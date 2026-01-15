Εξαφάνιση 16χρονης: «Κλειδί» για τις έρευνες η διεύθυνση που έδωσε στον οδηγό ταξί – Όσα λένε οι συμμαθητές της και οι νέες μαρτυρίες από ανθρώπους που την είδαν

Δραματικές εκκλήσεις συνεχίζουν να κάνουν οι γονείς της 16χρονης Λόρας, τα ίχνη της οποίας έχουν χαθεί από το Ρίο της Αχαΐας. Οι συγγενείς, οι συμμαθητές και οι φίλες της ανησυχούν καθώς η έφηβη εδώ και 8 ημέρες δεν έχει δώσει σημεία ζωής, με νέες μαρτυρίες να βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Οκτώ ολόκληρές ημέρες έχουν περάσει χωρίς καμία επικοινωνία με το παιδί τους. Οι γονείς της 16χρονης Λόρας συνεχίζουν τις δημόσιες εκκλήσεις τους με την ελπίδα οτι αν τους ακούσει, θα τους στείλει έστω ένα σημάδι οτι είναι καλά.

«Θέλουμε να ακούσουμε όλα όσα σε απασχολούν για να βρούμε λύση» λέει ο πατέρας της

«Λόρα, αγάπη μου, πού είσαι; Σε αγαπάμε, έλα πίσω, σε περιμένουμε» ανέφερε η μητέρα της 16χρονης ενώ ο πατέρας της είπε: «Λόρα σε παρακαλώ, δώσε μας ένα σημάδι ότι είσαι καλά. Σε περιμένουμε και θέλουμε να ακούσουμε όλα όσα σε απασχολούν για να βρούμε λύση».

Ο 68χρονος πατέρας της, γιατρός ρωσικής καταγωγής που πριν από 3 χρόνια, μετά τη συνταξιοδότησή του μετακόμισε με την οικογένειά του από τη Γερμανία στην Πάτρα, αναγνωρίζει τις δύσκολες σχέσεις που είχε με την 16χρονη κόρη του.

Όσα λένε οι συμμαθητές της

Οι συμμαθητές της φέρεται να έχουν ενημερώσει τις Αρχές ότι η Λόρα ίσως αναζητούσε τρόπο να απομακρυνθεί από το σπίτι της, λόγω ενός πιεστικού οικογενειακού περιβάλλοντος. Συμμαθητές της δήλωσαν στον ΑΝΤ1: «Δεν ξέρουμε αν έχει πάθει κάτι κακό. Είμαστε πολύ ανήσυχοι για αυτό που γίνεται. Είχε κακές σχέσεις με την οικογένειά της γι’ αυτό αποφάσισε να φύγει».

Στο Λύκειο Ρίου όπου πήγαινε η Λόρα υπάρχει πολύ μεγάλη ανησυχία, κυρίως από τους συμμαθητές της, οι οποίοι αγωνιούν για την τύχη της. «Ανησυχούμε. είναι κορίτσι χαμηλών τόνων» αναφέρουν.

«Πρέπει να κλείσω γιατί έρχεται ο πατέρας μου»

«Μου είχε πει ότι ο μπαμπάς της κοιτάει το κινητό της και της βάζει κάτι όρια. Γενικά ήταν πολύ μυστηριώδης, δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω. Απλά ξέρω ότι γενικά δεν ήθελε πολύ να συναναστρέφεται με τον μπαμπά της. Μπορεί να μιλούσαμε και να μου έλεγε “πρέπει να κλείσω γιατί έρχεται ο πατέρας μου και δεν θέλω να με δει με το κινητό”. Σε όλα αυτά που γίνονταν νομίζω ότι είχε μια ουδέτερη σχέση (μητέρα). Δεν είχε κάτι ιδιαίτερα, μόνο θα τη μάλωνε καμιά φορά, καμία σχέση με τη σχέση που είχε με τον πατέρα της» είπε συμμαθήτριά της στο MEGA.

Σύμφωνα με την ίδια, η Λόρα «μας περιέγραφε κάτι περιστατικά» όπως ότι «τη μάλωνε πάρα πολύ εύκολα, αν δεν έκανε τις δουλειές του σπιτιού, τα πιο απλά. Τις απλές δουλειές, ότι κάτι φοβερό. Της φώναζε πάρα πολύ, της έπαιρνε το κινητό με το παραμικρό. Της είχε πει “πλύνε τα πιάτα”, δεν τα έπλενε και της έπαιρνε το κινητό».

«Την πίεζε πάρα πολύ, πιεζόταν πάρα πολύ με τον μπαμπά της. Η μαμά της απ’ ό,τι ξέρω σε όλα αυτά είχε μια ουδέτερη σχέση. Δεν μας είχε πει κάτι ιδιαίτερο για τη μαμά της, κυρίως για τον μπαμπά της μας έλεγε. Φόραγε πάντα φούτερ και τζιν και ας είχε ζέστη. Ήθελε μακριά ρούχα. Φόραγε τα ίδια ρούχα ανά δύο μέρες, δεν είναι ότι την πρόσεχαν και πολύ» κατέληξε η συμμαθήτρια.

Η νέα μαρτυρία

«Είδα το κορίτσι, καθόταν σε ένα παγκάκι, εκεί δίπλα στο Ιπποκράτειο. Φορούσε αυτό το καπέλο και από πάνω το σκουφί. Και ήταν στο κινητό και μάλιστα ήρεμο» αναφέρει στον ΑΝΤ1 άτομο που είδε την 16χρονη. Οι Αρχές, πάντως, εκτιμούν ότι τα χρήματα που είχε μαζί της η Λόρα σύντομα εξαντλούνται.

