Enikos Newsroom

Τραμπ: Παρουσίασε σχέδιο για την υγειονομική περίθαλψη, με την ελπίδα να μειώσει το κόστος των φαρμάκων και των ασφαλίστρων

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα, Πέμπτη, το σχέδιό του για την υγειονομική περίθαλψη, το οποίο, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, θα μειώσει τις τιμές των φαρμάκων και τα ασφάλιστρα, θα καταστήσει τις τιμές πιο διαφανείς και τις ασφαλιστικές εταιρείες υπόλογες.

Το σχέδιο ζητεί από το Κογκρέσο να εγκρίνει έναν νόμο με τον οποίο το κόστος των φαρμάκων στις ΗΠΑ θα συνδέεται με τις χαμηλότερες τιμές στις οποίες αυτά διατίθενται στις πλέον «ευνοημένες» χώρες,  ενώ ταυτόχρονα περισσότερα φάρμακα θα είναι διαθέσιμα για αγορά χωρίς ιατρική συνταγή.

«Το Μεγάλο Σχέδιο»

Η πρόταση του Τραμπ, που αποκαλείται «Το Μεγάλο Σχέδιο Υγειονομικής Περίθαλψης» (The Great Healthcare Plan), περιλαμβάνει ένα πρόγραμμα μείωσης του κόστους ασφάλισης που θα μπορούσε να μειώσει τα πιο συνηθισμένα ασφάλιστρα του προγράμματος Obamacare κατά περισσότερο από 10% και θα αντικαταστήσει τις κρατικές επιδοτήσεις για την ασφάλιση με άμεσες πληρωμές στους Αμερικανούς πολίτες.

Το σχέδιο απαιτεί επίσης από τις ασφαλιστικές εταιρείες να δημοσιοποιούν τα κέρδη που αποκομίζουν από τα ασφάλιστρα και τη συχνότητα με την οποία απορρίπτουν αιτήματα αποζημιώσεων.

Οι εταιρείες θα αναρτούν συγκρίσεις τιμών και εύρους κάλυψης στους ιστότοπούς τους σε «απλά αγγλικά», καθώς και το ποσοστό των εσόδων τους που καταβάλλεται για την κάλυψη αιτημάτων, σε σύγκριση με τα γενικά έξοδα και τα κέρδη τους. Θα υποχρεούνται επίσης να δημοσιεύουν το ποσοστό των αιτήσεων που απορρίπτουν και το μέσο χρονικό διάστημα αναμονής για την τακτική περίθαλψη.

Οι πάροχοι και οι ασφαλιστικές εταιρείες που εισπράττουν χρήματα από τα προγράμματα Medicare ή το Medicaid θα πρέπει επίσης να δημοσιεύουν τις τιμές και τις χρεώσεις τους.

«Το σχέδιό μας δίνει προτεραιότητα σε εσάς και βάζει περισσότερα χρήματα στις τσέπες σας» υποσχέθηκε ο 79χρονος πρόεδρος σε ένα βίντεο που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα Χ.

Έγκριση από το Κογκρέσο

Ο Αμερικανός πρόεδρος θα πρέπει πάντως να λάβει την έγκριση του Κογκρέσου, όπου οι Ρεπουμπλικάνοι διαθέτουν οριακή πλειοψηφία και η αντιπολίτευση των Δημοκρατικών αναμένεται ότι θα δώσει σκληρή μάχη για να απορριφθεί το σχέδιο.

Ο Τραμπ διαβεβαιώνει ότι το σχέδιό του, που παραμένει αρκετά ασαφές, θα επιτρέψει να μειωθούν οι τιμές των φαρμάκων που παραμένουν πολύ υψηλές, σε σύγκριση με τις άλλες ανεπτυγμένες χώρες.

Καθώς, όπως και πολλοί Ρεπουμπλικάνοι, διαφωνεί με το δημόσιο σύστημα ασφάλισης υγείας, θέλει να ανακατευθύνει τους πόρους με τους οποίους μέχρι σήμερα χρηματοδοτούνται οι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες και να τους δίνει απευθείας στα νοικοκυριά, υποστηρίζοντας ότι το σύστημά του σε τελική ανάλυση θα τα ωφελεί περισσότερο.

Το κόστος της υγείας είναι σημαντικό θέμα ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του φθινοπώρου, με το οποίο θα ανανεωθεί το ένα τρίτο των εδρών της Γερουσίας και όλες οι έδρες της Βουλής των Αντιπροσώπων. Σύμφωνα με μια δημοσκόπηση των AP/Norc, το 52% των Αμερικανών πιστεύει ότι μέχρι τώρα η πολιτική του Τραμπ είχε αρνητικές συνέπειες για τις δαπάνες τους για την υγεία. Άλλες, πρόσφατες, τοπικές εκλογές, έδειξαν εξάλλου ότι το κόστος διαβίωσης γενικά και το κόστος της υγείας ειδικότερα ήταν τα θέματα που ευνόησαν τους Δημοκρατικούς υποψηφίους.

Η λήξη του Obamacare

Η ανακοίνωση του Τραμπ γίνεται την ώρα που Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικάνοι έχουν ήδη έρθει σε αντιπαράθεση για τις επιδοτήσεις του Obamacare, του δημόσιου συστήματος ασφάλισης υγείας που υιοθετήθηκε επί προεδρίας του Μπαράκ Ομπάμα και αφορούσε κυρίως τα νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα.

Οι επιδοτήσεις έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου και εκατομμύρια Αμερικανοί είδαν το κόστος της ασφάλισής τους να εκτοξεύεται. Σύμφωνα με ομοσπονδιακά στοιχεία, περίπου 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι επέλεξαν να μην ανανεώσουν την ασφαλιστική κάλυψή τους για το 2026 και ορισμένοι έμειναν ανασφάλιστοι.

Οι ΗΠΑ δεν έχουν δημόσιο, καθολικό σύστημα ασφάλισης υγείας, όμως δαπανούν για το σύστημα περίθαλψης πολύ περισσότερα χρήματα από τις άλλες αναπτυγμένες χώρες του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης και ταυτόχρονα, σε ορισμένους δείκτες, δεν πηγαίνουν εξίσου καλά.

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία του ΟΟΣΑ, η ισχυρότερη οικονομία του κόσμου δαπανά πάνω από το 17% του ΑΕΠ της για την υγεία, έναντι 9% (κατά μέσο όρο) για τις υπόλοιπες χώρες. Το προσδόκιμο ζωής στις ΗΠΑ είναι τα 78,4 χρόνια, δηλαδή 2,7 χρόνια λιγότερα από τον μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ.

(Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ)

