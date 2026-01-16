Μυτιλήνη: Αθώοι κρίθηκαν οι 24 κατηγορούμενοι διασώστες μέλη ανθρωπιστικών οργανώσεων

  • Αθώους έκρινε το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Βορείου Αιγαίου τους 24 κατηγορουμένους, Έλληνες και αλλοδαπούς, μέλη της οργάνωσης ERCI, για τη δράση τους στη Λέσβο την περίοδο 2015-2018.
  • Η υπόθεση εκκρεμούσε επί μια επταετία και είχε προκαλέσει έντονο δημόσιο διάλογο τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη, με κατηγορούμενους γνωστούς διασώστες όπως η Σάρα Μαρντίνι και ο Σον Μπίντερ.
  • Οι εθελοντές αντιμετώπιζαν σοβαρές κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα, όπως συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης και διευκόλυνση παράνομης εισόδου, με το δικαστήριο να ταυτίζεται με την πρόταση του Εισαγγελέα.
Αθώους έκρινε χθες, το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Βορείου Αιγαίου και τους 24 κατηγορουμένους (Έλληνες και αλλοδαπούς) που την περίοδο της προσφυγικής κρίσης (2015 – 2018) δρούσαν στη Λέσβο μέσω της οργάνωσης ERCI διασώζοντας εισερχόμενους τότε στη χώρα. Η υπόθεση εκκρεμούσε επί μια επταετία και είχε προκαλέσει δημόσιο έντονο διάλογο τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη αφού κατηγορούμενοι μεταξύ των άλλων ήταν γνωστοί διασώστες μέλη ανθρωπιστικών οργανώσεων, όπως η Σάρα Μαρντίνι, ο Σον Μπίντερ και ο Νάσος Καρακίτσος.

Αυστηρό πλαίσιο για τις ΜΚΟ – Νέο νομοσχέδιο προβλέπει ποινές κάθειρξης για μέλη οργανώσεων που εμπλέκονται στις μεταναστευτικές ροές

Οι κατηγορούμενοι εθελοντές και εργαζόμενοι ανθρωπιστικών οργανώσεων αντιμετώπιζαν σοβαρές κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος όπως:

  • συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση,
  • διευκόλυνση παράνομης εισόδου υπηκόων τρίτων χωρών κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση
  • και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

Σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου που ταυτίστηκε με την ανάλογη πρόταση του Εισαγγελέα της έδρας, η δραστηριότητα της ERCI εντασσόταν στο ευρύτερο πλαίσιο των επιχειρήσεων που αναπτύχθηκαν στη Λέσβο εκείνη την περίοδο.

Τουλάχιστον επτά δικογραφίες για ΜΚΟ που εμπλέκονται σε κυκλώματα δουλεμπόρων

