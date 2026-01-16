Βραζιλία: Μεταφορά Μπολσονάρου σε «κελί-διαμέρισμα» έπειτα από αντιδράσεις για τις συνθήκες κράτησής του

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Βραζιλίας διέταξε την Πέμπτη τη μεταφορά του πρώην προέδρου Ζαΐρ Μπολσονάρου από τα κρατητήρια της ομοσπονδιακής αστυνομίας στην Μπραζίλια σε πολύ μεγαλύτερο και πιο άνετο χώρο κράτησης, εντός του σωφρονιστικού συγκροτήματος Παπούντα, επίσης στην πρωτεύουσα.

Σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση, η μεταφορά έγινε σε εγκατάσταση με «ευνοϊκότερες συνθήκες» για κρατούμενους υψηλού προφίλ.

Ο Μπολσονάρου εκτίει από τον Νοέμβριο ποινή κάθειρξης 27 ετών, αφού καταδικάστηκε για απόπειρα πραξικοπήματος μετά την εκλογική του ήττα το 2022. Οι δικηγόροι του έχουν επανειλημμένα ζητήσει τη μετατροπή της ποινής του σε κατ’ οίκον περιορισμό, επικαλούμενοι σοβαρά προβλήματα υγείας.

Η σύζυγός του, Μισέλ Μπολσονάρου, καθώς και οι γιοι του, έχουν κατ’ επανάληψη καταγγείλει ότι ο πρώην πρόεδρος υφίσταται κακομεταχείριση και δεν λαμβάνει επαρκή ιατρική φροντίδα. Ωστόσο, ο δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου, Αλεξάντρε ντε Μοράες, απέρριψε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς, κάνοντας λόγο για «συστηματική και ψευδή προσπάθεια απονομιμοποίησης της νόμιμης εκτέλεσης της ποινής», η οποία, όπως τόνισε, πραγματοποιείται με πλήρη σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Μέχρι πρότινος, ο Μπολσονάρου κρατούνταν σε δωμάτιο 12 τετραγωνικών μέτρων, με κρεβάτι, ιδιωτικό μπάνιο, κλιματισμό, τηλεόραση και γραφείο. Με τη νέα απόφαση, μεταφέρεται σε χώρο 54 τετραγωνικών μέτρων, με επιπλέον εξωτερικό χώρο 10 τετραγωνικών, στον οποίο θα έχει ελεύθερη πρόσβαση.

Το νέο κελί παραπέμπει περισσότερο σε διαμέρισμα, καθώς διαθέτει διπλό κρεβάτι, κουζίνα, πλυντήριο, καθιστικό και αυλή. Παράλληλα, αυξάνεται ο χρόνος οικογενειακών επισκέψεων, ενώ θα εγκατασταθεί και εξοπλισμός φυσικοθεραπείας, όπως διάδρομος και στατικό ποδήλατο.

Το γραφείο Τύπου του Ανωτάτου Δικαστηρίου επιβεβαίωσε ότι η μεταφορά έχει ήδη ολοκληρωθεί.

Veja como é a nova cela de Bolsonaro Após diversas reclamações do ex-presidente da República, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou a sua transferência para o complexo penitenciário da Papuda – DF. pic.twitter.com/6rbYlzATMu — ConJur – Consultor Jurídico (@ConJur_Oficial) January 15, 2026

Από την έναρξη της έκτισης της ποινής του, ο Μπολσονάρου έχει μεταφερθεί αρκετές φορές σε νοσοκομείο, με πιο πρόσφατο περιστατικό τον τραυματισμό του στο κεφάλι ύστερα από πτώση από το κρεβάτι. Με νέα απόφαση, ο δικαστής Μοράες ενέκρινε 24ωρη ιατρική φροντίδα από ιδιώτες γιατρούς της επιλογής του, χωρίς προηγούμενη άδεια, ενώ διέταξε και ιατρική πραγματογνωμοσύνη για να κριθεί αν απαιτείται μεταφορά σε νοσοκομειακή φυλακή.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρώην πρόεδρος έχει νοσηλευτεί πολλές φορές τα τελευταία χρόνια, μετά τον σοβαρό τραυματισμό του από μαχαίρωμα κατά την προεκλογική εκστρατεία του 2018.

Πηγή: Associated Press