Χανιά: Σοβαρό τροχαίο με εγκατάλειψη στον Πλατανιά – Ένας τραυματίας, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Ασυνείδητος οδηγός ενεπλάκη σε τροχαίο κι εξαφανίστηκε στον Πλατανιά Χανίων, αφήνοντας αβοήθητο τον τραυματία οδηγό μηχανής με τον οποίο τράκαρε.

Το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην παλιά εθνική Χανίων – Κισάμου, κοντά στη γέφυρα του ποταμού Κερίτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του kriti360.gr, ο οδηγός μηχανής προσπάθησε να αποφύγει ΙΧ που μπήκε στον δρόμο από τη διασταύρωση, έχασε τον έλεγχο και έπεσε στις καλαμιές. Τραυματίστηκε σπάζοντας το χέρι του, ενώ το άλλο όχημα που εμπλεκόταν στο τροχαίο εξαφανίστηκε και αναζητείται.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε τον τραυματία για να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο Χανίων.

