Γιώργος Κοτσαύτης: Νεκρός εντοπίστηκε ο 25χρονος που είχε εξαφανιστεί από το Μαρούσι

Σύνοψη από το

  • Δυσάρεστη κατάληξη είχε η υπόθεση της εξαφάνισης του 25χρονου Γιώργου Κοτσαύτη, ο οποίος είχε χαθεί από το Μαρούσι στις 12 Ιανουαρίου 2026. Ο νεαρός εντοπίστηκε νεκρός το βράδυ της Πέμπτης σε οικοδομή στην Αγία Παρασκευή.
  • Τη σορό του νεαρού βρήκε η ομάδα Anubis, η οποία συμμετείχε στις έρευνες ύστερα από σχετικό αίτημα των συγγενών του. Η ομάδα γνωστοποίησε την είδηση μέσα από ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
  • Ο 25χρονος είχε φύγει από το σπίτι του με το αυτοκίνητό του, χωρίς από τότε να δώσει κανένα σημάδι ζωής. Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου του.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Δυσάρεστη κατάληξη είχε η υπόθεση της εξαφάνισης του 25χρονου Γιώργου Κοτσαύτη, ο οποίος είχε χαθεί από το Μαρούσι στις 12 Ιανουαρίου 2026. Ο νεαρός εντοπίστηκε νεκρός το βράδυ της Πέμπτης σε οικοδομή στην Αγία Παρασκευή, βάζοντας τραγικό τέλος στις μέρες αγωνίας που βίωνε η οικογένειά του.

Τη σορό του νεαρού βρήκε η ομάδα Anubis, η οποία συμμετείχε στις έρευνες ύστερα από σχετικό αίτημα των συγγενών του. Η ομάδα γνωστοποίησε την είδηση μέσα από ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα ξημερώματα της Παρασκευής.

Ο 25χρονος είχε φύγει από το σπίτι του με το αυτοκίνητό του, χωρίς από τότε να δώσει κανένα σημάδι ζωής. Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου του.

Μετά από αίτημα στις 15/1/2026 της οικογένειας του αγνοούμενου Γ.Κ. από τις 12/1/2026 η ομάδα μας ενεργοποιήθηκε…

Δημοσιεύτηκε από Anubis Coldcase K9 Team στις Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026

02:53 , Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026

Φωτιά σε διαμέρισμα στο Περιστέρι – Απεγκλωβίστηκαν δύο γυναίκες με ελαφρά εγκαύματα

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Παρασκευής στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, όταν ξέσπασε φωτιά ...
01:53 , Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026

Χανιά: Σοβαρό τροχαίο με εγκατάλειψη στον Πλατανιά – Ένας τραυματίας, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Ασυνείδητος οδηγός ενεπλάκη σε τροχαίο κι εξαφανίστηκε στον Πλατανιά Χανίων, αφήνοντας αβοήθητ...
23:14 , Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026

Αγρότες: Τη Δευτέρα η συνάντηση με Μητσοτάκη στο Μαξίμου – Η σύνθεση και οι όροι της κυβέρνησης

Όλα δείχνουν ότι η πιο δύσκολη, όπως φανερώνουν τα γεγονότα ως τώρα, συνάντηση μεταξύ του πρωθ...
22:51 , Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026

Αττική: 5 συλλήψεις για ένοπλες ληστείες σε βενζινάδικα και μίνι μάρκετ – Απειλούσαν τους υπαλλήλους με περίστροφο ή μαχαίρι, τραυμάτισαν έναν στην κοιλιά

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής εξαρθρώθηκε εγκληματική ...
