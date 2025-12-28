Η Μίλαν κέρδισε 3-0 τη Βερόνα και έπιασε προσωρινά την κορυφή

Σύνοψη από το

  • Η Μίλαν νίκησε την Βερόνα με 3-0 και πήρε προσωρινά το προβάδισμα στη Serie A μετά από 17 αγωνιστικές, ανεβαίνοντας στην πρώτη θέση με 35 βαθμούς.
  • Ο Κρίστοφερ Νκούνκου σημείωσε τα πρώτα του τέρματα στην σεζόν, σκοράροντας δύο γκολ και δίνοντας τη νίκη στη Μίλαν.
  • Το σκορ άνοιξε ο Πούλισικ στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, ενώ ο Νκουνκού σκόραρε δις (48` πέναλτι και 53`). Ο νέος επιθετικός Φούλκρουγκ βρέθηκε στις κερκίδες του «Σαν Σίρο».
Enikos Newsroom

αθλητισμός

ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ ΝΚΟΥΝΚΟΥ

Με δύο γκολ του Κρίστοφερ Νκούνκου, ο οποίος σημείωσε τα πρώτα του τέρματα στην σεζόν, η Μίλαν νίκησε την Βερόνα με 3-0 και πήρε προσωρινά το προβάδισμα στη Serie A μετά από 17 αγωνιστικές. Εν αναμονή του αγώνα της Ίντερ εναντίον της Αταλάντα αργότερα απόψε (21:45), οι «ροσονέρι» ανέβηκαν στην πρώτη θέση με 35 βαθμούς, μπροστά από τους «νερατζούρι» που έχουν 33.

Ο Νκούνκου, ο οποίος πήγε στην Ιταλία το περασμένο καλοκαίρι από την Τσέλσι για 37 εκατομμύρια ευρώ, δεν είχε ακόμη σκοράρει σε 14 συμμετοχές στο πρωτάθλημα. Γεγονός που οδήγησε σε σημαντική κριτική και ώθησε την διοίκηση της Μίλαν ν’ αποκτήσει τον Νίκλας Φούλκρουγκ, τον Γερμανό επιθετικό από την Γουέστ Χαμ, ο οποίος θα έχει δικαίωμα να αγωνισθεί από την 1η Ιανουαρίου και βρέθηκε σήμερα στις κερκίδες του «Σαν Σίρο».

Το σκορ άνοιξε ο Πούλισικ στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους με τον Νκουνκού να σκοράρει δις (48` πέναλτι και 53`).

17:21 , Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025

Ο Παναθηναϊκός «έκλεισε» τον Κοντούρη

Ο Παναθηναϊκός ενισχύει το «ελληνικό στοιχείο» στο έμψυχο δυναμικό της ομάδας, καθώς μετά τους...
13:00 , Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Η ενόχλησή του με ερώτηση για το μέλλον του στους Μπακς – «Είναι ασέβεια να με ρωτάτε κάτι τέτοιο»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο απέδειξε για πολλοστή φορά πόσο σημαντικός είναι για τους Μιλγουόκι Μπ...
03:20 , Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025

Χάρης Παυλίδης στον Realfm 97,8: «Δεν υπάρχει μαγική συνταγή στην επιτυχία, μόνο η δουλειά και η προπόνηση»

Με παρακαταθήκη το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, τον περασμένο Ιούλιο στην Σιγκαπού...
01:41 , Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025

ΠΑΟΚ: «Τρέχει» το θέμα του γηπέδου υπό τις οδηγίες Σαββίδη

Ο Ιβάν Σαββίδης είχε σήμερα (Σάββατο 27/12) σύσκεψη με την ομάδα εργασίας για το νέο γήπεδο το...
