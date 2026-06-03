Οι οικονομικές εφημερίδες 3/6/2026

Το άρθρο ανακοινώνει τη διαθεσιμότητα των πρωτοσέλιδων των οικονομικών εφημερίδων για την 3η Ιουνίου 2026. Πρόκειται για ένα πολύ σύντομο εισαγωγικό κείμενο που προσκαλεί τους αναγνώστες να διαβάσουν τα πρωτοσέλιδα της ημέρας.