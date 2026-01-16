Μίλαν: Τριάρα εκτός έδρας στην Κόμο και στο -3 απ’ την κορυφή – Έπαιξε σε όλο το ματς ο Δουβίκας

Σύνοψη από το

  • Με ανατροπή στο σκορ και πρωταγωνιστή τον Αντριέν Ραμπιό, ο οποίος σκόραρε δύο φορές, η Μίλαν κατέκτησε μια σημαντική εκτός έδρας νίκη 1-3 επί της Κόμο. Αυτή η νίκη την έφερε ξανά στο -3 απ’ την πρωτοπόρο Ίντερ.
  • Η Κόμο, στην οποία αγωνίστηκε σε όλο το ματς ο Τάσος Δουβίκας, προηγήθηκε στο 10′ με τον Κεμπφ, αλλά η Μίλαν βρήκε τις λύσεις και ανέτρεψε το σκορ.
  • Η Μπολόνια «έσπασε» το αρνητικό σερί της και σημείωσε ένα μεγάλο «διπλό» με ανατροπή (3-2) στην έδρα της Βερόνα, στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής της Serie A.
Μίλαν: Τριάρα εκτός έδρας στην Κόμο και στο -3 απ’ την κορυφή – Έπαιξε σε όλο το ματς ο Δουβίκας

Με ανατροπή στο σκορ και μεγάλο πρωταγωνιστή τον Αντριέν Ραμπιό, ο οποίος σκόραρε δύο φορές στο δεύτερο ημίχρονο, η Μίλαν κατέκτησε μια σημαντική εκτός έδρας νίκη 1-3 επί της Κόμο, η οποία την «ξεκόλλησε» απ’ τις δύο σερί ισοπαλίες και την έφερε ξανά στο -3 απ’ την πρωτοπόρο Ίντερ, στο ματς με το οποίο έπεσε η αυλαία της 16ης αγωνιστικής στην ιταλική Serie A.

Serie A: Πρωταθλήτρια χειμώνα η Ίντερ με 2-0 επί της Πάρμα

Η ομάδα του Τάσου Δουβίκα, ο οποίος έπαιξε ξανά σε όλο το ματς, προηγήθηκε στο 10′ με τον Κεμπφ κι έδειξε αποφασισμένη για να σημειώσει την 4η νίκη της στα τελευταία 5 παιχνίδια. Η Μίλαν, ωστόσο, βρήκε τις λύσεις και τις απαντήσεις ισοφαρίζοντας με πέναλτι του Ενκουκού στο 45′.

Στο δεύτερο μέρος ανέλαβε… δράση ο Ραμπιό, ο οποίος σκόραρε στο 55′ και στο 88′ και χάρισε στην ομάδα του τη νίκη

Serie A: O Γουέσλι Φράνκα επανάφερε τη Ρόμα στις νίκες, 1-0 την Κόμο του Τάσου Δουβίκα

Από τις 22 Οκτωβρίου και το εκτός έδρας τρίποντο με 3-0 επί της Ουντινέζε, είχε να νικήσει η Μπολόνια στη Serie A κι «έσπασε» αυτό το αρνητικό σερί με το μεγάλο «διπλό» που σημείωσε στην έδρα της Βερόνα με 3-2 (και μάλιστα με ανατροπή) στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής.

Η Βερόνα άνοιξε το σκορ στο 13′ με τον Όρμπαν, όμως η Μπολόνια (που είχε στον πάγκο της τον Μπάμπη Λυκογιάννη) «γύρισε» πολύ γρήγορα το ματς με τα τέρματα των Ορσολόνι (21′), Όντγκααρντ (29′) και Κάστρο (44′) πριν πάνε οι δύο ομάδες στα αποδυτήρια για το ημίχρονο. Το τελικό σκορ διαμορφώθηκε στο 72′ με αυτογκόλ του Φόιλερ, χωρίς να αλλάξει κάτι άλλο ως το φινάλε…

Η Μίλαν κέρδισε 3-0 τη Βερόνα και έπιασε προσωρινά την κορυφή

Αναλυτικά τα αποτελέσματα στη Serie A:

  • Λάτσιο-Κρεμονέζε 0-0
  • Γιουβέντους-Ρόμα 2-1 (44΄ Κονσεϊσάο, 70΄ Οπεντά – 75΄ Μπαλντάντσι)
  • Κάλιαρι-Πίζα 2-2 (59΄ Φολορούνσο, 71΄ Κιλιτσόι – 45΄ πεν. Τραμονί, 89΄ Μορέο)
  • Σασουόλο-Τορίνο 0-1 (66΄ πεν. Βλάσιτς)
  • Φιορεντίνα-Ουντινέζε 5-1 (21΄ Μαντραγκόρα, 42΄ Γκούντμουντσον, 45+5΄ Εντούρ, 56΄, 68΄ Κεν – 66΄ Σολέ)
  • Τζένοα-Αταλάντα 0-1 (90+4΄ Ιέν)
  • Νάπολι-Πάρμα 0-0
  • Ίντερ-Λέτσε 1-0 (78΄ Εσπόζιτο)
  • Βερόνα-Μπολόνια 2-3 (13΄ Όρμπαν, 72΄ αυτ. Φρόιλερ – 21΄ Ορσολίνι, 29΄ Όντγκααρντ, 44΄ Κάστρο)
  • Κόμο-Μίλαν 1-3 (10΄ Κεμπφ – 45΄ πέν. Ενκουκού, 55΄, 88΄ Ραμπιό)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 20 αγώνες)

  1. Ίντερ 46
  2. Μίλαν 43
  3. Νάπολι 40
  4. Γιουβέντους 39
  5. Ρόμα 39
  6. Κόμο 34
  7. Αταλάντα 31
  8. Μπολόνια 30
  9. Λάτσιο 28
  10. Ουντινέζε 26
  11. Σασουόλο 23
  12. Τορίνο 23
  13. Κρεμονέζε 22
  14. Πάρμα 22
  15. Τζένοα 19
  16. Κάλιαρι 19
  17. Λέτσε 17
  18. Φιορεντίνα 14
  19. Βερόνα 13
  20. Πίζα 13

