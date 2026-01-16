Πόλεμος στην Ουκρανία: Νέες ρωσικές επιθέσεις σε Χάρκοβο και Κίεβο – Χιλιάδες πολίτες χωρίς ρεύμα και θέρμανση

Μεγάλη ενεργειακή εγκατάσταση στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, το Χάρκοβο, καταστράφηκε από ρωσικές δυνάμεις, όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος Ίχορ Τερέχοφ. Το νέο αυτό πλήγμα εντάσσεται στη συνεχιζόμενη αεροπορική εκστρατεία της Μόσχας, η οποία έχει αφήσει εκατομμύρια Ουκρανούς χωρίς ρεύμα και θέρμανση, μέσα στον βαρύ χειμώνα.

Την ίδια ώρα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι συνεχίζει την προσπάθεια να αντιμετωπίσει τις συνέπειες των επιθέσεων, έπειτα από τις επικρίσεις που είχε διατυπώσει ο ίδιος μία ημέρα νωρίτερα για τον αργό ρυθμό αποκατάστασης των ζημιών στο Κίεβο. Ο Ουκρανός πρόεδρος συγκάλεσε συμβούλιο με τοπικούς αξιωματούχους για την επιτάχυνση των αποφάσεων, ενώ ενημέρωσε ότι σημειώθηκαν νέες ρωσικές επιθέσεις κατά του Κιέβου το βράδυ της Τετάρτης.

Κυβερνητικά μέτρα για διακοπές ρεύματος και θέρμανσης

Η πρωθυπουργός Γιούλια Σβιριντένκο ανακοίνωσε νέα μέτρα για την αντιμετώπιση των εκτεταμένων διακοπών ηλεκτροδότησης και θέρμανσης, επιτρέποντας σε επιχειρήσεις και δημόσιους φορείς να προχωρήσουν σε αυξημένες εισαγωγές ενέργειας. Παράλληλα, οι σχολικές διακοπές στο Κίεβο παρατάθηκαν έως την 1η Φεβρουαρίου, προκειμένου να μειωθεί η κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος.

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις συνεχίζουν να πλήττουν το δίκτυο ηλεκτροδότησης και τις ενεργειακές υποδομές, ενώ παράλληλα προελαύνουν σε αρκετά μέτωπα, την ώρα που οι ουκρανικές δυνάμεις παραμένουν σε θέση άμυνας και η Ουάσιγκτον πιέζει για συμφωνία ειρήνης.

Ο δήμαρχος του Χαρκόβου Ίχορ Τερέχοφ δήλωσε μέσω Telegram ότι «οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης εργάζονται αδιάκοπα, όλο το 24ωρο», χωρίς όμως να διευκρινίζει ποια ακριβώς εγκατάσταση επλήγη. Το Χάρκοβο, που βρίσκεται περίπου 25 χιλιόμετρα από τα ρωσικά σύνορα, έχει αποτελέσει συχνό στόχο πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου, ο οποίος μπαίνει πλέον στον πέμπτο χρόνο του.

Ο περιφερειακός κυβερνήτης Όλεχ Σινιέχουμποφ ανέφερε ότι οι αρχές εκτιμούν την έκταση των ζημιών από τα χτυπήματα της Πέμπτης. Ο υπουργός Εξωτερικών Αντρέι Σιμπίχα σημείωσε ότι τα υπουργεία Εξωτερικών και Ενέργειας ξεκίνησαν διεθνή έκκληση για χρηματοδότηση με σκοπό την αντιμετώπιση των ενεργειακών ελλείψεων, κατά τρόπο ανάλογο με εκείνον που εφαρμόστηκε για την προμήθεια όπλων. Η Νορβηγία ήταν η πρώτη χώρα που ανταποκρίθηκε, προσφέροντας 200 εκατομμύρια δολάρια.

Οι διακοπές ρεύματος, θέρμανσης και ύδρευσης έχουν επιδεινωθεί μέσα στην τελευταία εβδομάδα, εξαιτίας του κύματος ψύχους που δοκιμάζει τις ήδη καταπονημένες υποδομές. Ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο δήλωσε ότι περίπου 300 πολυκατοικίες εξακολουθούν να μην έχουν θέρμανση από τις 9 Ιανουαρίου, έναντι 6.000 που είχαν αρχικά επηρεαστεί.

Παράλληλα, οι ρωσικές επιθέσεις έχουν ενταθεί και στα λιμάνια της Οδησσού. Χθες, πυραυλικό πλήγμα στην πόλη Τσορνομόρσκ τραυμάτισε έναν άνθρωπο και προκάλεσε ζημιές σε εμπορευματοκιβώτια, σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της ουκρανικής κυβέρνησης Ολεξίι Κουλέμπα.

Πηγή: Reuters