Πώς θα καταφέρει λοιπόν να επιβιώσει στην Αθήνα; Αν υπάρχει κάποιο πρόσωπο που την καθοδήγησε να φύγει από το σπίτι και της προσφέρει καταφύγιο στην Αθήνα για να κρυφτεί και η έλλειψη οικονομικής δυνατότητας να στηρίξει ένα ανήλικο παιδί, προβληματίζει τόσο την αστυνομία, όσο και τους κοινωνικούς λειτουργούς από το Χαμόγελο του Παιδιού.

Όπως εξήγησε, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος από ”το Χαμόγελο του Παιδιού” στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Αποκαλύψεις»: «Έχουμε παραδείγματα τελευταία, από κορίτσια που βρέθηκαν, από μια τέτοια πράξη εφηβική, επειδή μίλησαν με κάποιον ή είχαν κάποια ένταση στο σπίτι».

Οι αστυνομικές Αρχές χτενίζουν μια μεγάλη περιοχή γύρω από την Πανεπιστημιούπολη. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, οι έρευνες παραμένουν άκαρπες καθώς εκτιμάται ότι η 16χονη ειδικά μετά τη δημοσιοποίηση οπτικού της υλικού περιορίζει τις μετακινήσεις της, προκειμένου να μην αποκαλυφθεί η κρυψώνα της.

Η πρώτη οδός που έδωσε στον οδηγό ταξί «κλειδί» για τις έρευνες

Παράλληλα, όπως προκύπτει, η πρώτη διεύθυνση που έδωσε η 16χρονη Λόρα στον οδηγό ταξί που τη μετέφερε στην Αθήνα ήταν, σύμφωνα με πληροφορίες του Star, η οδός Αιγαίου με πολλά Airbnb, κοντά στο Νοσοκομείο Παίδων. Λίγα στενά πριν φτάσουν, ζήτησε να κατέβει. Οι αστυνομικοί τη χαρακτηρίζουν πανέξυπνη, ωστόσο εκτιμούν πως έκανε ένα λάθος που ίσως αποδειχθεί κρίσιμο.

Εξετάζονται βίντεο από καφέ και κοσμηματοπωλείο όπου προσπάθησε να πουλήσει κοσμήματα, ενώ συνεχίζεται η άρση τηλεφωνικού απορρήτου.

Παράλληλα, ελέγχονται μαρτυρίες για πιθανή εμφάνισή της στην περιοχή Ζωγράφου.

Η 16χρονη, πάντως, όσες φορές έχει εμφανιστεί, προσπαθεί να κρύψει τα χαρακτηριστικά της, όπως καταγράφηκε και στα βίντεο. Φορά πάντα κουκούλα και καπέλο και έχει ελαφρώς σκυμμένο το πρόσωπο. Η ασφάλεια, μάλιστα, έχει επιστρατεύσει ειδικό μηχάνημα για να εντοπίσει το κινητό της.

«Μίλησαν» τα social media της 16χρονης

Οι ερευνητές της αστυνομίας εκτιμούν ότι στα social media της 16χρονης, βρίσκονται οι απαντήσεις για το πού βρίσκεται, γιατί εξαφανίστηκε, ποιος την καθοδηγεί και ποιο είναι το σχέδιο της.

«Όταν κάποιος κάνει αστείο για την κακοποίηση, αλλά δεν έχει βιώσει ποτέ τον τρόμο να γυρίζει σπίτι», έγραφε σε μια από τις τελευταίες αναρτήσεις της σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Μιλά για φόβο και κακοποίηση, κάτι που προκαλεί υποψίες σε συνδυασμό με την πληροφορία ότι στη Γερμανία είχε φιλοξενηθεί για κάποιο διάστημα σε δομή, μετά από καταγγελία που έφτασε στις γερμανικές αρχές για κακοποίηση από τον πατέρα της.

«Όταν κάποιος μου χτυπάει τον ώμο, αλλά είναι ο 12χρονος εαυτός μου που κρύβεται στο μπάνιο και σκέφτεται αν πρέπει να καλέσει την αστυνομία», έγραφε επίσης σε ανάρτησή της.

Αναφορά ότι η 16χρονη εθεάθη στη Βάρη

Τέλος, δεκάδες είναι οι αναφορές πολιτών στην Αστυνομία που λένε ότι είδαν την 16χρονη, χωρίς ωστόσο ακόμη αποτέλεσμα. Σύμφωνα με πληροφορίες του Mega, η 16χρονη εθεάθη και στη Βάρη.

Συγκεκριμένα, ιδιοκτήτης καφετέριας στη Βάρη ενημέρωσε τις Αρχές πως η 16χρονη βρέθηκε στο κατάστημά του και ζήτησε το Wi-Fi ώστε να συνδεθεί στο ίντερνετ. Ωστόσο, μόλις είδε στην τηλεόραση ρεπορτάζ για την εξαφάνισή της τράπηκε σε φυγή.

Ο ιδιοκτήτης έδωσε στις Αρχές βιντεοληπτικό υλικό από το κατάστημα, από το οποίο διαπιστώνεται ότι η συγκεκριμένη κοπέλα μοιάζει πολύ με την 16χρονη.