Βραζιλία: Μεταφορά Μπολσονάρου σε «κελί-διαμέρισμα» έπειτα από αντιδράσεις για τις συνθήκες κράτησής του

Σύνοψη από το

  • Το Ανώτατο Δικαστήριο της Βραζιλίας διέταξε τη μεταφορά του πρώην προέδρου Ζαΐρ Μπολσονάρου σε πολύ μεγαλύτερο και πιο άνετο χώρο κράτησης, εντός του σωφρονιστικού συγκροτήματος Παπούντα, με «ευνοϊκότερες συνθήκες» για κρατούμενους υψηλού προφίλ.
  • Ο Μπολσονάρου μεταφέρθηκε σε χώρο 54 τετραγωνικών μέτρων, από δωμάτιο 12 τ.μ., με το νέο κελί να παραπέμπει σε διαμέρισμα, διαθέτοντας διπλό κρεβάτι, κουζίνα, καθιστικό και αυλή.
  • Εγκρίθηκε 24ωρη ιατρική φροντίδα από ιδιώτες γιατρούς της επιλογής του Μπολσονάρου, ενώ παράλληλα διατάχθηκε ιατρική πραγματογνωμοσύνη για να κριθεί αν απαιτείται μεταφορά του σε νοσοκομειακή φυλακή.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Βραζιλία: Μεταφορά Μπολσονάρου σε «κελί-διαμέρισμα» έπειτα από αντιδράσεις για τις συνθήκες κράτησής του

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Βραζιλίας διέταξε την Πέμπτη τη μεταφορά του πρώην προέδρου Ζαΐρ Μπολσονάρου από τα κρατητήρια της ομοσπονδιακής αστυνομίας στην Μπραζίλια σε πολύ μεγαλύτερο και πιο άνετο χώρο κράτησης, εντός του σωφρονιστικού συγκροτήματος Παπούντα, επίσης στην πρωτεύουσα.

Βραζιλία: Οι ΗΠΑ ξεπέρασαν κάθε «αποδεκτό όριο» στη Βενεζουέλα – Καταδικάζει την επίθεση το Μεξικό

Σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση, η μεταφορά έγινε σε εγκατάσταση με «ευνοϊκότερες συνθήκες» για κρατούμενους υψηλού προφίλ.

Ο Μπολσονάρου εκτίει από τον Νοέμβριο ποινή κάθειρξης 27 ετών, αφού καταδικάστηκε για απόπειρα πραξικοπήματος μετά την εκλογική του ήττα το 2022. Οι δικηγόροι του έχουν επανειλημμένα ζητήσει τη μετατροπή της ποινής του σε κατ’ οίκον περιορισμό, επικαλούμενοι σοβαρά προβλήματα υγείας.

Μπολσονάρου: O πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για την αντιμετώπιση επίμονου λόξυγγα

Η σύζυγός του, Μισέλ Μπολσονάρου, καθώς και οι γιοι του, έχουν κατ’ επανάληψη καταγγείλει ότι ο πρώην πρόεδρος υφίσταται κακομεταχείριση και δεν λαμβάνει επαρκή ιατρική φροντίδα. Ωστόσο, ο δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου, Αλεξάντρε ντε Μοράες, απέρριψε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς, κάνοντας λόγο για «συστηματική και ψευδή προσπάθεια απονομιμοποίησης της νόμιμης εκτέλεσης της ποινής», η οποία, όπως τόνισε, πραγματοποιείται με πλήρη σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Μέχρι πρότινος, ο Μπολσονάρου κρατούνταν σε δωμάτιο 12 τετραγωνικών μέτρων, με κρεβάτι, ιδιωτικό μπάνιο, κλιματισμό, τηλεόραση και γραφείο. Με τη νέα απόφαση, μεταφέρεται σε χώρο 54 τετραγωνικών μέτρων, με επιπλέον εξωτερικό χώρο 10 τετραγωνικών, στον οποίο θα έχει ελεύθερη πρόσβαση.

Μπολσονάρου: Σε χειρουργείο για κήλη υποβλήθηκε ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας

Το νέο κελί παραπέμπει περισσότερο σε διαμέρισμα, καθώς διαθέτει διπλό κρεβάτι, κουζίνα, πλυντήριο, καθιστικό και αυλή. Παράλληλα, αυξάνεται ο χρόνος οικογενειακών επισκέψεων, ενώ θα εγκατασταθεί και εξοπλισμός φυσικοθεραπείας, όπως διάδρομος και στατικό ποδήλατο.

Το γραφείο Τύπου του Ανωτάτου Δικαστηρίου επιβεβαίωσε ότι η μεταφορά έχει ήδη ολοκληρωθεί.

Από την έναρξη της έκτισης της ποινής του, ο Μπολσονάρου έχει μεταφερθεί αρκετές φορές σε νοσοκομείο, με πιο πρόσφατο περιστατικό τον τραυματισμό του στο κεφάλι ύστερα από πτώση από το κρεβάτι. Με νέα απόφαση, ο δικαστής Μοράες ενέκρινε 24ωρη ιατρική φροντίδα από ιδιώτες γιατρούς της επιλογής του, χωρίς προηγούμενη άδεια, ενώ διέταξε και ιατρική πραγματογνωμοσύνη για να κριθεί αν απαιτείται μεταφορά σε νοσοκομειακή φυλακή.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρώην πρόεδρος έχει νοσηλευτεί πολλές φορές τα τελευταία χρόνια, μετά τον σοβαρό τραυματισμό του από μαχαίρωμα κατά την προεκλογική εκστρατεία του 2018.

Πηγή: Associated Press

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μιλάτε στον εαυτό σας όταν είστε μόνοι; Τι σημαίνει και γιατί μπορεί να κάνει καλό

Γρίπη: 871 νέες εισαγωγές, 15 νοσηλείες σε ΜΕΘ και 8 θάνατοι την τελευταία εβδομάδα

Έρχονται τα πορτοκαλί τιμολόγια – Ποιους αφορά

ΓΕΕΘΑ: Βγήκε η προκήρυξη διαγωνισμού επιλογής σπουδαστών και σπουδαστριών των ΑΣΕΙ – ΑΣΜΥ για το 2026-2027

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
02:58 , Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026

Ντόναλντ Τραμπ: Ανακοίνωσε τη συγκρότηση του «Συμβουλίου Ειρήνης» για τη Γάζα – Επικεφαλής αναμένεται να είναι ο ίδιος

Τη δημιουργία ενός «Συμβουλίου Ειρήνης» για τη Γάζα ανακοίνωσε την Πέμπτη ο πρόεδρος των Ηνωμέ...
00:38 , Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026

Ιράν: Ανακρίσεις και «ομολογίες» συλληφθέντων διαδηλωτών στην κρατική τηλεόραση

Σκηνοθετημένες «ομολογίες» και ανακρίσεις των συλληφθέντων διαδηλωτών διεξήγαγε αυτοπροσώπως ο...
00:03 , Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026

ΗΠΑ-Βενεζουέλα: Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο προσέφερε το… πολυπόθητο Νόμπελ Ειρήνης στον Τραμπ – Άγνωστο αν το δέχτηκε

To Νόμπελ Ειρήνης που ο Αμερικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εποφθαλμιούσε εδώ και καιρό ισχυρίζ...
23:04 , Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026

Γροιλανδία: Πώς ένας δισεκατομμυριούχος με συμφέροντα στο νησί ενθάρρυνε τον Τραμπ να το αποκτήσει – Εμπλέκεται και στην Ουκρανία

Μια μέρα, κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του, ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε έναν κορυφαίο σύμβο...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι