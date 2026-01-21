Τραγωδία στο Παράλιο Άστρος: Νεκρός 53χρονος λιμενικός – Έπεσε στη θάλασσα ενώ προσπαθούσε να δέσει σκάφος

Τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε στο Παράλιο Άστρος, όπου ένας 53χρονος λιμενικός, με τον βαθμό του σημαιοφόρου και υπηρετών στο Λιμενικό Τμήμα της περιοχής, έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή, ο άτυχος λιμενικός βρισκόταν σε πεζή περιπολία στο λιμάνι της περιοχής μαζί με την διοικήτρια του Λιμενικού Τμήματος.

Κατά τη διάρκεια προσπάθειας πρόσδεσης σκαφών σε συγκεκριμένο σημείο του λιμένα, ισχυρό κύμα τον παρέσυρε, με αποτέλεσμα να πέσει και να χτυπήσει σοβαρά στο κεφάλι.

Άμεσα σήμανε συναγερμός και ξεκίνησε επιχείρηση διάσωσης. Ο 53χρονος ανασύρθηκε από τη θάλασσα χωρίς τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Κέντρο Υγείας της περιοχής, όπου, παρά τις προσπάθειες των υγειονομικών, διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Η διοικήτρια του τμήματος είναι καλά στην υγεία της.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Το Λιμενικό Σώμα εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια ενός στελέχους που έχασε τη ζωή του υπηρετώντας το καθήκον.

Σε ανάρτησή του, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια και στους συναδέλφους του εκλιπόντος, υπογραμμίζοντας τον δύσκολο και επικίνδυνο ρόλο που επιτελούν καθημερινά τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνική Ακτοφυλακή, υπηρετώντας την πατρίδα και την ασφάλεια των πολιτών, συχνά με κίνδυνο της ίδιας τους της ζωής.