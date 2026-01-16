Γιώργος Κοτσαύτης: Νεκρός εντοπίστηκε ο 25χρονος που είχε εξαφανιστεί από το Μαρούσι

Δυσάρεστη κατάληξη είχε η υπόθεση της εξαφάνισης του 25χρονου Γιώργου Κοτσαύτη, ο οποίος είχε χαθεί από το Μαρούσι στις 12 Ιανουαρίου 2026. Ο νεαρός εντοπίστηκε νεκρός το βράδυ της Πέμπτης σε οικοδομή στην Αγία Παρασκευή, βάζοντας τραγικό τέλος στις μέρες αγωνίας που βίωνε η οικογένειά του.

Τη σορό του νεαρού βρήκε η ομάδα Anubis, η οποία συμμετείχε στις έρευνες ύστερα από σχετικό αίτημα των συγγενών του. Η ομάδα γνωστοποίησε την είδηση μέσα από ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα ξημερώματα της Παρασκευής.

Ο 25χρονος είχε φύγει από το σπίτι του με το αυτοκίνητό του, χωρίς από τότε να δώσει κανένα σημάδι ζωής. Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου του.