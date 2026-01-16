Φωτιά σε διαμέρισμα στο Περιστέρι – Απεγκλωβίστηκαν δύο γυναίκες με ελαφρά εγκαύματα

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Παρασκευής στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, όταν ξέσπασε φωτιά σε διαμέρισμα στο Περιστέρι.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η κλήση για το περιστατικό έγινε στις 01:15 και στο σημείο έσπευσαν άμεσα έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα, οι οποίοι κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό πλήρη έλεγχο πριν αυτή εξαπλωθεί στα διπλανά κτήρια.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε διπλοκατοικία, με την εστία της να εντοπίζεται στο ισόγειο. Από το σημείο οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν δύο γυναίκες που έφεραν ελαφρά εγκαύματα, ενώ από τον επάνω όροφο μια οικογένεια κατάφερε να απομακρυνθεί με ασφάλεια μέσω του κλιμακοστασίου.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παρέμειναν στο σημείο για προληπτικούς λόγους, προκειμένου να αποκλειστεί κάθε ενδεχόμενο αναζωπύρωσης. Τα αίτια της φωτιάς παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα, ενώ προανάκριση διενεργείται από το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής.