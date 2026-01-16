Εθνική Πόλο: Το αδιανόητο γκολ του Στέλιου Αργυρόπουλου κόντρα στην Κροατία – ΒΙΝΤΕΟ

Σύνοψη από το

  • Η Εθνική ομάδα πόλο πήρε μια σπουδαία νίκη απέναντι στην Κροατία με 11-10, κάνοντας σημαντικό βήμα για την τετράδα του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος.
  • Μεγάλος πρωταγωνιστής της βραδιάς ήταν ο Στέλιος Αργυρόπουλος, ο οποίος σημείωσε τέσσερα γκολ και οδήγησε την ομάδα στη νίκη.
  • Το τελευταίο γκολ του Αργυρόπουλου, ένα απίθανο γυριστό σουτ χωρίς καν να κοιτάξει, χαρακτηρίστηκε ως «πραγματικό έργο τέχνης» και διαμόρφωσε το 11-9.
Enikos Newsroom

αθλητισμός

Εθνική Πόλο: Το αδιανόητο γκολ του Στέλιου Αργυρόπουλου κόντρα στην Κροατία – ΒΙΝΤΕΟ

Ο Στέλιος Αργυρόπουλος απέδειξε για ακόμη μία φορά γιατί θεωρείται ένας από τους κορυφαίους πολίστες στον κόσμο, οδηγώντας την Εθνική ομάδα πόλο σε μια σπουδαία νίκη απέναντι στην Κροατία, για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

Η Ελλάδα έδειξε τεράστια ψυχραιμία και πάθος, καθώς αγωνίστηκε με παίκτη λιγότερο στα τελευταία τρία λεπτά της αναμέτρησης, όμως κατάφερε να αντέξει και να πάρει τη νίκη με 11-10, κάνοντας σημαντικό βήμα για την τετράδα της διοργάνωσης.

Μεγάλος πρωταγωνιστής της βραδιάς ήταν ο Στέλιος Αργυρόπουλος. Ο διεθνής πολίστας της Φερεντσβάρος σημείωσε τέσσερα γκολ, με το τελευταίο να είναι πραγματικό έργο τέχνης.

Στα 2:53 πριν από το φινάλε, ο Αργυρόπουλος πήρε την μπάλα και, χωρίς καν να κοιτάξει, εκτέλεσε ένα απίθανο γυριστό σουτ, στέλνοντάς την στα δίχτυα για το 11-9.

00:48 , Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026

Euroleague: Η βαθμολογία μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από την Μπάγερν

Ο Παναθηναϊκός γνώρισε την ήττα από την Μπάγερν Μονάχου με 85-78 για την 22η αγωνιστική της Eu...
23:51 , Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026

Θοδωρής Βλάχος: «Στα τελευταία λεπτά δείξαμε χαρακτήρα»

Ο Θοδωρής Βλάχος μίλησε στην ΕΡΤ αμέσως μετά τη μεγάλη νίκη της Εθνικής Ομάδας πόλο επί της Κρ...
23:35 , Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026

Εθνική Πόλο: “Ατσάλινη” παρ’ ότι με παίκτη λιγότερο νίκησε 11-10 την Κροατία και βάζει… πλώρη για τετράδα στο Ευρωπαϊκό

Με μία παλικαρίσια νίκη 11-10 επί της Κροατίας, η εθνική υδατοσφαίρισης των ανδρών ολοκλήρωσε ...
22:34 , Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026

Μπάγερν – Παναθηναϊκός 85-78: «Λύγισε» στο φινάλε στο Μόναχο

Οι «τρίποντες-βόμβες» της Μπάγερν στον… επίλογο του αγώνα, «γκρέμισαν» την συγκροτημένη ...
