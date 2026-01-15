Εθνική Πόλο: “Ατσάλινη” παρ’ ότι με παίκτη λιγότερο νίκησε 11-10 την Κροατία και βάζει… πλώρη για τετράδα στο Ευρωπαϊκό

  • Η εθνική υδατοσφαίρισης των ανδρών πέτυχε παλικαρίσια νίκη 11-10 επί της Κροατίας. Ολοκλήρωσε έτσι με το απόλυτο των εννέα βαθμών και στην πρώτη θέση του Β΄ ομίλου την Α΄ φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του Βελιγραδίου.
  • Παρά το ότι αγωνίστηκε με παίκτη λιγότερο, η ελληνική ομάδα επικράτησε για πρώτη φορά στην ιστορία της διοργάνωσης των “χρβάτσκι”. Έτσι έκανε αποφασιστικό βήμα πρόκρισης στην τετράδα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.
  • Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα θα συνεχίσει τους αγώνες του στον ΣΤ΄ όμιλο της Β΄ φάσης, εκκινώντας με έξι βαθμούς. Θα αντιμετωπίσει κατά σειρά την Τουρκία, την Ιταλία και τη Ρουμανία.
Εθνική Πόλο: “Ατσάλινη” παρ’ ότι με παίκτη λιγότερο νίκησε 11-10 την Κροατία και βάζει… πλώρη για τετράδα στο Ευρωπαϊκό

Με μία παλικαρίσια νίκη 11-10 επί της Κροατίας, η εθνική υδατοσφαίρισης των ανδρών ολοκλήρωσε με το απόλυτο των εννέα βαθμών και στην πρώτη θέση του Β΄ ομίλου, τις υποχρεώσεις της στην Α΄ φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του Βελιγραδίου.

Παρότι αγωνίστηκε με παίκτη λιγότερο στα τελευταία 3.13, λόγω αποβολής του Γενηδουνιά για βιαιοπραγία, η ελληνική ομάδα επικράτησε για πρώτη φορά στην ιστορία της διοργάνωσης των “χρβάτσκι” (μετά από 13 αγώνες με τέσσερις ισοπαλίες και εννέα ήττες) και έκανε αποφασιστικό βήμα πρόκρισης στην τετράδα της διοργάνωσης.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα θα συνεχίσει τους αγώνες του στον ΣΤ΄ όμιλο της Β΄ φάσης, όπου εκκινεί με έξι βαθμούς και θα αντιμετωπίσει κατά σειρά την Τουρκία, την Ιταλία και τη Ρουμανία.

23:51 , Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026

22:34 , Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026

19:31 , Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026

17:19 , Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026

