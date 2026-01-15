Επεισόδιο Κυρανάκη-Πέρκα στη Βουλή: «Μην τσιρίζετε – Εδώ είναι Βουλή, δεν είναι η κουζίνα σας» – «Είσαι φασίστας»

Σήφης Γαρυφαλάκης

πολιτική

Κυρανάκης, Πέρκα

Ένταση επικράτησε στο τέλος της συζήτησης στην Ολομέλεια της Βουλής για την αναθεωρημένη σύμβαση ανάμεσα στο ελληνικό δημόσιο και τη Hellenic Train, καθώς σημειώθηκε επεισόδιο ανάμεσα στον Κωνσταντίνο Κυρανάκη και την Πέτη Πέρκα.

Ενώ ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης μιλούσε στην καταληκτική του τοποθέτηση για τη διαγραφή χρέους της Hellenic Train επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, η Πέτη Πέρκα φώναζε από τα έδρανα της Βουλής και τον διέκοπτε.

«Μην τσιρίζετε. Σταματήστε να τσιρίζετε. Έχετε πολύ θράσος για πρώην Γενική Γραμματέας του υπουργείου που “ξεπούλησε” τον σιδηρόδρομο να τσιρίζετε» είπε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, και πρόσθεσε: «Για τον Θεό ηρεμήστε. Μην τσιρίζετε. Εδώ είναι Βουλή. Δεν είναι η κουζίνα σας».

Τα όσα είπε ο κ. Κυρανάκης προκάλεσαν την έντονη αντίδραση της Πέτης Πέρκα, που εκτός μικροφώνου ακούστηκε να του φωνάζει «φασίστα».

Πέτη Πέρκα: Σεξιστικό το σχόλιο

Μιλώντας στους δημοσιογράφους, η Πέτη Πέρκα έκανε λόγο για «σεξιστικό» σχόλιο. «Είναι σεξιστικό το σχόλιο, σε έναν άντρα δεν θα το έλεγε αυτό. Είναι σαφώς σεξιστικό, είναι το γνωστό επιχείρημα για όλους τους άνδρες όταν τελειώνουν τα επιχειρήματα, “πήγαινε στην κουζίνα σου”.  Είναι άσχετος, αγενής και λέει ασύστολα ψέματα χωρίς στοιχεία», ανέφερε η βουλευτής της Νέας Αριστεράς.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μιλάτε στον εαυτό σας όταν είστε μόνοι; Τι σημαίνει και γιατί μπορεί να κάνει καλό

Γρίπη: 871 νέες εισαγωγές, 15 νοσηλείες σε ΜΕΘ και 8 θάνατοι την τελευταία εβδομάδα

Ακατάσχετος τραπεζικός λογαριασμός: Τι εξετάζεται

Εξωδικαστικός μηχανισμός: 50.710 επιτυχείς ρυθμίσεις το 2025 – Αναλυτικά τα στοιχεία

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
20:30 , Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026

Μητσοτάκης: Η ανάρτηση για την φρεγάτα «Κίμων» – ΒΙΝΤΕΟ

Ένα βίντεο δημοσίευσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα social media για την φρεγάτα «Κίμων», μετά και...
20:20 , Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026

Βουλή: Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για τη τροποποίηση Σύμβασης της Hellenic Train

Με τη θετική ψήφο της ΝΔ ψηφίσθηκε κατά πλειοψηφία από την Βουλή, επί της Αρχής και στο Σύνολό...
19:23 , Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026

Δένδιας για Belharra: Θα είναι οι ισχυρότερες φρεγάτες που υπάρχουν στον πλανήτη – Και οι 4 θα φέρουν τον πύραυλο ELSA

Μεγάλη μέρα για τις Ένοπλες Δυνάμεις χαρακτήρισε την άφιξη της φρεγάτας Belharra «Κίμων» ο υπο...
18:48 , Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026

Αιχμές Φάμελλου για Καρυστιανού – «Η απάντηση στη ΝΔ και στον Κυριάκο Μητσοτάκη δεν πρέπει να είναι αντιπολιτική»

Σκληρή επίθεση στην κυβέρνηση, την οποία χαρακτήρισε «διεφθαρμένη, αποτυχημένη και ανεπαρκή» ε...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι