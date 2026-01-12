Χανιά: Στην Εντατική με βαριές κρανιοεγκεφαλικές 33χρονος ύστερα από τροχαίο με τη μηχανή του – ΦΩΤΟ

Σύνοψη από το

  • Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με έναν τραυματία συνέβη τα ξημερώματα της Δευτέρας (12/1) στα Χανιά.
  • Το τροχαίο συνέβη όταν το μηχανάκι που οδηγούσε ένας 33χρονος στην παλαιά εθνική οδό Χανίων-Κισσάμου εξετράπη της πορείας του και ανετράπη.
  • Ο 33χρονος νοσηλεύεται με βαριές κρανιοεγκεφαλικές και άλλες κακώσεις στην Εντατική του νοσοκομείου, με τα επόμενα 24ωρα να θεωρούνται κρίσιμα.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Χανιά: Στην Εντατική με βαριές κρανιοεγκεφαλικές 33χρονος ύστερα από τροχαίο με τη μηχανή του – ΦΩΤΟ

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με έναν τραυματία συνέβη τα ξημερώματα της Δευτέρας (12/1) στα Χανιά.

Το τροχαίο συνέβη στις 3.20 τα ξημερώματα, όταν το μηχανάκι που οδηγούσε ένας 33χρονος, στην παλαιά εθνική οδό Χανίων-Κισσάμου με κατεύθυνση προς Κίσσαμο, εξετράπη της πορείας του και ανετράπη, πέφτοντας σε μεταλλικά κυγκλιδώματα στο αντίθετο ρεύμα.

Ο 33χρονος οδηγός της μηχανής τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων για τις πρώτες βοήθειες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του  zarpanews.gr, ο νεαρός οδηγός υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση από νευροχειρουργούς και ορθοπεδικούς χειρουργούς και νοσηλεύεται με βαριές κρανιοεγκεφαλικές και άλλες κακώσεις στην Εντατική του νοσοκομείου. Τα επόμενα 24ωρα θεωρούνται κρίσιμα για την πορεία της υγείας του.

Σύμφωνα με την Αστυνομία που κατέγραψε το συμβάν, ο 33χρονος φορούσε προστατευτικό κράνος, ενώ το μηχανάκι του υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές.

Δείτε τις φωτογραφίες του zarpanews.gr:

 

16:17 , Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026

16:06 , Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026

16:03 , Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026

15:39 , Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026

