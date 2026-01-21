Τραγωδία στην Αρκαδία: Βίντεο ντοκουμέντο από την στιγμή που εντοπίζουν τον νεκρό λιμενικό στην θάλασσα – Τι λένε μάρτυρες

Enikos Newsroom

κοινωνία

λιμενικός, Αρκαδία, νεκρός, κακοκαιρία, Άστρος

Μαρτυρίες και βίντεο ντοκουμέντο βλέπουν το φως της δημοσιότητας από την τραγωδία που σημειώθηκε στην περιοχή Άστρος στην Αρκαδία, όπου ένας λιμενικός έπεσε στη θάλασσα εξαιτίας της κακοκαιρίας και στη συνέχεια ανασύρθηκε νεκρός.

Σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό του Alpha, όπως όλα δείχνουν, ο άτυχος άνδρας έφτασε στο σημείο μαζί με την διοικήτρια του Λιμενικού τμήματος της περιοχής, που είχαν μεταβεί στο σημείο για να βοηθήσουν στο δέσιμο σκαφών που κινδύνευαν από τη σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε την περιοχή. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, έπεσαν και οι 2 μέσα στη θάλασσα, με αποτέλεσμα ο άτυχος λιμενικός να χτυπήσει το κεφάλι του κατά την πτώση και να ανασυρθεί χωρίς τις αισθήσεις του.

Όπως εξηγεί ψαράς στο ίδιο μέσο ενημέρωσης, ο οποίος έπεσε και ο ίδιος στη θάλασσα: «Δεν είμαστε καλά. Η κακοκαιρία έκανε ζημιά στο λιμάνι μας, έσπασε 10 σκάφη και πέταξε στη θάλασσα 3-4 άτομα, που πήγαμε να ενδιαφερθούμε για τα σκάφη. Μαζί με αυτούς, ήταν και ο άτυχος Ανδρέας. Τα κύματα “καβαλούσαν” το λιμάνι».

Στη συνέχεια συμπλήρωσε πως: «Εκείνη την ώρα δεν υπολογίσαμε το κύμα που μπορούσε να μας κάνει κακό, αλλά τελικά μας έκανε. Έπεσα και εγώ στη θάλασσα και ο γιος μου, καθώς και άλλα άτομα που προσέχουν σκάφη που έχουμε εδώ στην περιοχή. Ο λιμενικός έχασε τις αισθήσεις του. Πρέπει να χτύπησε στο κεφάλι».

Βίντεο ντοκουμέντο από την στιγμή που ανασύρουν τον άτυχο λιμενικό

Παράλληλα, ο τηλεοπτικός σταθμός του Star, φέρνει στο φως της δημοσιότητας βίντεο ντοκουμέντο από την στιγμή που η λιμενικός και ο ψαράς προσπαθούν να βγάλουν τον άτυχο άνδρα προς την στεριά.

Mεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας Άστρους, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής από την παραλία προς το Κέντρο Υγείας του έγινε ΚΑΡΠΑ, ωστόσο δεν κατάφεραν να τον επαναφέρουν στη ζωή.

«Eίχε πολύ μεγάλο κύμα. Ήταν 3-4 άτομα. Όπως ήρθε το κύμα τον πέταξε κάτω. Ήρθε και δεύτερο κύμα και τους πέταξε όλους κάτω. Προφανώς χτύπησε ο άνθρωπος, δεν τον πήραν χαμπάρι και οι άλλοι», περιέγραψε στο ίδιο μέσο ενημέρωσης αυτόπτης μάρτυρας.

Δείτε το βίντεο:

Δείτε φωτογραφίες

 

22:11 , Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

