ΗΠΑ-Βενεζουέλα: Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο προσέφερε το… πολυπόθητο Νόμπελ Ειρήνης στον Τραμπ – Άγνωστο αν το δέχτηκε

To Νόμπελ Ειρήνης που ο Αμερικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εποφθαλμιούσε εδώ και καιρό ισχυρίζεται ότι του προσέφερε η κάτοχος του από τον Δεκέμβριο, ηγέτιδα της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, κατά τη συνάντηση που είχε νωρίτερα μαζί του.

«Του είπα πως πριν από 200 χρόνια ο στρατηγός Λαφαγιέτ έδωσε στον Σιμόν Μπολίβαρ ένα μετάλλιο με τη μορφή του Τζορτζ Ουάσινγκτον. Έκτοτε, ο Μπολίβαρ κράτησε το μετάλλιο για το υπόλοιπο της ζωής του», είπε η Ματσάδο και συνέχισε λέγοντας: «Διακόσια χρόνια αργότερα, ο λαός του Μπολίβαρ δίνει στον κληρονόμο του Ουάσινγκτον ένα μετάλλιο, στην προκειμένη περίπτωση το μετάλλιο του Νόμπελ Ειρήνης, ως αναγνώριση της απαράμιλλης δέσμευσής του στην ελευθερία μας».

Η Ματσάδο απέφυγε ωστόσο να διευκρινίσει στους δημοσιογράφους εάν ο Αμερικανός πρόεδρος αποδέχθηκε την προσφορά της.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι θα ήταν «τιμή» να παραλάβει το βραβείο, αν και το Νορβηγικό Ινστιτούτο Νόμπελ δήλωσε ότι νομικά δεν είναι δυνατή η μεταβίβαση του βραβείου. Προηγουμένως, ο Τραμπ είχε επικρίνει την επιτροπή Νόμπελ επειδή τον παρέκαμψε και έδωσε το βραβείο στην Ματσάδο.

Η Ματσάδο είχε δηλώσει νωρίτερα, πως η συνάντησή της με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο πήγε πολύ καλά και ήταν «θαυμάσια».

Η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα πήγε στον Λευκό Οίκο για την πρώτη συνάντησή της με τον Τραμπ καθώς προσπαθεί να διασφαλίσει ότι θα αναλάβει μελλοντικά κάποιον ρόλο στη διακυβέρνηση της χώρας της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, BBC