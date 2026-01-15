Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Ναι έχω ωραίο χαμόγελο» – Ο διάλογος με Κυρανάκη στη Βουλή – ΒΙΝΤΕΟ

Έναν «γλυκό» διάλογο είχαν το απόγευμα της Πέμπτης στη Βουλή ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης και η Ζωή Κωνσταντοπούλου, κατά τη συζήτηση του νομοσχέδιου για την «Κύρωση της Πρώτης Τροποποίησης της από 14 Απριλίου 2022 Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “ΤΡΑΙΝΟΣΕ Μεταφορές – Μεταφορικές Υπηρεσίες Επιβατών και Φορτίου Ανώνυμη Σιδηροδρομική Εταιρεία” (ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.), ήδη μετονομασθείσας σε “HELLENIC TRAIN – ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” (HELLENIC TRAIN A.E.) για την ανάθεση Υποχρεώσεων Δημόσιας Υπηρεσίας επιβατικών σιδηροδρομικών μεταφορών».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κατά την διάρκεια της ομιλίας της και απευθυνόμενη στον αναπληρωτή υπουργό Υποδομών και Μεταφορών είπε: «Κύριε Κυρανάκη, ελπίζω ότι θα έρθετε την Δευτέρα να μου απαντήσετε αν πληρώνετε ακόμα την εταιρεία Interstar, που εξαφάνισε όλα τα βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας, και ειδικά τα βίντεο φόρτωσής της».

«Θα έρθετε;» ρώτησε δύο φορές η Ζωή Κωνσταντοπούλου κοιτώντας επίμονα τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη. «Δεν ξέρετε; Το σκέφτεστε;» ρώτησε στην συνέχεια.

Σε εκείνο το σημείο ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών φέρεται να είπε κάτι στην Ζωή Κωνσταντοπούλου για το χαμόγελό της, με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να απαντάει γελώντας: «Ναι έχω ωραίο χαμόγελο. Στείλατε στον κ. Μητσοτάκη να σας πει αν θα έρθετε; Ή στην Hellenic Train;»