγελία της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, ο κ. Κυρανάκης παρατήρησε πως η έλευσή τους έγινε στις 23 Ιουλίου 2019, επί υπουργίας Μεταφορών και Υποδομών Κώστα Καραμανλή , δέκα ημέρες από την ανάληψη των καθηκόντων του, αλλά η Συμφωνία είχε ανακοινωθεί από τον δικό σας υπουργό Μεταφορών και Υποδομών Χρ. Σπίρτζη και είχε υπογραφθεί από την διοίκηση Τσαλίδη, στέλεχος των ΑΝΕΛ που επιλέχθηκε επί των δικών σας ημερών. Αυτή είναι είπε «η αλήθεια και την γνωρίζουν καταρχάς οι εργαζόμενοι, δευτερεύοντος οι επιβάτες που βίωσαν τις βλάβες τους και εμείς διότι υπάρχουν τα έγγραφα και όχι η παραπληροφόρηση».

Αναφορικά με την ταχύτητα των γρήγορων τρένων, ο αναπληρωτής υπουργός σημείωσε ότι «τα 213 χιλιόμετρα με το δίκτυο που υπήρχε θα ήταν παράφορη παραβίαση των Κανονισμών Κυκλοφορίας» και πρόσθεσε ότι το σιδηροδρομικό δυστύχημα επί ΣΥΡΙΖΑ με τους τρείς νεκρούς στο ‘Αδενδρο έγινε εξ αιτίας της παραβίασης του ορίου ταχύτητας. Και το δυστύχημα αυτό είναι μια ακόμη απόδειξη ότι δεν υπήρχε τηλεδιοίκηση».

Ο κ. Κυρανάκης, επίσης, κατέθεσε στα Πρακτικά για λόγους λογοδοσίας το απόσπασμα των Πρακτικών από την συνεδρίαση του ΔΣ της ΓΑΙΟΣΕ με το οποίο παρατείνεται η σύμβαση μίσθωσης τροχαίου υλικού από την HELLENIC TRAIN λέγοντας πως «άρα είναι εν ισχύ και η εταιρεία πληρώνει ενοίκιο για το τροχαίο υλικό που ανήκει στον ΟΣΕ».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