Ντόναλντ Τραμπ: Ανακοίνωσε τη συγκρότηση του «Συμβουλίου Ειρήνης» για τη Γάζα – Επικεφαλής αναμένεται να είναι ο ίδιος

  • Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε την Πέμπτη τη δημιουργία ενός «Συμβουλίου Ειρήνης» για τη Γάζα, παρουσιάζοντάς το ως κομβικό στοιχείο της δεύτερης φάσης του αμερικανικού σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου.
  • Το Συμβούλιο Ειρήνης, του οποίου πρόεδρος αναμένεται να είναι ο ίδιος ο Τραμπ, θα εποπτεύει μια 15μελή παλαιστινιακή τεχνοκρατική επιτροπή για τη διαχείριση της μεταπολεμικής Γάζας.
  • Η δεύτερη φάση του σχεδίου ειρήνης επισκιάζεται από άλυτα ζητήματα, όπως η πλήρης στρατιωτική αποχώρηση του Ισραήλ και η άρνηση της Χαμάς να δεσμευτεί δημόσια για πλήρη αφοπλισμό.
Τη δημιουργία ενός «Συμβουλίου Ειρήνης» για τη Γάζα ανακοίνωσε την Πέμπτη ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, παρουσιάζοντάς το ως κομβικό στοιχείο της δεύτερης φάσης του αμερικανικού σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου στην παλαιστινιακή περιοχή.

Απάντηση Ζελένσκι σε δηλώσεις Τραμπ: Η Ουκρανία ουδέποτε υπήρξε εμπόδιο για την ειρήνη

«Είναι μεγάλη μου τιμή να ανακοινώσω ότι το συμβούλιο ειρήνης έχει συγκροτηθεί», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, διευκρινίζοντας ότι τα μέλη του οργάνου θα ανακοινωθούν σύντομα.

«Μπορώ να πω με βεβαιότητα ότι πρόκειται για το μεγαλύτερο και πιο υψηλού κύρους συμβούλιο που έχει συγκροτηθεί ποτέ, οποτεδήποτε και οπουδήποτε», δήλωσε ο Τραμπ.

ΗΠΑ-Βενεζουέλα: Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο προσέφερε το… πολυπόθητο Νόμπελ Ειρήνης στον Τραμπ – Άγνωστο αν το δέχτηκε

Η δημιουργία του Συμβουλίου έρχεται λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση της συγκρότησης μιας 15μελούς παλαιστινιακής τεχνοκρατικής επιτροπής, η οποία θα αναλάβει τη διαχείριση της καθημερινής διακυβέρνησης της μεταπολεμικής Γάζας. Η επιτροπή θα λειτουργεί υπό την εποπτεία του Συμβουλίου Ειρήνης, του οποίου πρόεδρος αναμένεται να είναι ο ίδιος ο Τραμπ.

Το σχέδιο προβλέπει επίσης την ανάπτυξη Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης, με αποστολή την ασφάλεια της Γάζας και την εκπαίδευση επιλεγμένων παλαιστινιακών αστυνομικών μονάδων.

Γάζα: Επιτεύχθηκε συμφωνία για τη σύνθεση της 15μελούς επιτροπής τεχνοκρατών που θα διοικήσει την Λωρίδα

«Η μπάλα βρίσκεται πλέον στο γήπεδο των διαμεσολαβητών, του αμερικανικού εγγυητή και της διεθνούς κοινότητας, ώστε να ενδυναμώσουν την επιτροπή», δήλωσε την Πέμπτη ο Μπάσεμ Ναΐμ, ανώτερο στέλεχος της Χαμάς.

Το αμερικανικής υποστήριξης σχέδιο ειρήνης για τη Γάζα τέθηκε για πρώτη φορά σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου, οδηγώντας στην επιστροφή όλων των ομήρων που κρατούσε η Χαμάς και τον τερματισμό των εχθροπραξιών στον θύλακα.

Η δεύτερη φάση του σχεδίου βρίσκεται πλέον σε εξέλιξη, αν και επισκιάζεται από άλυτα ζητήματα.

Το υπουργείο Υγείας της Γάζας, που τελεί υπό τον έλεγχο της Χαμάς, ανέφερε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν σκοτώσει 451 ανθρώπους από τότε που υποτίθεται ότι τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία.

Για τους Παλαιστίνιους, το κεντρικό ζήτημα παραμένει η πλήρης στρατιωτική αποχώρηση του Ισραήλ από τη Λωρίδα της Γάζας, ένα βήμα που περιλαμβάνεται στο πλαίσιο του σχεδίου, χωρίς ωστόσο να έχει ανακοινωθεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Την ίδια στιγμή, η Χαμάς αρνείται να δεσμευτεί δημόσια για πλήρη αφοπλισμό, απαίτηση που το Ισραήλ χαρακτηρίζει αδιαπραγμάτευτη, γεγονός που διατηρεί ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας κρίσης στη διαδικασία εφαρμογής του σχεδίου.

Πηγή: AFP

