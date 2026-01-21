Τραγωδία στην Αρκαδία: O άτυχος λιμενικός πέρασε 2-3 φορές από το σημείο για να ελέγξει τα σκάφη – «Ήρθε δεύτερο κύμα και τους πέταξε όλους κάτω»

Φονική αποδείχθηκε η κακοκαιρία που έπληξε την χώρα μας την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026, καθώς το απόγευμα έχασε την ζωή του ένας λιμενικός, όταν παρασύρθηκε από τα τεράστια κύματα στην περιοχή του Παραλίου Άστρους στην Αρκαδία. Για το περιστατικό έχει διαταχθεί ΕΔΕ, ενώ νέα στοιχεία, μαρτυρίες και βίντεο ντοκουμέντα βλέπουν το φως της δημοσιότητας για την ανείπωτη τραγωδία.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, ο άτυχος 53χρονος στην προσπάθειά του να βοηθήσει στο δέσιμο των σκαφών, παρασύρθηκε από τα ισχυρά κύματα και έπεσε στη θάλασσα. Αμέσως σήμανε συναγερμός και ξεκίνησε η επιχείρηση για τον εντοπισμό του. Τελικά, ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Σημειώνεται ότι στην περιοχή έπνεαν θυελλώδεις άνεμοι και τα καιρικά φαινόμενα ήταν ισχυρά.

Πώς έγινε η τραγωδία

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, ενώ φαινόταν πως τα έντονα φαινόμενα είχαν υποχωρήσει, ο 53χρονος προσπαθούσε να βεβαιώσει ότι όλα τα σκάφη ήταν στη θέση τους. Τότε, διέκρινε πως ένα από αυτά δεν ήταν καλά δεμένο, ωστόσο στην προσπάθειά του να το «ασφαλίσει», γλίστρησε, χτύπησε το κεφάλι του και έπεσε στη θάλασσα, με αποτέλεσμα να τον παρασύρει ένα από τα μανιασμένα κύματα.

Αμέσως σήμανε συναγερμός, και έπειτα από λίγη ώρα, ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Άστρους. Εκεί, δυστυχώς, διαπιστώθηκε ο θάνατός του, παρά τις προσπάθειες να τον επαναφέρουν στη ζωή.

Αποκλειστικό βίντεο που δείχνει τη στιγμή του δυστυχήματος φέρνει στη δημοσιότητα η ΕΡΤ.

Πέρασε από το σημείο 2-3 φορές για να επιβεβαιώσει ότι τα σκάφη ήταν στη θέση τους

Όπως ανέφεραν ντόπιοι στο ίδιο μέσο ενημέρωσης, ο άτυχος λιμενικός ήταν πολύ αγαπητός, αλλά και αρκετά έμπειρος, γνωρίζοντας τη θάλασσα και την περιοχή.

Φέρεται μάλιστα να «πέρασε από το σημείο δύο και τρεις φορές για να επιβεβαιώσει ότι όλα τα σκάφη ήταν στη θέση τους».

Η τραγική είδηση του θανάτου του έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία.

Διατάχθηκε ΕΔΕ για το συμβάν

Πηγές του λιμενικού αναφέρουν πως και δεύτερο στελέχους του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. εν ώρα υπηρεσίας, παρασύρθηκε από τα κύματα και έπεσε στη θάλασσα. Ο τηλεοπτικός σταθμός του Alpha, ανέφερε πως το δεύτερο άτομο ήταν η διοικήτρια του Λιμενικού τμήματος της περιοχής.

Και τα δύο στελέχη περισυλλέχθηκαν και μεταφέρθηκαν άμεσα στο τοπικό Κέντρο Υγείας, εκ των οποίων το ένα χωρίς τις αισθήσεις του. Δυστυχώς, στο Κέντρο Υγείας διαπιστώθηκε ο θάνατος του ενός στελέχους, το οποίο έφερε τον βαθμό του Σημαιοφόρου και ήταν γεννηθείς το 1973.

Το έτερο στέλεχος του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας είναι καλά στην υγεία του.

Για το συμβάν διενεργείται ήδη προανάκριση από την αρμόδια Λιμενική Αρχή για την πλήρη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό δυστύχημα, ενώ έχει διαταχθεί και Ένορκη Διοικητική Εξέταση.

«Ήρθε και δεύτερο κύμα και τους πέταξε όλους κάτω»

Όπως εξηγεί ψαράς στον Alpha, ο οποίος έπεσε και ο ίδιος στη θάλασσα: «Δεν είμαστε καλά. Η κακοκαιρία έκανε ζημιά στο λιμάνι μας, έσπασε 10 σκάφη και πέταξε στη θάλασσα 3-4 άτομα, που πήγαμε να ενδιαφερθούμε για τα σκάφη. Μαζί με αυτούς, ήταν και ο άτυχος Ανδρέας. Τα κύματα “καβαλούσαν” το λιμάνι».

Στη συνέχεια συμπλήρωσε πως: «Εκείνη την ώρα δεν υπολογίσαμε το κύμα που μπορούσε να μας κάνει κακό, αλλά τελικά μας έκανε. Έπεσα και εγώ στη θάλασσα και ο γιος μου, καθώς και άλλα άτομα που προσέχουν σκάφη που έχουμε εδώ στην περιοχή. Ο λιμενικός έχασε τις αισθήσεις του. Πρέπει να χτύπησε στο κεφάλι».

«Eίχε πολύ μεγάλο κύμα. Ήταν 3-4 άτομα. Όπως ήρθε το κύμα τον πέταξε κάτω. Ήρθε και δεύτερο κύμα και τους πέταξε όλους κάτω. Προφανώς χτύπησε ο άνθρωπος, δεν τον πήραν χαμπάρι και οι άλλοι», περιέγραψε από την μεριά του στον τηλεοπτικό σταθμό του Star άλλος αυτόπτης μάρτυρας.

Τα συλλυπητήρια του Βασίλη Κικίλια

Σε ανάρτησή του, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια και στους συναδέλφους του εκλιπόντος, υπογραμμίζοντας τον δύσκολο και επικίνδυνο ρόλο που επιτελούν καθημερινά τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνική Ακτοφυλακή, υπηρετώντας την πατρίδα και την ασφάλεια των πολιτών, συχνά με κίνδυνο της ίδιας τους της ζωής.

Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους συναδέλφους του λιμενικού μας που έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος στο Παράλιο Άστρος.

Δύσκολο και επικίνδυνο καθήκον, που τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής υπηρετούν καθημερινά, για την πατρίδα και… — Vassilis Kikilias (@Vkikilias) January 21, 2026

Βίντεο λίγα λεπτά μετά την τραγωδία

Σε νέο βίντεο ντοκουμέντο που παρουσιάζει το ArcadiaPosrtal, λίγα λεπτά μετά την τραγωδία καταγράφεται μια γυναίκα με έναν άνδρα να βγαίνουν από την θάλασσα και έναν ακόμη άνδρα – τον άτυχο λιμενικό, να επιπλέει.

Δείτε το βίντεο

Παράλληλα, ο τηλεοπτικός σταθμός του Star, φέρνει στο φως της δημοσιότητας βίντεο ντοκουμέντο από την στιγμή που η λιμενικός και ο ψαράς προσπαθούν να βγάλουν τον άτυχο άνδρα προς την στεριά.