Κωνσταντίνος Κυρανάκης: Ζητώ συγγνώμη από την κα Πέρκα – Ήταν λάθος και το αναγνωρίζω

Σύνοψη από το

  • Συγγνώμη από τη βουλευτή της Νέας Αριστεράς Πέτη Πέρκα ζητά και δημοσίως με ανάρτησή του στο Facebook, ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης.
  • Ο Κυρανάκης δηλώνει πως απευθύνθηκε «με έκφραση που δεν αρμόζει στο Κοινοβούλιο και δεν συνάδει με τις προσωπικές μου αρχές».
  • Το περιστατικό συνέβη στην Ολομέλεια κατά τη διάρκεια ψήφισης της συμφωνίας για τα νέα τρένα, με τον αναπληρωτή υπουργό να αναγνωρίζει ότι «Ήταν λάθος και το αναγνωρίζω».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

Κωνσταντίνος Κυρανάκης

Συγγνώμη από τη βουλευτή της Νέας Αριστεράς Πέτη Πέρκα ζητά και δημοσίως με ανάρτησή του στο Facebook, ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης με αφορμή το περιστατικό στη Βουλή, δηλώνοντας πως απευθύνθηκε «με έκφραση που δεν αρμόζει στο Κοινοβούλιο και δεν συνάδει με τις προσωπικές μου αρχές…ήταν λάθος και το αναγνωρίζω» .

Ολόκληρη η ανάρτηση του αναπληρωτή υπουργού έχει ως εξής: «Σήμερα, στην Ολομέλεια κατά τη διάρκεια ψήφισης της συμφωνίας για τα νέα τρένα του σιδηροδρόμου, στο τέλος της συνεδρίασης και εν μέσω ακραίας έντασης, απευθύνθηκα στη συνάδελφό μου Πέτη Πέρκα με έκφραση που δεν αρμόζει στο Κοινοβούλιο και δεν συνάδει με τις προσωπικές μου αρχές.

Ανακάλεσα στην αίθουσα, ζήτησα συγγνώμη στην κα Πέρκα και το κάνω και εδώ δημοσίως.

Ήταν λάθος και το αναγνωρίζω.»

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μιλάτε στον εαυτό σας όταν είστε μόνοι; Τι σημαίνει και γιατί μπορεί να κάνει καλό

Γρίπη: 871 νέες εισαγωγές, 15 νοσηλείες σε ΜΕΘ και 8 θάνατοι την τελευταία εβδομάδα

Έρχονται τα πορτοκαλί τιμολόγια – Ποιους αφορά

ΓΕΕΘΑ: Βγήκε η προκήρυξη διαγωνισμού επιλογής σπουδαστών και σπουδαστριών των ΑΣΕΙ – ΑΣΜΥ για το 2026-2027

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
22:21 , Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026

Αφροδίτη Λατινοπούλου: Ζήτησε την άρση της ασυλίας της από την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

«Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους Έλληνες πολίτες που με εμπιστεύτηκαν και με πλήρη επίγνωση ...
21:42 , Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026

«Μπλακ άουτ» στo FIR Αθηνών: Συγκροτήθηκε Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων για την αεροναυτιλία και εγκαταστάθηκαν νέοι πομποδέκτες

Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων από εξειδικευμένα – σε τεχνικά συστήματα – στελέχη της Υπηρεσίας Πολ...
20:35 , Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026

Επεισόδιο Κυρανάκη-Πέρκα στη Βουλή: «Μην τσιρίζετε – Εδώ είναι Βουλή, δεν είναι η κουζίνα σας» – «Είσαι φασίστας»

Ένταση επικράτησε στο τέλος της συζήτησης στην Ολομέλεια της Βουλής για την αναθεωρημένη σύμβα...
20:30 , Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026

Μητσοτάκης: Η ανάρτηση για την φρεγάτα «Κίμων» – ΒΙΝΤΕΟ

Ένα βίντεο δημοσίευσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα social media για την φρεγάτα «Κίμων», μετά και...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι