Euroleague: Η βαθμολογία μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από την Μπάγερν

Σύνοψη από το

  • Ο Παναθηναϊκός γνώρισε την ήττα από την Μπάγερν Μονάχου με 85-78 για την 22η αγωνιστική της Euroleague, σε ένα παιχνίδι όπου δεν κατάφερε να επιβάλει τον ρυθμό του.
  • Το αποτέλεσμα αυτό έριξε το ρεκόρ των «πράσινων» στο 13-9. Αυτή ήταν η τρίτη ήττα στις τελευταίες τέσσερις αγωνιστικές της Euroleague, γεγονός που δείχνει πως οι «πράσινοι» βρίσκονται σε αγωνιστική κάμψη.
  • Αξίζει να σημειωθεί πως ο Παναθηναϊκός έχει πλέον ίδιο ρεκόρ νικών με τον Ολυμπιακό. Το επόμενο διάστημα αναμένεται καθοριστικό, καθώς η ομάδα του Αταμάν καλείται να βρει ξανά ρυθμό.
Enikos Newsroom

αθλητισμός

Euroleague: Η βαθμολογία μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από την Μπάγερν

Ο Παναθηναϊκός γνώρισε την ήττα από την Μπάγερν Μονάχου με 85-78 για την 22η αγωνιστική της Euroleague, σε ένα παιχνίδι όπου δεν κατάφερε να επιβάλει τον ρυθμό του. Το αποτέλεσμα αυτό έριξε το ρεκόρ των «πράσινων» στο 13-9, ενώ οι Βαυαροί ανέβασαν το δικό τους στο 8-14, παραμένοντας ωστόσο χαμηλά στη βαθμολογία της διοργάνωσης.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν δεν έχει ξεκινήσει ιδανικά το 2026, καθώς αυτή ήταν η τρίτη ήττα στις τελευταίες τέσσερις αγωνιστικές της Euroleague. Είχαν προηγηθεί οι εντός έδρας ήττες από τον Ολυμπιακό και την Αρμάνι Μιλάνο, γεγονός που δείχνει πως οι «πράσινοι» βρίσκονται σε αγωνιστική κάμψη.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Παναθηναϊκός έχει πλέον ίδιο ρεκόρ νικών με τον Ολυμπιακό, ωστόσο οι «ερυθρόλευκοι» έχουν μία ήττα λιγότερη, λόγω της αναβολής του αγώνα τους με τη Φενέρμπαχτσε. Το επόμενο διάστημα αναμένεται καθοριστικό, καθώς η ομάδα του Αταμάν καλείται να βρει ξανά ρυθμό και σταθερότητα, προκειμένου να παραμείνει στις πρώτες θέσεις της κατάταξης.

Τα αποτελέσματα της 22ης αγωνιστικής

Τετάρτη 14/01

  • Παρτίζαν-Ολυμπιακός 66-104

Πέμπτη 15/01

  • Ντουμπάι-Βίρτους Μπολόνια 72-80
  • Αναντολού Εφές-Μπασκόνια 75-89
  • Μπάγερν-Παναθηναϊκός 85-78
  • Μακάμπι-Ζάλγκιρις 100-97
  • Αρμάνι Μιλάνο-Ερυθρός Αστέρας 96-104
  • Παρί-Μονακό 87-95

Παρασκευή 16/1

  • 19:45 Φενέρμπαχτσε-Βαλένθια
  • 21:00 Βιλερμπάν-Χάποελ Τελ Αβίβ
  • 21:45 Ρεάλ Μαδρίτης-Μπαρτσελόνα

Η βαθμολογία (σε 22 αγώνες)

Οι βαθμολογίες παρέχονται από το Sofascore

Το πρόγραμμα της 23ης αγωνιστικής

  • Ολυμπιακός – Μακάμπι Τελ Αβίβ
  • Χάποελ Τελ Αβίβ – Αναντολού Εφές
  • Μονακό – Ερυθρός Αστέρας
  • Βιλερμπάν – Ζάλγκιρις Κάουνας
  • Παναθηναϊκός AKTOR – Μπασκόνια
  • Μπάγερν Μονάχου – Παρτίζαν
  • Βαλένθια – Παρί
  • Μπαρτσελόνα – Dubai BC
  • Ρεάλ Μαδρίτης – Αρμάνι Μιλάνο
  • Βίρτους Μπολόνια – Φενέρμπαχτσε

00:15 , Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026

