Πόλεμος στην Ουκρανία: Νέες ρωσικές επιθέσεις σε Χάρκοβο και Κίεβο – Χιλιάδες πολίτες χωρίς ρεύμα και θέρμανση

Enikos Newsroom

διεθνή

Πόλεμος στην Ουκρανία: Νέες ρωσικές επιθέσεις σε Χάρκοβο και Κίεβο – Χιλιάδες πολίτες χωρίς ρεύμα και θέρμανση
Russian Defense Ministry Press Service via AP

Μεγάλη ενεργειακή εγκατάσταση στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, το Χάρκοβο, καταστράφηκε από ρωσικές δυνάμεις, όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος Ίχορ Τερέχοφ. Το νέο αυτό πλήγμα εντάσσεται στη συνεχιζόμενη αεροπορική εκστρατεία της Μόσχας, η οποία έχει αφήσει εκατομμύρια Ουκρανούς χωρίς ρεύμα και θέρμανση, μέσα στον βαρύ χειμώνα.

Την ίδια ώρα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι συνεχίζει την προσπάθεια να αντιμετωπίσει τις συνέπειες των επιθέσεων, έπειτα από τις επικρίσεις που είχε διατυπώσει ο ίδιος μία ημέρα νωρίτερα για τον αργό ρυθμό αποκατάστασης των ζημιών στο Κίεβο. Ο Ουκρανός πρόεδρος συγκάλεσε συμβούλιο με τοπικούς αξιωματούχους για την επιτάχυνση των αποφάσεων, ενώ ενημέρωσε ότι σημειώθηκαν νέες ρωσικές επιθέσεις κατά του Κιέβου το βράδυ της Τετάρτης.

(AP Photo/Dan Bashakov)

Κυβερνητικά μέτρα για διακοπές ρεύματος και θέρμανσης

Η πρωθυπουργός Γιούλια Σβιριντένκο ανακοίνωσε νέα μέτρα για την αντιμετώπιση των εκτεταμένων διακοπών ηλεκτροδότησης και θέρμανσης, επιτρέποντας σε επιχειρήσεις και δημόσιους φορείς να προχωρήσουν σε αυξημένες εισαγωγές ενέργειας. Παράλληλα, οι σχολικές διακοπές στο Κίεβο παρατάθηκαν έως την 1η Φεβρουαρίου, προκειμένου να μειωθεί η κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος.

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις συνεχίζουν να πλήττουν το δίκτυο ηλεκτροδότησης και τις ενεργειακές υποδομές, ενώ παράλληλα προελαύνουν σε αρκετά μέτωπα, την ώρα που οι ουκρανικές δυνάμεις παραμένουν σε θέση άμυνας και η Ουάσιγκτον πιέζει για συμφωνία ειρήνης.

Ο δήμαρχος του Χαρκόβου Ίχορ Τερέχοφ δήλωσε μέσω Telegram ότι «οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης εργάζονται αδιάκοπα, όλο το 24ωρο», χωρίς όμως να διευκρινίζει ποια ακριβώς εγκατάσταση επλήγη. Το Χάρκοβο, που βρίσκεται περίπου 25 χιλιόμετρα από τα ρωσικά σύνορα, έχει αποτελέσει συχνό στόχο πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου, ο οποίος μπαίνει πλέον στον πέμπτο χρόνο του.

(AP Photo/Vladyslav Musiienko)

Ο περιφερειακός κυβερνήτης Όλεχ Σινιέχουμποφ ανέφερε ότι οι αρχές εκτιμούν την έκταση των ζημιών από τα χτυπήματα της Πέμπτης. Ο υπουργός Εξωτερικών Αντρέι Σιμπίχα σημείωσε ότι τα υπουργεία Εξωτερικών και Ενέργειας ξεκίνησαν διεθνή έκκληση για χρηματοδότηση με σκοπό την αντιμετώπιση των ενεργειακών ελλείψεων, κατά τρόπο ανάλογο με εκείνον που εφαρμόστηκε για την προμήθεια όπλων. Η Νορβηγία ήταν η πρώτη χώρα που ανταποκρίθηκε, προσφέροντας 200 εκατομμύρια δολάρια.

Οι διακοπές ρεύματος, θέρμανσης και ύδρευσης έχουν επιδεινωθεί μέσα στην τελευταία εβδομάδα, εξαιτίας του κύματος ψύχους που δοκιμάζει τις ήδη καταπονημένες υποδομές. Ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο δήλωσε ότι περίπου 300 πολυκατοικίες εξακολουθούν να μην έχουν θέρμανση από τις 9 Ιανουαρίου, έναντι 6.000 που είχαν αρχικά επηρεαστεί.

Παράλληλα, οι ρωσικές επιθέσεις έχουν ενταθεί και στα λιμάνια της Οδησσού. Χθες, πυραυλικό πλήγμα στην πόλη Τσορνομόρσκ τραυμάτισε έναν άνθρωπο και προκάλεσε ζημιές σε εμπορευματοκιβώτια, σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της ουκρανικής κυβέρνησης Ολεξίι Κουλέμπα.

Πηγή: Reuters

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μιλάτε στον εαυτό σας όταν είστε μόνοι; Τι σημαίνει και γιατί μπορεί να κάνει καλό

Γρίπη: 871 νέες εισαγωγές, 15 νοσηλείες σε ΜΕΘ και 8 θάνατοι την τελευταία εβδομάδα

Έρχονται τα πορτοκαλί τιμολόγια – Ποιους αφορά

ΓΕΕΘΑ: Βγήκε η προκήρυξη διαγωνισμού επιλογής σπουδαστών και σπουδαστριών των ΑΣΕΙ – ΑΣΜΥ για το 2026-2027

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
04:15 , Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026

Δανία: Η πρωθυπουργός Φρεντέρικσεν θα συναντήσει αντιπροσωπεία των ΗΠΑ σήμερα στην Κοπεγχάγη

Η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν, θα συναντήσει αντιπροσωπεία του αμερικανικού Κογ...
04:01 , Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026

ΗΠΑ: Ο Τραμπ απειλεί να επικαλεστεί τον «νόμο περί εξέγερσης», ενώ η ένταση συνεχίζεται στη Μινεάπολη

Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε χθες Πέμπτη να επικαλεστεί νόμο ο οποίος θα του έδινε τη δυνατότητα ...
03:13 , Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026

Νότια Κορέα: Φωτιά σε παραγκούπολη στη Σεούλ – Εσπευσμένη απομάκρυνση κατοίκων

Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε τις πρώτες πρωινές ώρες σε παραγκούπολη που βρίσκεται στην πολυτελή συ...
02:58 , Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026

Ντόναλντ Τραμπ: Ανακοίνωσε τη συγκρότηση του «Συμβουλίου Ειρήνης» για τη Γάζα – Επικεφαλής αναμένεται να είναι ο ίδιος

Τη δημιουργία ενός «Συμβουλίου Ειρήνης» για τη Γάζα ανακοίνωσε την Πέμπτη ο πρόεδρος των Ηνωμέ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι