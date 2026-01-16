Χανιά: Σοβαρό τροχαίο με εγκατάλειψη στον Πλατανιά – Ένας τραυματίας, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Σύνοψη από το

  • Ασυνείδητος οδηγός ενεπλάκη σε σοβαρό τροχαίο κι εξαφανίστηκε στον Πλατανιά Χανίων, αφήνοντας αβοήθητο τον τραυματία οδηγό μηχανής.
  • Ο οδηγός μηχανής τραυματίστηκε σπάζοντας το χέρι του, προσπαθώντας να αποφύγει ΙΧ που μπήκε στον δρόμο από διασταύρωση.
  • Το άλλο όχημα που εμπλεκόταν στο τροχαίο εξαφανίστηκε από το σημείο και αναζητείται από τις αρχές.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Ασυνείδητος οδηγός ενεπλάκη σε τροχαίο κι εξαφανίστηκε στον Πλατανιά Χανίων, αφήνοντας αβοήθητο τον τραυματία οδηγό μηχανής με τον οποίο τράκαρε.

Χανιά: Στην Εντατική με βαριές κρανιοεγκεφαλικές 33χρονος ύστερα από τροχαίο με τη μηχανή του – ΦΩΤΟ

Το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην παλιά εθνική Χανίων – Κισάμου, κοντά στη γέφυρα του ποταμού Κερίτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του kriti360.gr, ο οδηγός μηχανής προσπάθησε να αποφύγει ΙΧ που μπήκε στον δρόμο από τη διασταύρωση, έχασε τον έλεγχο και έπεσε στις καλαμιές. Τραυματίστηκε σπάζοντας το χέρι του, ενώ το άλλο όχημα που εμπλεκόταν στο τροχαίο εξαφανίστηκε και αναζητείται.

Κρήτη: Βίντεο ντοκουμέντα από την δράση συμμορίας ανηλίκων που έκλεβε μοτοσικλέτες στα Χανιά – 19 συλλήψεις 

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε τον τραυματία για να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο Χανίων.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο από το σημείο του ατυχήματος:

Σητεία: Θρήνος για τον 15χρονο Γιάννη που σκοτώθηκε σε τροχαίο – «Έτρεχα στην ευθεία, έχασα τον έλεγχο σε μία στροφή» είπε ο 16χρονος οδηγός

02:53 , Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026

02:53 , Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026

Φωτιά σε διαμέρισμα στο Περιστέρι – Απεγκλωβίστηκαν δύο γυναίκες με ελαφρά εγκαύματα

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Παρασκευής στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, όταν ξέσπασε φωτιά ...
02:22 , Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026

02:22 , Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026

Γιώργος Κοτσαύτης: Νεκρός εντοπίστηκε ο 25χρονος που είχε εξαφανιστεί από το Μαρούσι

Δυσάρεστη κατάληξη είχε η υπόθεση της εξαφάνισης του 25χρονου Γιώργου Κοτσαύτη, ο οποίος είχε ...
23:14 , Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026

23:14 , Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026

Αγρότες: Τη Δευτέρα η συνάντηση με Μητσοτάκη στο Μαξίμου – Η σύνθεση και οι όροι της κυβέρνησης

Όλα δείχνουν ότι η πιο δύσκολη, όπως φανερώνουν τα γεγονότα ως τώρα, συνάντηση μεταξύ του πρωθ...
22:51 , Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026

22:51 , Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026

Αττική: 5 συλλήψεις για ένοπλες ληστείες σε βενζινάδικα και μίνι μάρκετ – Απειλούσαν τους υπαλλήλους με περίστροφο ή μαχαίρι, τραυμάτισαν έναν στην κοιλιά

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής εξαρθρώθηκε εγκληματική ...
