Ολλανδία: Τουλάχιστον 4 τραυματίες από την έκρηξη και την φωτιά στην Ουτρέχτη

Σύνοψη

  • Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν από ισχυρή έκρηξη σε κτίριο στο κέντρο της Ουτρέχτης, με ερείπια και σπασμένα τζάμια να διασκορπίζονται σε μεγάλη ακτίνα.
  • Πυροσβεστικές δυνάμεις και ασθενοφόρα έσπευσαν στο σημείο, ενώ η δήμαρχος εξέφρασε ανησυχία για τυχόν εγκλωβισμένους κάτω από τα ερείπια, τονίζοντας ότι «Πρωταρχικό μέλημα είναι να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν εγκλωβισμένοι».
  • Τα αίτια της έκρηξης, η οποία προκάλεσε επίσης ζημιές σε γειτονικά καταστήματα και σπίτια, παραμένουν αδιευκρίνιστα μέχρι στιγμής.
Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν στην Ολλανδία, από την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε το απόγευμα σε κτίριο στο κέντρο της Ουτρέχτης, σύμφωνα με προσωρινό απολογισμό των ολλανδικών αρχών.

Ερείπια και σπασμένα τζάμια διασκορπίστηκαν σε μεγάλη ακτίνα από το κτίριο – στο ισόγειο του οποίου στεγάζονται καταστήματα, ενώ οι υπόλοιποι όροφοι αποτελούνται από διαμερίσματα. Ζημιές υπέστησαν επίσης γειτονικά καταστήματα και σπίτια.

Επί τόπου έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις και ασθενοφόρα. Οι αρχές κάλεσαν τους κατοίκους να αποφύγουν την περιοχή.

Η δήμαρχος Σάρον Ντάικσμα δεν έκρυψε την ανησυχία της για τυχόν εγκλωβισμένους κάτω από τα ερείπια. «Πρωταρχικό μέλημα είναι να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν εγκλωβισμένοι», τόνισε στο τηλεοπτικό δίκτυο NOS. «Η έκταση της καταστροφής είναι τόσο μεγάλη, που δεν μπορεί να αποκλειστεί κάτι τέτοιο», εξήγησε η δήμαρχος της Ουτρέχτης.

«Σείστηκε η γη», αφηγήθηκε η Μάργκοτ Σρέβερς που περνούσε από την περιοχή την ώρα της έκρηξης. «Κατάλαβα αμέσως ότι ήταν κάτι σοβαρό», συμπλήρωσε.

Τα αίτια της έκρηξης παραμένουν αδιευκρίνιστα μέχρι στιγμής.

(Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ)

