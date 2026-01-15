Επεισόδιο Κυρανάκη-Πέρκα στη Βουλή: «Μην τσιρίζετε – Εδώ είναι Βουλή, δεν είναι η κουζίνα σας» – «Είσαι φασίστας»

Ένταση επικράτησε στο τέλος της συζήτησης στην Ολομέλεια της Βουλής για την αναθεωρημένη σύμβαση ανάμεσα στο ελληνικό δημόσιο και τη Hellenic Train, καθώς σημειώθηκε επεισόδιο ανάμεσα στον Κωνσταντίνο Κυρανάκη και την Πέτη Πέρκα.

Ενώ ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης μιλούσε στην καταληκτική του τοποθέτηση για τη διαγραφή χρέους της Hellenic Train επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, η Πέτη Πέρκα φώναζε από τα έδρανα της Βουλής και τον διέκοπτε.

«Μην τσιρίζετε. Σταματήστε να τσιρίζετε. Έχετε πολύ θράσος για πρώην Γενική Γραμματέας του υπουργείου που “ξεπούλησε” τον σιδηρόδρομο να τσιρίζετε» είπε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, και πρόσθεσε: «Για τον Θεό ηρεμήστε. Μην τσιρίζετε. Εδώ είναι Βουλή. Δεν είναι η κουζίνα σας».

Τα όσα είπε ο κ. Κυρανάκης προκάλεσαν την έντονη αντίδραση της Πέτης Πέρκα, που εκτός μικροφώνου ακούστηκε να του φωνάζει «φασίστα».

Πέτη Πέρκα: Σεξιστικό το σχόλιο

Μιλώντας στους δημοσιογράφους, η Πέτη Πέρκα έκανε λόγο για «σεξιστικό» σχόλιο. «Είναι σεξιστικό το σχόλιο, σε έναν άντρα δεν θα το έλεγε αυτό. Είναι σαφώς σεξιστικό, είναι το γνωστό επιχείρημα για όλους τους άνδρες όταν τελειώνουν τα επιχειρήματα, “πήγαινε στην κουζίνα σου”. Είναι άσχετος, αγενής και λέει ασύστολα ψέματα χωρίς στοιχεία», ανέφερε η βουλευτής της Νέας Αριστεράς.