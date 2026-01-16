Good Job Nicky για Eurovision: «Νιώθω ότι μπορώ να τιμήσω αυτόν τον θεσμό και τη χώρα – Ο πατέρας μου έχει ακούσει το κομμάτι μου»

Good Job Nicky για Eurovision: «Νιώθω ότι μπορώ να τιμήσω αυτόν τον θεσμό και τη χώρα – Ο πατέρας μου έχει ακούσει το κομμάτι μου»

Ο Good Job Nicky, με αφορμή τη συμμετοχή του στο «Sing for Greece» για τη Eurovision 2026, βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4» και μίλησε με πάθος για την αγάπη του προς τον ευρωπαϊκό διαγωνισμό τραγουδιού, αλλά και για τη σχέση του με τον πατέρα του, Γιάννη Πάριο.

Ο νεαρός καλλιτέχνης εξήγησε πως η σκέψη της Eurovision δεν είναι κάτι καινούργιο για εκείνον, αλλά ένα όνειρο που κουβαλά χρόνια. «Η Eurovision είναι στα σχέδιά μου εδώ και πολλά χρόνια, γιατί είμαι, κατά κύριο λόγο, αγγλόφωνος καλλιτέχνης. Νιώθω ότι μπορώ να τιμήσω αυτόν τον θεσμό και τη χώρα μας. Ομολογώ ότι δεν έχει να κάνει καθόλου με φήμη ή με το βήμα μετά, αλλά καθαρά με το ότι είμαι παθιασμένος να το κάνω σωστά», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Good Job Nicky τόνισε πως δεν βλέπει τη συμμετοχή του στον διαγωνισμό ως ευκαιρία προβολής, αλλά ως μια στιγμή ευθύνης και τιμής απέναντι στην Ελλάδα. «Θέλω να τιμήσω τη χώρα μου και τον θεσμό. Μ’ αρέσει ο θεσμός πάρα πολύ και θα νιώσω τυχερός και ευλογημένος, εάν τελικά είμαι ένας από εκείνους που θα την εκπροσωπήσουν. Μ’ αρέσει πάρα πολύ αυτό, το λατρεύω. Για μένα είναι αυτονόητο πως, αν κάνεις τη δουλειά σου σωστά, η αναγνώριση θα έρθει και στην Ευρώπη. Θα έρθει», δήλωσε.

Αναφερόμενος στον πατέρα του, Γιάννη Πάριο, ο τραγουδιστής αποκάλυψε ότι έχει ακούσει ήδη το κομμάτι του και έδειξε ενδιαφέρον. «Ο πατέρας μου το έχει ακούσει το κομμάτι. Βεβαίως καταλαβαίνει αυτά που τραγουδάω και ό,τι δεν καταλαβαίνει, έχουμε πάλι τον Μιχαήλ που λειτουργεί ως μεταφραστής. Ένας άνθρωπος που είναι πάνω από 50 χρόνια στον χώρο της μουσικής, οφείλει να ξέρει τι συμβαίνει σήμερα, ακόμη κι αν δεν ασχολείται με αυτό το είδος μουσικής», ανέφερε.

