Σοβαρό ατύχημα στην Μεσσηνία: Άνδρας καταπλακώθηκε από το γεωργικό ελκυστήρα

  • Ένα σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στην Πλάτη Μεσσηνίας, όταν ένας άνδρας καταπλακώθηκε από γεωργικό ελκυστήρα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί πολύ σοβαρά.
  • Στο σημείο έφτασαν τρία οχήματα με επτά πυροσβέστες, οι οποίοι κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τον άτυχο άνδρα.
  • Ο τραυματίας παραδόθηκε στο ΕΚΑΒ για τη μεταφορά του στο νοσοκομείο, ενώ το περιστατικό διερευνάται προκειμένου να διευκρινιστούν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Ένα σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στην Πλάτη Μεσσηνίας, όταν ένας άνδρας καταπλακώθηκε από γεωργικό ελκυστήρα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί πολύ σοβαρά.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στο σημείο έφτασαν τρία οχήματα με επτά πυροσβέστες, οι οποίοι κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τον άτυχο άνδρα και να τον παραδώσουν στο ΕΚΑΒ για τη μεταφορά του στο νοσοκομείο.

Το περιστατικό διερευνάται προκειμένου να διευκρινιστούν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.

