Φωτιά σε διαμέρισμα στο Περιστέρι – Απεγκλωβίστηκαν δύο γυναίκες με ελαφρά εγκαύματα

Σύνοψη από το

  • Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Παρασκευής στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, όταν ξέσπασε φωτιά σε διαμέρισμα στο Περιστέρι. Έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα έσπευσαν άμεσα και έθεσαν τη φωτιά υπό πλήρη έλεγχο.
  • Από το σημείο οι πυροσβέστες απεγκλωβίστηκαν δύο γυναίκες που έφεραν ελαφρά εγκαύματα. Μια οικογένεια από τον επάνω όροφο απομακρύνθηκε με ασφάλεια μέσω του κλιμακοστασίου.
  • Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε διπλοκατοικία, με την εστία της να εντοπίζεται στο ισόγειο. Τα αίτια της φωτιάς παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα, ενώ προανάκριση διενεργείται από το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Φωτογραφία Αρχείου

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Παρασκευής στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, όταν ξέσπασε φωτιά σε διαμέρισμα στο Περιστέρι.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η κλήση για το περιστατικό έγινε στις 01:15 και στο σημείο έσπευσαν άμεσα έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα, οι οποίοι κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό πλήρη έλεγχο πριν αυτή εξαπλωθεί στα διπλανά κτήρια.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε διπλοκατοικία, με την εστία της να εντοπίζεται στο ισόγειο. Από το σημείο οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν δύο γυναίκες που έφεραν ελαφρά εγκαύματα, ενώ από τον επάνω όροφο μια οικογένεια κατάφερε να απομακρυνθεί με ασφάλεια μέσω του κλιμακοστασίου.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παρέμειναν στο σημείο για προληπτικούς λόγους, προκειμένου να αποκλειστεί κάθε ενδεχόμενο αναζωπύρωσης. Τα αίτια της φωτιάς παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα, ενώ προανάκριση διενεργείται από το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής.

